News Brevi – 17.12.2022

SAAB RICEVE CONTRATTO PER L’UPGRADE DEI GRIPEN C/D – Saab e la Swedish Defence Materiel Administration (FMV) hanno firmato un contratto per garantire la continua operatività e fornire miglioramenti delle capacità del fighter aircraft JAS 39 Gripen C/D. Il valore dell’ordine è di circa 3,5 miliardi di corone svedesi e il periodo contrattuale è 2023-2029. Il contratto include anche opzioni che consentono a FMV di effettuare ulteriori ordini per miglioramenti delle capacità durante il 2023. I miglioramenti forniranno alla Svezia una fighter capability più efficace e potente. L’aereo sarà equipaggiato con una nuova versione del motore, che migliorerà le flight performance. Sarà inoltre introdotto un electronic warfare system più efficace e l’aggiornamento creerà le condizioni per una maggiore attack capability, con nuovo payload. L’ordine comprende un aggiornamento all’ultimo fighter radar di Saab, che fornisce performance migliorate con enfasi su una maggiore fighter capability ed extended detection and tracking range. Include anche un future-proof avionic system che, tra le altre caratteristiche, consente rapidi software updates delle sensor function. “Questo upgrade fornirà alla Swedish Air Force una fighter capability significativamente migliore. Il contratto rappresenta un grande passo avanti in termini di performance e funzionalità del radar, sia per l’hardware che per il software, e renderà a prova di futuro la capacità operativa del Gripen C/D”, afferma Jonas Hjelm, Head of Saab’s business area Aeronautics. Il miglioramento delle capacità consentirà una migliore interoperabilità tra Gripen C/D e Gripen E, ad esempio mediante l’upgrade di support systems and data links. L’interoperabilità è un prerequisito in quanto le piattaforme saranno utilizzate in parallelo per molti anni.

SAAB: NUOVO MAINTENANCE CONTRACT PER IL GRIPEN – Saab e le forze armate svedesi hanno stipulato un contratto per support and maintenance services per i Gripen. Il valore dell’ordine ammonta a circa 3,4 miliardi di corone svedesi e si riferisce al periodo dal 2023 al 2025. Il contratto contiene anche opzioni per le Swedish Armed Forces di effettuare ulteriori ordini per servizi di supporto e manutenzione fino al 2027. Il contratto include il supporto e la manutenzione del Gripen ed è in sostituzione del precedente contratto di maggio 2017 con la Swedish Defence Materiel Administration, FMV, che ha anche rappresentato le Forze armate per quanto riguarda il nuovo contratto. Il contratto comprende servizi di supporto e manutenzione che sono importanti per le operazioni di volo del Gripen. Include design and support, component maintenance, logistics services, technical system support, publications, spare parts, repairs, ground support equipment, pilot equipment, training. “Con questo contratto, Saab continuerà a fornire operazioni efficienti per fornire un alto livello di disponibilità per il Gripen. Ci offre l’opportunità di supportare i nostri clienti nella nuova situazione globale, sia ora che in futuro”, afferma Jonas Hjelm, Head of Saab business area Aeronautics. I servizi saranno forniti presso le Saab facilities di Linköping, Arboga, Järfälla, Huskvarna, Göteborg e Östersund.

DELTA CELEBRA DIVERSI ANNIVERSARI DI VOLI IN AMERICA LATINA E CARAIBI – Delta Air Lines festeggia 20 anni di voli a Guanacaste. Delta ha iniziato a servire Guanacaste nel 2002 e da allora ha contribuito a far crescere il turismo verso la destinazione trasportando più di 2,4 milioni di persone nel corso degli anni. Oggi Delta offre un servizio giornaliero dal suo hub di Atlanta al Guanacaste Daniel Oduber International Airport (LIR) e aggiungerà un secondo volo da Atlanta il sabato a partire dal 14 gennaio, integrando il servizio stagionale quattro volte alla settimana della compagnia aerea da Minneapolis-St. Paul. “Delta è entusiasta di commemorare questo traguardo con i nostri clienti, i nostri dipendenti e i nostri partner in Costa Rica”, ha affermato Luciano Macagno, Delta’s Managing Director Latin America, the Caribbean and South Florida. “Siamo orgogliosi di sostenere questa destinazione bellissima e ricca di biodiversità che incarna il turismo sostenibile. Non vediamo l’ora di collegare molti altri viaggiatori tra gli Stati Uniti e Guanacaste”. “È molto speciale per noi celebrare il 20° anniversario di Delta Air Lines all’aeroporto di Guanacaste, soprattutto perché Delta è stato il primo vettore a servire il terminal originale. Insieme abbiamo lavorato per rendere questa destinazione una delle preferite da molti viaggiatori statunitensi”, ha affermato César Jaramillo, Guanacaste Airport CEO. A ottobre Delta ha anche festeggiato i 40 anni di servizio a Puerto Vallarta, Messico. Oggi Delta offre voli stagionali e tutto l’anno tra questa destinazione e i suoi hub di Atlanta, Detroit, Minneapolis-St. Paul, Salt Lake City, Los Angeles e Seattle. Nel 2022 Delta ha anche festeggiato i 65 anni di collegamento di Città del Messico con gli Stati Uniti. A dicembre Delta festeggia 25 anni di servizio a Grand Cayman e 20 anni di servizio a St. Maarten, Antille olandesi. “Questi traguardi evidenziano il continuo supporto di Delta al turismo e il suo impegno nel collegare i viaggiatori statunitensi all’America Latina e alle destinazioni più ambite dei Caraibi”, ha aggiunto Macagno.

BOEING: I PRIMI TRE O3b mPOWER SATELLITES RICEVONO E INVIANO SEGNALI – I primi due satelliti O3b mPOWER costruiti da Boeing stanno inviando e ricevendo segnali mentre continuano il loro viaggio nell’orbita terrestre media (MEO) dopo il successo del lancio in doppia configurazione. Sviluppati per il fornitore di servizi SES, i satelliti sono decollati su un razzo SpaceX Falcon 9 dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida il 16 dicembre alle 17:48 ET. O3b mPOWER è il SES’s second-generation MEO system progettato per trasformare il settorie con terabit-level scale, roundtrip latency inferiore a 150 millisecondi e disponibilità del servizio senza pari. “Il lancio segna la prossima pietra miliare del nostro viaggio MEO. Con O3b mPOWER, stiamo portando una tecnologia rivoluzionaria per offrire una combinazione unica di throughput elevato, affidabilità garantita e flessibilità del servizio”, ha affermato Steve Collar, chief executive officer, SES. “O3b mPOWER è il sistema satellitare preferito per le applicazioni in cui le performance contano di più”. L’ecosistema O3b mPOWER comprende inizialmente 11 satelliti, ciascuno dotato di oltre 5.000 fasci formati digitalmente. Abbinato a un’ampia infrastruttura di terra, il sistema basato su software consente a SES di soddisfare le esigenze di connettività attuali e future di governi, operatori di reti mobili, compagnie energetiche, compagnie di crociera e imprese in tutto il mondo. Boeing supervisionerà orbit raising and in-orbit testing dei satelliti prima della consegna a SES tra circa 5 mesi. “Dall’idea alla realtà, la partnership con SES durante lo sviluppo della tecnologia unica nel suo genere è stata straordinaria”, ha affermato Jim Chilton, senior vice president of Boeing Space and Launch. “I prossimi mesi saranno un altro periodo critico di collaborazione, mentre prepariamo i prossimi nove satelliti per il lancio e consentiamo a questi primi satelliti di compiere la loro missione di connettere le persone in tutto il mondo”. La costellazione di satelliti O3b mPOWER darà il via al servizio commerciale nel terzo trimestre del 2023.