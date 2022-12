Emirates espande le sue operazioni a Bangkok con un quarto volo giornaliero

Emirates inizia il nuovo anno in Thailandia con l’annuncio dell’aggiunta di un quarto volo tra Bangkok e Dubai a partire dal 1° gennaio 2023, potenziando la connettività tra i due gateway e offrendo più opzioni per i viaggiatori. La frequenza aggiuntiva contribuirà a soddisfare l’aumento della domanda di viaggi internazionali da e per Bangkok, poiché il settore dei viaggi e del turismo Thailandese sta vivendo una forte ripresa.

Il volo aggiuntivo di Emirates sarà operato dall’ammiraglia della compagnia aerea, l’Airbus A380. Il volo Emirates EK374, operato con una configurazione a 3 classi, partirà da Dubai alle 22:35, con arrivo a Bangkok alle 07:35 del giorno successivo. Il volo di ritorno, Emirates EK377, operato con una configurazione a 2 classi, partirà da Bangkok alle 02:00, arrivando a Dubai alle 06:00. Tutti gli orari sono locali.

Con 28 voli settimanali per Bangkok e 14 voli settimanali per Phuket, Emirates offre ai viaggiatori collegamenti flessibili e migliorati tra la Thailandia e Dubai, nonché verso 130 destinazioni. Emirates opera anche un volo diretto giornaliero per Hong Kong da Bangkok.

I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, l’ufficio vendite Emirates, tramite agenzie di viaggio o agenzie di viaggio online.

“L’Emirates A380 experience rimane molto ricercata dai viaggiatori per le sue cabine spaziose e confortevoli e per i prodotti esclusivi che offrono ai viaggiatori le migliori esperienze in cielo, come l’Onboard Lounge, le First Class suites e la Shower Spa. L’esperienza con l’A380 è sempre completata da un’ospitalità pluripremiata, creazioni culinarie regionali e sapori autentici, oltre che dal premiato sistema di intrattenimento in volo della compagnia aerea, ice, con oltre 5.000 canali di intrattenimento on-demand a portata di mano di ogni cliente.

I clienti che si collegano attraverso Dubai sono incoraggiati a controllare le ultime linee guida di viaggio e assicurarsi di soddisfare i requisiti di viaggio della loro destinazione finale”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)