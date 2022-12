Austrian Airlines decolla per la prima volta verso Tromsø

Austrian Airlines informa: “Il volo OS329 era speciale. Non solo perché Austrian Airlines è decollata con il suo volo inaugurale per Tromsø alle 10:35 ora locale di sabato 17 dicembre 2022, ma anche perché i passeggeri a bordo hanno avuto una sorpresa natalizia. Durante il volo di 3,5 ore, la cabina dell’Airbus A320 si è trasformata in un mercatino di Natale volante: punch, biscotti e piccole sorprese per i passeggeri, cappelli rossi di Babbo Natale sui sedili e l’affascinante equipaggio hanno creato un’atmosfera natalizia verso la nuova destinazione del winter flight schedule di Austrian Airlines.

Quale destinazione sarebbe più adatta per un volo natalizio di Tromsø, Norvegia. È il punto di partenza ideale per osservare il fenomeno naturale dell’affascinante aurora polare o boreale nel cielo notturno. Durante i mesi invernali si può assistere allo spettacolo dei colori danzanti in modo particolarmente intenso. Tromsø è anche una destinazione popolare oltre a questo”.

“Questo è il motivo per cui Austrian Airlines non offre solo il collegamento diretto tra Vienna e Tromsø una volta alla settimana, il sabato, nel winter flight schedule. Nel 2023 summer flight schedule, la compagnia servirà la destinazione anche il lunedì tra l’inizio di giugno e la fine di agosto.

I voli per Tromsø possono essere prenotati su austrian.com”, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)