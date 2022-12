Il motore PW4000-94 di Pratt & Whitney segna 35 anni e 150 milioni di ore di volo

Pratt & Whitney ha annunciato che il PW4000-94-inch engine ha superato 150 milioni di ore di volo e 35 anni di esperienza operativa. “Dall’entrata in servizio nel 1987 sono stati consegnati oltre 2.500 motori. Il PW4000-94-inch engine serve attualmente più di 70 clienti in 30 paesi, equipaggiando Boeing 747/767 e MD-11, Airbus A300/310 e KC-46A per missioni passeggeri, cargo e militari.

Il 94-inch engine è stato il primo modello della Pratt & Whitney high-thrust family for large aircraft, coprendo un range da 52.000 a 62.000 libbre di spinta. Oltre il 55% della flotta serve il settore cargo”, afferma Pratt & Whitney.

“Questo traguardo è una testimonianza dell’eredità di affidabilità e performance del PW4000-94-inch engine”, ha dichiarato Bernie Zimmerman, vice president, Operational Commercial Engines, Pratt & Whitney. “Il 94-inch offre un’eccellente flessibilità operativa, risparmio di carburante e minore rumorosità rispetto al competing engine. È un motore che è stato testato su una varietà di applicazioni: passenger, cargo, and military”.

In United Airlines, il PW4000-94-inch engine è entrato a far parte della flotta sui suoi Boeing 747-400 nel 1989 e sul Boeing 767-300 a partire dal 1991, per un totale di 81 velivoli.

“United ha apprezzato l’affidabilità, l’ottima fuel economy e i bassi maintenance costs di questi motori”, ha affermato John Wiitala, Vice President of Technical Services at United. “Non sorprende che questi motori Pratt & Whitney abbiano servito United e i nostri clienti per 33 anni e oltre”.

“La famiglia di motori PW4000 è supportata da un consolidato global network di strutture per maintenance, repair, and overhaul (MRO). Pratt & Whitney offre una gamma di opzioni di manutenzione del motore e supporto del prodotto, inclusi piani personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti che vanno da serviceable material programs, Life Limited Parts (LLPs), part repairs, a engine overhauls. L’azienda supporta le operazioni dei clienti attraverso servizi di manutenzione sia on-wing che off-wing, con una varietà di ambiti di lavoro e piani di pagamento, inclusi long-term agreements, fixed price services and transactional solutions”, conclude pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)