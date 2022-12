Norwegian incrementa il company score nel CDP global climate ranking

Norwegian ha ricevuto uno score complessivo pari a B- nel CDP global climate ranking. CDP (Carbon Disclosure Project) è un’organizzazione ambientale globale senza scopo di lucro che detiene il più grande environmental database al mondo.

“Secondo il CDP score report, Norwegian sta intraprendendo un’azione coordinata sulle questioni climatiche. Nella “emission reduction initiatives” category, Norwegian ha ricevuto una A, il miglior punteggio possibile nella classifica. Per “business strategy, financial planning and scenario analysis” la compagnia ha ricevuto un A-. Il punteggio mostra anche un miglioramento significativo dal 2021, quando Norwegian ha divulgato i risultati per la prima volta tramite CDP“, afferma Norwegian.

“Il CDP ranking significa molto per noi ed è estremamente motivante vedere il miglioramento rispetto allo scorso anno. Norwegian si è impegnata a raggiungere l’obiettivo molto ambizioso di ridurre le emissioni di carbonio del 45% entro il 2030. Insieme a misure mirate come una flotta di aeromobili nuova di zecca, più sustainable aviation fuel e advanced weather systems per una fuel-efficient navigation, riteniamo che la trasparenza, il reporting e l’apertura sono fondamentali per diventare la scelta preferita per i viaggi aerei sostenibili”, afferma Anders Fagernæs, Vice President Sustainability, Norwegian.

“Lavorare con CDP è un elemento centrale nella risposta di Norwegian alla crescente domanda di trasparenza ambientale da parte di investitori, istituzioni finanziarie, clienti e responsabili politici”, prosegue Norwegian.

“Norwegian ha iniziato a rendere noti i suoi sforzi per affrontare il cambiamento climatico nel 2021 e ha compiuto notevoli progressi in appena un anno. L’industria aeronautica ha ancora molta strada da fare, ma stiamo andando nella giusta direzione”, afferma Fagernæs.

Dexter Galvin, Global Director of Corporations and Supply Chains at CDP, ha commentato: “Un altro anno di condizioni meteorologiche estreme, tra cui inondazioni, siccità e temperature record, ci ha dimostrato che il cambiamento climatico sta già ponendo un rischio reale e crescente per le aziende e le loro supply chain. Le compagnie hanno un ruolo fondamentale da svolgere per garantire un sustainable net-zero, deforestation-free and water-secure world. È solo misurando il loro impatto ambientale, i rischi e le opportunità, che possono gestirli e prepararsi per il futuro. Con la divulgazione tramite CDP, Norwegian ha compiuto un primo passo fondamentale. Attendo con impazienza la loro continua dedizione alla trasparenza e all’azione a beneficio di tutte le persone e del pianeta”.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Nowegian)