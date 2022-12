Il Rolls-Royce UltraFan technology demonstrator è stato completato ed è pronto per i test

Rolls-Royce ha annunciato di aver completato la realizzazione del suo UltraFan® technology demonstrator e che si sta preparando per i test. In un’importante pietra miliare per il programma, il demonstrator engine è stato trasportato dal build workshop al Testbed 80 a Derby, Regno Unito, dove è stato montato in preparazione per i test.

Il primo test del dimostratore dovrebbe svolgersi all’inizio del prossimo anno e sarà operato utilizzando 100% Sustainable Aviation Fuel.

Chris Cholerton, President of Rolls-Royce Civil Aerospace, ha dichiarato: “Vedere il dimostratore UltraFan riunirsi e prepararsi per il test nel Testbed 80 è un ottimo modo per concludere l’anno. Tutti aspettavamo questo momento, che è una pietra miliare importante per il programma e per il team che ci ha lavorato. La fase successiva sarà vedere UltraFan funzionare per la prima volta con 100% Sustainable Aviation Fuel nel 2023, dimostrando che la tecnologia è pronta a supportare voli più sostenibili in futuro”.

“Combinando un nuovo engine design con una suite di tecnologie per supportare viaggi aerei sostenibili per i decenni a venire, l’UltraFan demonstrator ha un diametro del fan di 140 pollici e offre un miglioramento della fuel efficiency del 25% rispetto alla prima generazione del motore Trent.

UltraFan offre una varietà di soluzioni di sostenibilità che supporteranno il viaggio verso una net zero aviation. A breve termine, ci sono opzioni per trasferire le tecnologie dal programma di sviluppo UltraFan agli attuali motori Trent, per offrire una maggiore fuel efficiency e una riduzioni delle emissioni. A lungo termine, la tecnologia scalabile di UltraFan da ~25.000 a 110.000 libbre di spinta, offre il potenziale per migliorare ulteriormente la fuel efficiency degli aeromobili sia narrowbody che widebody fino al 10%”, afferma Rolls-Royce.

“Testbed 80, il testbed più grande e smart del mondo, è stato progettato e costruito appositamente per adattarsi alle dimensioni e alla complessità tecnica del dimostratore UltraFan. È stato aperto nel 2020 e ha già completato molte ore di experimental engine testing.

L’UltraFan technology demonstrator programme è supportato dall’Aerospace Technology Institute and Innovate UK del Regno Unito, dai Clean Sky programmes dell’UE, da LuFo e dallo State of Brandenburg in Germania”, conclude Rolls-Royce.

