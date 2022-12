News Brevi – 19.12.2022

BRUSSELS AIRLINES PRONTA A FAR VOLARE QUASI 270.000 PASSEGGERI DURANTE LE VACANZE DI FINE ANNO – Brussels Airlines si prepara a far volare quasi 270.000 passeggeri durante le vacanze di fine anno. Per i passeggeri che iniziano il loro viaggio a Bruxelles, New York è la destinazione intercontinentale più popolare, Malaga quella europea. “Brussels Airlines si sta preparando per un vivace periodo di fine anno. Tra il 24 dicembre e l’8 gennaio, quasi 270.000 passeggeri voleranno in tutto il mondo con il vettore nazionale belga. Venerdì 23 dicembre è il giorno di partenza più gettonato – con oltre 20.000 passeggeri – seguito da vicino da lunedì 26 dicembre. Si tratta di un aumento complessivo delle prenotazioni anno su anno del 28%. Le prenotazioni di lungo raggio sono aumentate del 31%, quelle di medio raggio del 27%. Per i viaggi che iniziano a Bruxelles e per quanto riguarda le destinazioni a lungo raggio, i voli verso New York, Dakar e Kinshasa hanno il maggior numero di passeggeri a bordo. Malaga, Tenerife e Roma sono le città europee più gettonate in cui volare durante le vacanze di Natale”, afferma Brussels Airlines.

INCIDENTE EUROFIGHTER: CELEBRATO L’ULTIMO SALUTO AL CAPITANO PILOTA FABIO ANTONIO ALTRUDA – Nel primo pomeriggio di sabato 17 dicembre, presso la Cattedrale di San Lorenzo a Trapani, è stato celebrato l’ultimo saluto al Capitano Fabio Antonio Altruda, l’ufficiale pilota in servizio presso il 37° Stormo di Trapani Birgi tragicamente scomparso nell’incidente aereo avvenuto martedì 13 dicembre vicino la base aerea siciliana mentre era di rientro da una missione addestrativa. Alla cerimonia funebre, celebrata dal Vescovo di Trapani, S.E.R. Mons. Pietro Maria Fragnelli, hanno partecipato il Vicepresidente della Camera, On. Giorgio Mulè, il Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, il Presidente della Regione Sicilia, On. Renato Schifani, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, autorità civili, militari e religiose della città di Trapani e del territorio siciliano, che si sono strette insieme al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, e ai familiari per l’ultimo saluto al giovane pilota. “Tanti i colleghi e gli amici presenti al funerale che, insieme a numerosi cittadini, hanno gremito la cattedrale per porgere il loro ultimo saluto all’ufficiale. Per commemorare ulteriormente la memoria del giovane pilota, la cui scomparsa ha lasciato un profondo dolore non solo nei colleghi ed amici ma anche in tutta la popolazione, nella giornata di domenica 18 dicembre si è tenuta un’ulteriore cerimonia presso il comune di Cardito, in provincia di Napoli, dove vivono i genitori ed il fratello minore dell’ufficiale. È prematuro formulare ipotesi circa le cause dell’incidente e sia la Procura di Trapani che l’Aeronautica Militare hanno avviato le previste inchieste per raccogliere e analizzare i dati e le informazioni utili a stabilire la dinamica del tragico evento”, afferma l’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ANA E JOIN SIGLANO ACCORDO DI COOPERAZIONE SUL SAF – All Nippon Airways e Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (di seguito “JOIN”) hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding per cooperare reciprocamente su iniziative finalizzate alla produzione e all’approvvigionamento di sustainable aviation fuel (SAF) all’estero. Sulla base di questo MOU, ANA fornirà consulenza e altro supporto ai SAF project di JOIN all’estero, sulla base della sua esperienza e know-how nel settore dell’aviazione, e JOIN lavorerà per garantire e aumentare le opportunità di ANA per stabilizzare il suo approvvigionamento di SAF, espandendo gli investimenti nei SAF projects, oltre a lavorare attivamente per fornire SAF dai progetti ad ANA. ANA sta lavorando ad un approvvigionamento stabile di SAF per raggiungere il long-term goal of carbon neutrality entro il 2050 adottato dall’ICAO. Inoltre, ANA ha fissato l’obiettivo di sostituire il 10% del suo jet fuel con SAF entro il FY2030 e raggiungere la carbon neutrality entro il FY2050, sulla base delle sue strategie di transizione climatica. Nel marzo 2022 ANA ha co-fondato l’organizzazione “ACT FOR SKY” per la commercializzazione, la promozione e l’espansione del SAF di produzione nazionale. JOIN sosterrà i vettori aerei giapponesi per decarbonizzare le loro operazioni partecipando attivamente ai SAF project all’estero con le compagnie giapponesi. Inoltre, attraverso la promozione della diversificazione energetica nei trasporti e nei progetti di sviluppo urbano, JOIN contribuirà alla realizzazione del progetto “Accelerating transitions toward a decarbonized society”, uno dei pilastri della Japanese Government “Infrastructure System Overseas Promotion Strategy 2025”. Il Gruppo ANA sta lavorando a varie misure per espandere l’uso del SAF, con l’obiettivo di sostituire almeno il 10% del jet fuel con SAF entro l’anno fiscale 2030 e di raggiungere la neutralità carbonica entro l’anno fiscale 2050.

AEROPORTO MILANO BERGAMO: INFORMAZIONI AI PASSEGGERI PER I GIORNI FESTIVI – L’Aeroporto Milano Bergamo informa: “Informiamo i gentili passeggeri che l’Ufficio Informazioni e la Check-in Lounge rimarranno aperti nei giorni festivi con i seguenti orari. 24 dicembre: Ufficio Informazioni 5.30-21; Check-In Lounge 4.30-20. 25 dicembre: Ufficio Informazioni 7-21; Check-In Lounge 6.30-20. 26 dicembre: Ufficio Informazioni 5.30-21; Check-In Lounge 4.30-20. 31 dicembre: Ufficio Informazioni 5.30-20.30; Check-In Lounge 4.30-19. 1° Gennaio: Ufficio Informazioni 5.30-21; Check-In Lounge 4.30-20. La HelloSky Lounge rimarrà chiusa solo il giorno 25 Dicembre; i restanti giorni seguiranno i normali orari di apertura e chiusura”.

RYANAIR ANNUNCIA 4 ROTTE AGGIUNTIVE PER LA NUOVA BASE DI BELFAST – Ryanair ha annunciato 4 rotte aggiuntive per il suo ritorno a Belfast International Airport per l’estate 23. “Il ritorno a Belfast International consisterà in 16 rotte totali, incluse le 4 rotte recentemente annunciate per Budapest, Cardiff, Maiorca e Valencia. Ryanair opererà oltre 140 voli settimanali da/per Belfast International con 2 aerei basati dall’inizio della stagione Summer ’23. Il programma di Ryanair a Belfast International per la Summer ’23 offrirà 2 velivoli basati; 16 nuove rotte di cui 4 nuove: Budapest, Cardiff, Maiorca e Valencia; oltre 140 voli a settimana”, afferma Ryanair.

QANTAS FREIGHT SI PREPARA AD UN NATALE DA RECORD – Qantas Freight si sta preparando per una stagione natalizia da record, con domestic freight volumes in aumento di quasi il 75% rispetto ai livelli pre-COVID, con un notevole aumento delle consegne degli acquisti online. “Per tutto il mese di dicembre il network di Qantas Freight trasporterà circa 26.000 tonnellate di merci verso città domestiche, regionali e internazionali, con un incremento rispetto al mese record dello scorso dicembre e in aumento di oltre il 50% rispetto al nostro aumento medio mensile. Qantas Freight opera 19 freighters dedicati a livello domestico (compresi fino a 16 per il principale partner Australia Post) e quattro international freighters. I Qantas Freight domestic aircraft percorrono più di 11 milioni di chilometri ogni anno, l’equivalente di 14 viaggi di andata e ritorno sulla luna”, afferma Qantas Group. Il Qantas Executive Manager for Freight, Catriona Larritt, ha affermato: “Insieme al nostro partner Australia Post, abbiamo pianificato questa stagione eccezionale dallo scorso Natale. Abbiamo assistito a enormi aumenti degli acquisti online dall’inizio della pandemia. Nei giorni più trafficati che precedono il Natale trasporteremo circa 1.200 tonnellate di merci, circa il doppio della nostra quantità media giornaliera, attraverso la nostra flotta freighter e nella stiva dei voli passeggeri”. Mark Davies, Australia Post General Manager Premium Services and International, ha dichiarato: “Il supporto di partner chiave come Qantas è stato fondamentale per consentirci di offrire il meglio ai nostri clienti, specialmente durante questo periodo incredibilmente intenso. Prevediamo un’intensa settimana in vista del Natale, con molti clienti che scelgono la nostra opzione Express Post per garantire che i loro regali raggiungano i propri cari in tempo”. Qantas Freight ha recentemente annunciato che sta investendo in sei aeromobili Airbus A321, oltre a convertire due aerei passeggeri A330 in freighter per soddisfare la crescente domanda di e-commerce.

EASA: EASY ACCESS RULES FOR OCCOURRENCE REPORTING – L’EASA ha pubblicato le Easy Access Rules for Occurrence Reporting – Revision from December 2022. La presente revisione incorpora il Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2034 che integra il Regulation (EU) No 376/2014 per quanto riguarda il common European risk classification scheme, e il Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2082 che stabilisce le modalità di attuazione del Regulation (EU) No 376/2014 relativo al common European risk classification scheme. Le Easy Access Rules for Occurrence Reporting sono disponibili per il download gratuito sul sito EASA in formato pdf, pubblicazioni dinamiche online, nonché in formato xml. Man mano che vengono generate attraverso la piattaforma eRules, verranno aggiornate regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al loro contenuto.