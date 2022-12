SWISS recluterà nuovi piloti dal 2023

Swiss International Air Lines (SWISS) riprenderà il reclutamento e l’addestramento di nuovi piloti il prossimo anno, dopo che tali attività erano state sospese a causa della pandemia coronavirus. SWISS assumerà inoltre 80 primi ufficiali che hanno già completato la loro formazione presso Lufthansa Aviation Training Switzerland (LAT).

“Siamo davvero lieti che, dopo un blocco delle assunzioni di due anni, possiamo ora offrire a una nuova generazione di piloti SWISS prospettive di lavoro, prospettive di carriera e un posto di lavoro attraente, e possiamo accogliere più nuovi colleghi nel nostro cockpit crew corps”, afferma Stefan-Kenan Scheib, SWISS Head of Flight Operations. “Stiamo cercando di formare nuovo cockpit personnel ora, per assicurarci di continuare a soddisfare tutte le nostre esigenze di cockpit crewing per le operazioni di volo SWISS”.

La formazione biennale dei nuovi piloti di SWISS sarà condotta dalla European Flight Academy (EFA) operata da LAT. La formazione si svolgerà in varie località tra cui Opfikon e Grenchen in Svizzera e Goodyear (Arizona) negli Stati Uniti.

“Ora è il momento ideale per i giovani di talento per cercare una carriera in cockpit”, aferma Manuel Meier, Managing Director of Lufthansa Aviation Training Switzerland AG. “In qualità di Lufthansa Group’s Swiss-based training organization, offriamo ai nostri candidati un addestramento di volo di base e ulteriore di alta qualità con istruttori SWISS e una flotta di aerei da addestramento all’avanguardia”.

Gli SWISS student pilots possono beneficiare dell’assistenza nel finanziamento dei costi di formazione. I candidati possono candidarsi ora e troveranno ulteriori informazioni su www.swiss.com o su www.european-flight-academy.com.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)