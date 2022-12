Raytheon Technologies completa il primo Engine Run del Regional Hybrid-Electric Flight Demonstrator

Raytheon Technologies ha annunciato oggi il primo engine run di successo del regional hybrid-electric flight demonstrator dell’azienda, segnando una pietra miliare verso i test di volo, che dovrebbero iniziare nel 2024.

“L’initial run del propulsion system ha avuto luogo presso la Pratt & Whitney’s innovation facility in Longueuil, Quebec, e ha operato come previsto. Il sistema integra completamente un 1 MW electric motor sviluppato da Collins Aerospace con un Pratt & Whitney fuel-burning engine altamente efficiente, appositamente adattato per hybrid-electric operation. Questa powerplant technology consentirà engine performance più efficienti durante le diverse fasi del volo, come il decollo, la salita e la crociera, riducendo il consumo di carburante e le emissioni di CO2 fino al 30% rispetto ai regional turboprop aircraft più avanzati di oggi”, afferma Pratt & Whitney.

“La hybrid-electric propulsion technology offre un potenziale significativo per ottimizzare l’efficienza in una gamma di diverse applicazioni aeronautiche, aiutando il nostro settore a raggiungere il suo ambizioso obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di CO2”, ha affermato Jean Thomassin, executive director new products and services, Pratt & Whitney Canada. “Con il nostro ground test program ormai ben avviato, i test di volo pianificati ci consentiranno di accelerare la dimostrazione di questa next generation sustainable propulsion technology, mentre continuiamo ad espandere la nostra collaborazione all’interno dell’ecosistema aerospaziale canadese e oltre”.

Il Flight Test Centre of Excellence (Cert Center Canada – 3C), modificherà e opererà il velivolo De Havilland Canada Dash 8-100, fungendo da piattaforma per le future dimostrazioni di volo.

“Siamo onorati che Raytheon Technologies abbia scelto la nostra Design Approval Organization per guidare il flight test program per questo storico progetto dimostrativo”, ha affermato John Maris, 3C president and chief test pilot for the project. “3C ha riunito un fidato team del Quebec che include Chrono Aviation, WAAS Aerospace ed Elisen & associés per integrare l’hybrid-electric powertrain, il battery system e il cablaggio elettrico ad alta tensione nel 3C’s Dash 8 research aircraft. Sono fiducioso che l’ampia flight test experience di 3C e il rapporto storico con Transport Canada completeranno l’eccezionale team di Raytheon Technologies, per dimostrare in sicurezza questo importante progresso tecnologico”.

“Da quando Raytheon Technologies ha lanciato il progetto dimostrativo tramite le sue attività Pratt & Whitney Canada e Collins Aerospace nel luglio 2021, supportate dai governi del Canada e del Quebec, numerose organizzazioni in Canada e in tutto il mondo hanno aderito all’iniziativa.

H55 S.A., recentemente oggetto di un investimento di minoranza da parte del venture capital arm di Raytheon Technologies, RTX Ventures, fornirà battery systems. Lo sviluppo del battery component designs e degli associati electrical control systems sarà sostenuto anche dal National Research Council of Canada e dall’Innovative Vehicle Institute. Ricardo PLC sta inoltre supportando il progetto con component design, system integration, testing. De Havilland Canada sta supportando l’integrazione del propulsion system sull’experimental aircraft.

Raytheon Technologies sta guidando lo sviluppo di hybrid-electric propulsion technologies attraverso molteplici programmi dimostrativi, tra cui STEP-Tech e SWITCH, che coprono un’ampia gamma di potenziali applicazioni future per aeromobili. Oltre a migliorare continuamente l’efficienza degli aircraft propulsion systems, l’azienda sta anche sviluppando tecnologie per supportare un maggiore utilizzo di carburanti alternativi e più puliti, inclusi i Sustainable Aviation Fuels (SAF) e l’idrogeno, ciascuno dei quali beneficerà delle maggiori efficienze consentite dalla hybrid-electric propulsion technology“, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)