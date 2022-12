Canavia espande la sua flotta con tre nuovi aeromobili Tecnam

Tecnam ha annunciato che CANAVIA Spanish Aviation Academy, con sede nelle Isole Canarie, incorporerà nella propria flotta tre nuovi velivoli Tecnam: un Multi-engine P2006T MarkII e due P2008JC MarkII nella loro flotta.

La scuola opera già due multi-engine P2006T MarkII e tre single-engine P2008JC MkII, operativi 365 giorni all’anno. Con questa nuova acquisizione l’accademia avrà un totale di cinque P2008JC MKII e tre P2006T MKII.

“Il P2008JC è un velivolo ideale per tutte le fasi del single-engine training, poiché è dotato della più recente tecnologia Garmin G3X Glass Cockpit e delle rinomate qualità di volo Tecnam.

Il P2006T MkII è un twin-engine four-seat aircraft con fully retractable landing gear. La sua semplicità, le performance, l’efficienza e l’ergonomia sono ciò che rende questo velivolo ideale per multi-engine training, così come per il volo cross-country. Il P2006T offre una proposta di valore imbattibile e un design innovativo con la moderna suite avionica Garmin e 2 motori Rotax 912S3, che consentono un risparmio di carburante senza pari.

Il P2006T MkII può competere con i single engine aircraft in termini di consumo e in un’unica piattaforma offre diversi rating come Multi Engine Piston (MEP), Variable Pitch Propeller, EFIS e retractable landing gear”, afferma Tecnam.

“Siamo così orgogliosi di avere CANAVIA come una delle principali flight academy che utilizza la nostra moderna fleet solution. Insieme stiamo innovando l’addestramento al volo in Europa”, afferma Walter Da Costa, Chief Sales Officer di Tecnam.

“CANAVIA ha raggiunto l’obiettivo di avere una flotta composta esclusivamente da velivoli Tecnam, un marchio caratterizzato dal suo impegno per la sicurezza, l’affidabilità e la qualità della sua vasta gamma di velivoli. In questo modo, CANAVIA garantisce ai suoi studenti e futuri piloti una formazione all’insegna dell’eccellenza”, ha detto il CEO di CANAVIA, Mario Pons.

“L’aircraft delivery è anche una fantastica training opportunity: come per il resto della nostra flotta, un allievo effettuerà il ferry flight, insieme a un istruttore, dalla sede Tecnam di Capua, Italia, alla base CANAVIA alle Canarie, acquisendo esperienza con un international cross country flight.

Scegliendo Tecnam come flotta per la propria academy, CANAVIA sta abbracciando la nuova filosofia nell’addestramento al volo offerto solo da Tecnam. Questa espansione della flotta non solo migliorerà la qualità della formazione e ridurrà i costi per i suoi studenti, ma aiuterà anche a preservare l’ambiente. Uno studio recente mostra che le scuole di volo che operano con la Tecnam single engine fleet possono ridurre le emissioni fino al 60%. Ciò equivale a 10 tonnellate di CO2 per ogni studente nel momento in cui riceve la Commercial Pilot License”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)