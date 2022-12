News Brevi – 23.12.2022

SPAZIO: EVENTI INFORMATIVI DELL’AERONAUTICA MILITARE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPAZIO – Nell’ambito delle attività promosse dal Comitato Interministeriale per le Politiche dello Spazio e alla Ricerca Aerospaziale (COMINT), nel 2021 è stata istituita per la prima volta la “Giornata Nazionale dello Spazio”, che ricorre nel giorno 16 dicembre. Anche quest’anno, in occasione della seconda edizione, l’Ufficio Generale per lo Spazio dello Stato Maggiore Aeronautica ha organizzato un evento informativo sulle attività di Forza Armata nel settore dell’Aerospazio. L’evento, a quasi 60 anni dal lancio del satellite San Marco 1 nel 1964, a cura del team italiano guidato dal Generale dell’Aeronautica Luigi Broglio che permise all’Italia di divenire il terzo Paese al mondo a superare l’atmosfera terrestre, ha fornito una panoramica sulle attività, in corso ed in via di sviluppo, che l’Aeronautica promuove nel settore dell’Aerospazio quale naturale estensione dei propri compiti istituzionali, in armonia con il livello di ambizione e le strategie del Paese. Numerosi i temi trattati nel corso dell’incontro, che ha visto la partecipazione di qualificati rappresentanti provenienti da vari Reparti ed Enti della Forza Armata, impegnati – con un’ampia e diversificata gamma di competenze – nel settore dell’Aerospazio. L’Ufficio Generale Spazio, nato nel 2019, accentra le funzioni connesse con l’evoluzione della dottrina, l’avvio di nuovi programmi, lo sviluppo di partnership nazionali ed internazionali e l’evoluzione delle capacità delle capacità spaziali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ETHIOPIAN AIRLINES RIPRENDE I VOLI PER SINGAPORE – Ethiopian Airlines annuncia che riprenderà i collegamenti diretti con Singapore il 25 marzo 2023. Il volo sarà operato quattro volte a settimana con il 787 Dreamliner. Riguardo al ripristino dei voli, Mr Mesfin Tasew, CEO del Gruppo Ethiopian, ha dichiarato: “Siamo lieti di riprendere il nostro servizio per Singapore, sospeso a marzo 2020 a causa della pandemia COVID-19. Il volo espanderà ulteriormente la nostra rete in Asia e creerà collegamenti aerei per i passeggeri che viaggiano tra l’Africa e Singapore. Il nuovo volo faciliterà inoltre i legami commerciali, gli investimenti e il turismo tra l’Africa e Singapore. In linea con il nostro piano di crescita del network in tutto il mondo, continueremo ad aprire nuove rotte per migliorare i collegamenti tra l’Africa e il resto del mondo attraverso Addis Abeba”. Lim Ching Kiat, Managing Director di Changi Airport Group per Air Hub Development, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere nuovamente Ethiopian Airlines all’aeroporto di Changi. Ethiopian Airlines è stata costantemente votata come la Migliore Compagnia Aerea in Africa e il network collega il suo hub di Addis Abeba con più di 63 destinazioni nel continente africano. Questo volo tra Singapore e l’Etiopia offrirà ai passeggeri della nostra regione più opzioni di viaggio per visitare l’Africa. Per molti singaporiani, l’Etiopia potrebbe anche essere una nuova ed entusiasmante destinazione di vacanza, poiché vanta numerose attrazioni che vanno da siti storici come Axum a una geografia naturale mozzafiato come i monti Semièn e le cascate del Nilo Azzurro”. L’aeroporto Changi di Singapore è uno dei principali hub dell’aviazione mondiale, dotato delle più moderne infrastrutture aeroportuali e di uno dei migliori servizi di trasferimento tra gli hub. Singapore è anche uno dei principali hub finanziari del mondo.

EFTA RICONOSCIUTA COME TRAINING PROVIDER OF THE YEAR AGLI AVIATION BUSINESS MIDDLE EAST AWARDS 2022 – L’Emirates Flight Training Academy (EFTA) ha ottenuto l’Aviation Training Provider of the Year Award agli Aviation Business Middle East Awards 2022. Il premio riconosce i risultati di un importante training provider o di un aviation training academy che offre corsi di punta per sviluppare il settore. L’EFTA ha vinto sulla base della struttura del corso, del range di argomenti, delle strutture di formazione e del feedback del mercato. Sul suo sito web, Aviation Business ME ha dichiarato: “Emirates Flight Training Academy forma i piloti di domani per soddisfare i requisiti unici del mercato post-pandemia ed essere alla pari con i più alti global pilot training standards, attraverso strumenti di apprendimento teorico altamente interattivi, contenuti digitali avanzati e tecnologia VR immersiva, istruzione pratica su moderni training aircraft, simulatori di volo avanzati e airline-focused line-oriented flight training”. Il Capt Abdulla Al Hammadi, Vice President Emirates Flight Training Academy, ha dichiarato: “Questo premio arriva sulla scia della nostra terza graduation ceremony e non potremmo essere più orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto. Questo premio è una grande pietra miliare nell’affascinante e appagante viaggio di EFTA. È un momento di affermazione per i nostri oltre 100 graduati che ora fanno parte dell’industria aeronautica, la nostra attuale coorte di 250 studenti, i nostri istruttori e ogni singola persona del nostro team”.

GRUPPO SAVE: INTRODUZIONE TASSA DI IMBARCO AEROPORTUALE, UN DANNO PER L’ECONOMIA DEL TERRITORIO – Gruppo SAVE informa: “SAVE esprime il proprio sconcerto rispetto all’improvvisa e improvvisata decisione dell’Amministrazione comunale di Venezia di introdurre una tassa di 2,50 euro per tutti i passeggeri in partenza dal Marco Polo a partire dal 1^ aprile 2023. Avendo appreso la notizia solo dai giornali, SAVE si riserva di approfondire la delicatissima materia nei prossimi giorni, dichiarando sin d’ora la propria profonda preoccupazione per gli effetti che un ulteriore balzello provocherebbe sicuramente sui voli e sull’economia del territorio veneto”. “L’attività dell’aeroporto è vitale per l’economia e l’occupazione del bacino d’utenza servito. Nel 2021, l’aeroporto di Venezia, terzo scalo intercontinentale nazionale, ha impiegato circa 32.000 persone tra impatto diretto, indiretto e indotto, determinando un Pil di oltre 400 milioni di euro. E’ evidente il rischio tangibile di un allontanamento delle compagnie aeree dallo scalo, che determinerebbe un danno per tutto il territorio, indebolendo tra l’altro quei flussi turistici che, per le loro proprie ed evidenti caratteristiche, portano maggiore ricchezza, con permanenze medie più elevate in città e nel Veneto. Oltre a ciò, la nuova tassa andrebbe a detrimento dei residenti nel Veneto che, come detto, nel 2022 hanno costituito circa il 40% del totale passeggeri in partenza dal Marco Polo. In questo contesto, tutti gli attori economici sono chiamati a dare il proprio contributo, ma l’imposizione di una nuova tassa senza alcun confronto strategico e operativo con coloro che la dovrebbero poi gestire (e subire) rischia solamente di avere – anche nel medio periodo – conseguenze negative sull’occupazione e la competitività del territorio, mettendo a rischio la ripartenza di un’ infrastruttura cruciale per l’area servita, per il turismo e tutto l’indotto collegato”, conclude il Gruppo SAVE.

BRITISH AIRWAYS E BRITISH AIRWAYS HOLIDAYS LANCIANO UNA PROMOZIONE – British Airways e British Airways Holidays hanno lanciato una vendita di fine anno, offrendo ai clienti risparmi per le prenotazioni effettuate prima del 31 gennaio 2023. Claire Bentley, Managing Director of British Airways Holidays, ha dichiarato: “Sappiamo ora più che mai che i nostri clienti cercano i migliori risparmi per massimizzare il rapporto qualità-prezzo. Che si tratti del sole invernale, di una vacanza in città o del ricongiungimento con la famiglia e i propri cari, quest’anno c’è un’offerta per tutti”.

PRATT & WHITNEY CANADA A SOSTEGNO DELLA COMUNITA’ – Pratt & Whitney Canada, una business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato oggi che i suoi dipendenti e pensionati hanno donato un totale di 1,2 milioni di dollari canadesi a Centraide/United Way Canada. “Avere un impatto positivo nelle comunità in cui viviamo e lavoriamo è fondamentale per ciò che siamo. Sono orgogliosa dei nostri dipendenti per aver mostrato un supporto così straordinario per i bisognosi”, ha affermato Maria Della Posta, President, Pratt & Whitney Canada. “I fondi che hanno donato aiuteranno Centraide a perseguire la sua missione vitale di combattere la povertà e l’esclusione”. “I nostri dipendenti supportano Centraide da 42 anni”, ha aggiunto Della Posta. “Questa è una testimonianza della loro eccezionale generosità nel corso degli anni e del loro impegno a riunirsi per fare la differenza dove conta di più. Abbiamo la responsabilità di aiutare i membri più vulnerabili della nostra società e ogni donazione fa la differenza”. Pratt & Whitney Canada è un membro attivo della comunità attraverso partnership, sponsorizzazioni, donazioni, nonché sostenendo il volontariato dei dipendenti.

SWISS NOMINA IL NUOVO HEAD OF CORPORATE COMMUNICATIONS – Swiss International Air Lines (SWISS) ha nominato Léa Wertheimer nuovo Head of Corporate Communications. Insieme al suo team, sarà responsabile di tutte le comunicazioni esterne e interne di SWISS da aprile 2023 in poi, riportando direttamente al CEO Dieter Vranckx. Wertheimer succede a Daniel Bärlocher, che ha lasciato la compagnia in ottobre per affrontare una nuova sfida professionale al di fuori dell’industria aeronautica. “Con la sua lunga e variegata esperienza nel settore delle comunicazioni, Léa Wertheimer è la nomina ideale per questa posizione impegnativa”, afferma il CEO di SWISS Dieter Vranckx. “Non vedo l’ora di lavorare con lei e le auguro ogni successo e soddisfazione nella sua nuova veste”. Léa Wertheimer può contare su una lunga carriera nel settore delle comunicazioni. Dall’inizio del 2017 ricopre l’attuale posizione di Head of Media Relations at Swiss Post, responsabile di tutte le interazioni con i media dell’organizzazione. Prima, dal 2013 a fine 2016, è stata portavoce per i media presso lo Swiss State Secretariat for Migration a Berna. Ha anche precedenti esperienze nel settore dell’aviazione, essendo stata air transport officer in Swissport e flight attendant con Swissair.

IBERIA CELEBRA IL NATALE A BORDO E NELLE LOUNGE – Iberia informa: “Chi vola questo Natale con Iberia troverà a bordo piccoli dettagli per celebrare queste festività. Su tutti i voli di corto e medio raggio la compagnia offrirà ai propri clienti torroni e marzapane e, sui voli di lungo raggio, ha studiato un menu speciale per la cabina Business con prodotti dal sapore natalizio come il tacchino arrosto con salsa di mirtilli e castagne. Inoltre, l’interno degli aerei e alcuni articoli di servizio come fasce per tovaglioli o carte menu sono stati decorati con motivi natalizi. A bordo viene offerta un’edizione speciale dello spargipepe e sale “Las Meninas” nei colori natalizi. Per celebrare l’arrivo del nuovo anno, il 31 dicembre sui voli a lungo raggio di Iberia, principalmente tra America Latina e Spagna, uva e spumante saranno offerti per brindare al 2023. Nel Giorno dei Tre Re Iberia distribuirà Roscón de Reyes e, al loro interno, ci saranno sorprese sotto forma di Avios, in modo che i clienti possano continuare a volare nel 2023. Conterranno premi fino a 100.000 Avios, sufficienti per volare negli Stati Uniti o America Latina in Business Class. Inoltre, durante queste festività natalizie, le Premium Lounge Iberia dell’aeroporto di Madrid offriranno piatti tipici come tacchino ripieno di salsa di mirtilli rossi, maialino arrosto, mousse di torrone, pasta frolla e marzapane”.

QATAR AIRWAYS CELEBRA IL NATALE SUI VOLI E NELLE LOUNGE – Qatar Airways informa: “Qatar Airways porta lo spirito vacanziero in tutta la sua customer experience fino al 27 dicembre. La celebrazione si svolge a bordo e nelle Premium Lounge di Qatar Airways. I passeggeri che viaggiano nelle cabine Premium ceneranno con posate e biancheria festiva. L’holiday special menu card design porta una presentazione di piatti festivi. I passeggeri che viaggiano in cabina Economy possono scegliere tra i preferiti delle vacanze, tra cui insalata di mousseline di zucca, tacchino ripieno arrosto con jus, ortaggi a radice arrostiti e torta di mousse bianca al pan di zenzero con crumble festivo, velluto rosso e perline dorate. Le celebrazioni natalizie di Qatar Airways possono essere vissute su rotte selezionate in Europa, Americhe, Africa e Asia fino al 27 dicembre. Durante le festività natalizie, i passeggeri possono godere delle sensazioni che solo l’iconica collezione di film speciali per le vacanze di Oryx One può offrire. Qatar Airways si prepara a viaggiare per le vacanze nelle Premium Lounge della compagnia aerea in Qatar e nelle Global Premium Lounge di Londra, Beirut, Singapore e Bangkok. I passeggeri possono entrare nello spirito della stagione con una speciale selezione di bevande celebrative e una cucina natalizia. Le composizioni floreali dedicate con un tocco di brillantezza aggiungono quel tocco perfetto all’atmosfera festiva stagionale”.