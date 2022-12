Embraer consegna tre aeromobili E190 a CIAF Leasing

CIAF Leasing, con sede al Cairo, ha ricevuto oggi tutti i tre suoi nuovi aeromobili E190 durante una cerimonia presso la sede centrale di Embraer in Brasile.

Salah Hashem, Presidente e CEO di CIAF Leasing, ha dichiarato: “I tre nuovi E190 saranno un’aggiunta eccellente alla nostra crescente flotta di Embraer E-Jets”.

Stephan Hannemann, VP Middle East and Africa, Embraer Commercial Aviation ha dichiarato: “È bello vedere un partner a lungo termine come CIAF ricevere più aeromobili e portare un altro nuovo E-Jet operator nella famiglia Embraer, concludendo un anno di progressi significativi per Embraer nella regione”.

Eve annuncia l’approvazione di due linee di credito

Embraer ha inoltre annunciato che Eve Air Mobility (“Eve”) ha annunciato oggi l’approvazione da parte dell’executive board della Brazil National Development Bank (“BNDES”) di due linee di credito distinte, per supportare lo sviluppo degli eVTOL di Eve, per un totale di 92,5 milioni di dollari. Entrambe le linee di credito dovrebbero offrire termini e condizioni vantaggiosi a Eve, con una scadenza di 12 anni. Il finanziamento è subordinato alla negoziazione ed esecuzione di accordi definitivi tra Eve e BNDES in relazione a tali linee di credito, nonché al soddisfacimento di determinate condizioni che saranno stabilite in tali accordi definitivi.

La prima linea di credito dovrebbe essere concessa dal Climate Fund (“Fundo Nacional Sobre Mudança Climática”, o “Climate Fund”). Questo è un programma BNDES progettato per fornire finanziamenti a sostegno di imprese e progetti che aiutano a mitigare i cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di carbonio, con la mobilità urbana come uno dei suoi nove sottoprogrammi. Il Climate Fund aiuta con il finanziamento di progetti imprenditoriali, l’acquisizione di macchinari e equipaggiamenti, nonché lo sviluppo di tecnologie per ridurre le emissioni di carbonio e di gas serra.

La seconda linea di credito dovrebbe essere concessa dall’Innovation Finance (“Financiamento a Empreendimentos de Inovação”, o “FINEM Inovação”), un programma BNDES che fornisce finanziamenti a lungo termine per progetti industriali dirompenti che generano benefici sociali, come mobilità urbana, generazione di energia, istruzione, tra gli altri.

“Apprezziamo la fiducia e il supporto che BNDES sta dimostrando a Eve, mentre continuiamo a progredire nello sviluppo di un velivolo a emissioni zero con l’impegno per un full-life cycle approach verso la neutralità del carbonio”, ha affermato André Stein, co-CEO di Eve. “Questo non solo favorirà l’innovazione, ma sosterrà l’emergere di una forma di aviazione più sostenibile, il nostro velivolo eVTOL, che trasformerà l’industria e la mobilità aerea urbana, riducendo il rumore e il costo del volo. BNDES sarà un partner fondamentale per aiutare Eve a completare la progettazione del nostro portafoglio di prodotti e servizi”.

“Siamo molto orgogliosi del supporto di BNDES per lo sviluppo dell’eVTOL di Eve. Vale anche la pena ricordare che questa operazione rappresenta un’altra pietra miliare nella lunga partnership strategica tra BNDES ed Embraer, iniziata nel 1997”, ha commentato Bruno Aranha, director of productive and socio-environmental credit at the BNDES.

“Il supporto di BNDES si adatta perfettamente al nostro progetto, considerando le caratteristiche di queste linee di credito e la missione della banca di promuovere una forma di trasporto più pulita. Al completamento del finanziamento da parte di BNDES, Eve disporrà di una struttura di capitale più efficiente, per il continuo sviluppo del nostro portafoglio di soluzioni per l’ecosistema della mobilità aerea urbana”, ha dichiarato Eduardo Couto, Chief Financial Officer, Eve.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)