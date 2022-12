Air Greenland e Loft Dynamics collaborano per portare il VR Flight Training in Groenlandia per la prima volta

Loft Dynamics AG (ex VRM Switzerland), creatore del primo e unico virtual reality (VR) simulator al mondo autorizzato da un importante regolatore dell’aviazione, ha annunciato una partnership con Air Greenland per portare il suo state-of-the-art VR training simulator all’avanguardia in Groenlandia.

“La partnership segna una nuova pietra miliare nella missione di Loft Dynamics per rendere l’addestramento al volo più accessibile, anche nei luoghi più remoti. Per Air Greenland, la partnership rende la VR flight training technology disponibile per la prima volta a livello nazionale.

Air Greenland gestirà un Loft Dynamics Airbus H125 VR training simulator dalla sua sede centrale a Nuuk. Il simulatore è il settimo European Union Aviation Safety Agency (EASA)-authorized VR training device da quando ha ricevuto la FTD Level 3 Flight Simulation Training Device (FSTD) qualification nel maggio 2022. Con l’acquisizione del simulatore, Air Greenland sarà in grado di migliorare la fight safety, di eseguire license and operator proficiency checks, fornire special operations practice necessarie per navigare in sicurezza nell’area remota e ridurre gli impatti ambientali.

Air Greenland gestisce una flotta di elicotteri, compresi i velivoli Airbus H155 e H225, che in precedenza richiedevano il viaggio per selezionati international training centers equipaggiati con full-flight simulators. Grazie all’ingombro ridotto del simulatore Loft Dynamics (un decimo delle dimensioni dei simulatori tradizionali) e al prezzo più accessibile (circa un ventesimo del costo dei simulatori tradizionali), rende la flight training technology più accessibile e scalabile di mai prima d’ora, non importa quanto remota sia la posizione”, afferma Loft Dynamics.

“Il simulatore di Loft sarà determinante per l’esecuzione del nostro ‘spring refresher’ training, che comprende operator and licence proficiency checks and enhanced procedure and safety trainings. Offre al nostro equipaggio l’accesso alle opportunità di addestramento più complete e realistiche, da standard operating procedures a emergency situations uniche per il nostro ambiente”, ha affermato Marco Peyer, Chief Flight Instructor (Airbus H125) presso Air Greenland. “Il dispositivo è incredibilmente conveniente rispetto ai simulatori tradizionali e ci aiuta anche a ridurre le emissioni di carbonio”.

“Le località remote, come Nuuk, richiedono sistemi affidabili per operare i pilot training devices. Quindi il nostro team ha costruito il sistema da zero, permettendoci di condurre la software maintenance e fornire supporto in qualsiasi parte del mondo dalla nostra sede centrale in Svizzera. Nel frattempo, le squadre locali ottengono un prezioso accesso pratico al simulatore in loco senza mai lasciare il paese”, afferma Fabi Riesen, CEO e fondatore di Loft Dynamics.

“Il simulatore Loft Dynamics VR è un ottimo strumento per migliorare in modo significativo l’esperienza di addestramento e garantire una sicurezza di volo ottimale”, ha affermato Brian Jørgensen, Head of Training di Air Greenland. “È efficiente, economicamente vantaggioso, facile da installare e non occupa molto spazio.”

Attualmente, Air Greenland ha 10 aerei e 18 elicotteri nella sua flotta e un team di 450 dipendenti.

“Loft Dynamics AG, precedentemente VRMotion AG, è stata fondata a Zurigo nel 2018 ed è diventata leader di mercato nello sviluppo e nella costruzione di VR training devices for helicopter pilots. È stata la prima a ricevere la Flight Simulation Training Device (FSTD) EASA FTD Level 3 authorization dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA) per un VR full-motion simulator“, conclude Loft Dynamics.

(Ufficio Stampa Loft Dynamics – Photo Credits: Malik Brøns – Air Greenland – Loft Dynamics)