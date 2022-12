Miglioramenti operativi e maggiore comfort nei nuovi aeromobili Iberia A350

Iberia è stata ancora una volta la prima compagnia aerea a prendere in consegna l’aeromobile A350 con un nuovo Airbus standard, in particolare il 4, 2022 standard, che incorpora miglioramenti che ne aumentano l’efficienza operativa e il comfort, con cabine più ampie.

Questo velivolo di nuova generazione, dotato delle ultime tecnologie e progettato per volare con la massima efficienza, è costruito con i materiali più sostenibili sul mercato e in questo nuovo standard anche il peso è stato ridotto di una tonnellata.

Il primo A350 entrato a far parte della flotta di Iberia nel 2018 è stato anche il primo di un nuovo standard di produzione, ora la compagnia aerea presenta ancora una volta un A350 con nuove caratteristiche, come i low-speed improvements.

In particolare, il nuovo Iberia A350 vanta nuove posizioni dei flap che consentono al pilota di selezionare la configurazione ottimale per ogni decollo. La retrazione del carrello di atterraggio è più veloce, il che consente all’aereo di raggiungere più rapidamente una configurazione che presenta una minore resistenza aerodinamica.

Oltre a ciò, il peso dell’aeromobile vuoto in fabbrica è stato ridotto attraverso miglioramenti strutturali e equipaggiamenti più leggeri, che ne aumentano l’efficienza e contribuiscono in modo significativo anche a migliorare le sue performance negli aeroporti più esigenti dal punto di vista operativo, come quelli hot & high.

L’incorporazione di questo aeromobile A350 di nuova generazione significa un nuovo prodotto e un’esperienza di viaggio ottimizzata per i passeggeri con una cabina più ampia, un maggiore comfort e migliori caratteristiche in tutte le cabine: Economy, Premium Economy e Business.

Tra le innovazioni più rilevanti, il nuovo velivolo aumenta il comfort in tutte le cabine con maggiore privacy e spaziosità e nuovi ambienti di illuminazione. Inoltre, offre connettività e intrattenimento in volo all’avanguardia per consentire ai clienti di godersi al massimo la loro esperienza di volo.

Business Class

Una nuova porta offre uno spazio personale più privato ed esclusivo per ogni cliente. Tutti i posti di questa cabina hanno accesso diretto al corridoio e in quelli centrali è presente un divisore automatico. Il sedile, dotato di poggiatesta articolati in pelle e più spazio per gli oggetti personali, si trasforma in un fully flat bed, più lungo di 5 cm rispetto all’attuale sedile. Il numero di ogni posto è proiettato sul pavimento del corridoio, per facilitarne l’individuazione al buio.

Premium Economy

Questa classe ora offre anche una maggiore privacy, grazie all’aggiunta di “ali” al poggiatesta, che si piegano e si regolano su entrambi i lati per un maggiore comfort del cliente. Come novità, il sedile include un remote control per l’intrattenimento in volo con touchable navigation panel.

Economy Class

La cabina del nuovo Airbus A350 è più ampia a livello dei braccioli, aspetto di cui Iberia ha approfittato (mantenendo il numero di posti per fila) per aumentare di un centimetro la larghezza per sedile e migliorare il comfort per i propri clienti. Inoltre, i poggiatesta sono articolati, pieghevoli e regolabili su entrambi i lati, come nella cabina Premium Economy. Sotto lo schermo per l’intrattenimento in volo, i sedili incorporano un supporto per contenere e ricaricare i dispositivi elettronici personali.

L’altro salto di qualità di questi aerei arriva da un sistema di intrattenimento in volo di nuova generazione che Iberia ha sviluppato in collaborazione con Panasonic, noto come IFE Next. Incorpora un design più moderno, interattivo e intuitivo. La sua piattaforma utilizza il sistema tecnologico più avanzato del settore e gli schermi offrono una risoluzione 4K che protegge gli occhi degli utenti e incorporano l’illuminazione notturna per evitare di disturbare i clienti nelle vicinanze.

Inoltre, i nuovi A350 vantano schermi più grandi sia in Premium Economy (da 12 a 13 pollici) che in Economy (da 10 a 12 pollici).

Una delle principali novità del nuovo sistema di intrattenimento è che consente la connessione via bluetooth con cuffie personali in tutti i sedili e gli interni, il che si traduce anche in una maggiore libertà di movimento e comfort per i clienti.

Questa nuova generazione di A350 inoltre ha sei diversi ambienti di illuminazione – sveglia, pasto, relax, sonno, imbarco, decollo e atterraggio – che forniscono l’illuminazione ambientale appropriata per ogni momento del viaggio in tutte le cabine. I bagni sono dotati di rubinetteria contactless e superfici realizzate con materiali antibatterici che migliorano l’igiene.

