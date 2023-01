Entra in servizio il primo Emirates A380 aggiornato

Il primo A380 di Emirates completamente aggiornato nell’ambito del retrofit program da 2 miliardi di dollari della compagnia aerea, è stato impiegato oggi sul servizio Dubai-London Heathrow, operando come EK003. A6-EVM è il primo dei 120 aeromobili Emirates ad aver completato il refurbishment.

Sir Tim Clark, President Emirates Airline, ha dichiarato: “I clienti noteranno la differenza nel momento in cui saliranno a bordo: lo spazioso A380 avrà un aspetto ancora più impressionante e sarà più confortevole. Con i nostri interni e prodotti più recenti, questo aeromobile recentemente rinnovato eleva la nostra esperienza di volo in tutte le classi di viaggio e ci consente di offrire più posti Premium Economy per soddisfare la domanda dei clienti. Sono particolarmente orgoglioso che questo refurbishment work sia stato progettato, condotto e completato internamente presso le nostre strutture a Dubai, secondo i più elevati standard di qualità e sicurezza. Riflette le capacità e le infrastrutture aeronautiche di livello mondiale che esistono all’interno di Emirates e qui negli Emirati Arabi Uniti”.

“Il fully refreshed A380 presenta gli ultimi prodotti e interni di Emirates in tutte le cabine, tra cui 56 Premium Economy class seats sul main deck e nuove colour palettes evidenti nella moquette e nei pannelli sulle pareti. Sull’upper deck, i First and Business Class seats sfoggiano l’ultimo rivestimento in pelle color crema di Emirates e finiture in legno dai toni più chiari, simili al ‘game changer’ product della compagnia aerea. Il caratteristico motivo ghaf tree di Emirates è presente anche in tutti gli interni, compresi i pannelli stampati a mano nella First Class Shower Spa.

Il prossimo aeromobile Emirates A380 in lista per il restyling è A6-EUW, e i lavori dovrebbero essere completati entro la fine di questo mese”, afferma Emirates.

“Man mano che il programma avanza, gli ingegneri lavoreranno contemporaneamente su 2 velivoli. Ciò significa che un aeromobile della flotta verrà ritirato dal servizio ogni otto giorni e trasferito alle Emirates Engineering facilities. Entro il 2024, tutti i 67 A380 assegnati per il refurbishment saranno tornati in servizio. Emirates inizierà quindi a lavorare sui suoi 53 Boeing 777 destinati a questo progetto. La compagnia aerea prevede di completare il programma nel 2025.

Per fornire il più grande aircraft refurbishment program conosciuto nella storia dell’aviazione, Emirates ha reclutato 190 nuovi addetti al progetto e sta lavorando con 48 importanti partner e fornitori, che hanno anch’essi assunto centinaia di lavoratori qualificati.

Team di ingegneri e tecnici hanno lavorato 24 ore su 24, smontando l’intero interno dell’A380 e rimontando nuovamente le parti in una sequenza attentamente pianificata e testata”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)