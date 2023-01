News Brevi – 07.01.2023

FOUR SEASONS PRIVATE JETS SVELA I NUOVI ITINERARI 2024 – Four Seasons, brand leader nel settore dell’ospitalità di lusso, svela i nuovi itinerari di Four Seasons Private Jet per il 2024. Una collezione di viaggi verso destinazioni in tutto il mondo, con la cura e l’attenzione ai dettagli che contraddistinguono Four Seasons. “A partire dal viaggio inaugurale di Four Seasons Private Jet sette anni fa, abbiamo accompagnato i nostri ospiti in 20 rotte attraverso 35 Paesi, spesso in destinazioni inusuali e lontane, mostrando il meglio di grandi città, importanti attrazioni turistiche e luoghi quasi inesplorati, in puro stile Four Seasons”, afferma Marc Speichert, Executive Vice President e Chief Commercial Officer di Four Seasons. “Il focus sull’esperienza dei nostri ospiti è da sempre al centro delle nostre innovazioni e decisioni. I feedback continuano a plasmare l’esperienza, dalla progettazione del nuovo Four Seasons Private Jet all’introduzione di itinerari più brevi, come Asia Unveiled e African Wonders, dedicato alle famiglie”. “Quest’anno Four Seasons aggiunge 10 nuove destinazioni, tra cui l’Antartide con il debutto dell’itinerario Uncharted Discovery e l’Isola di Pasqua come parte dell’itinerario Ancient Explorer – entrambi proposti sia nel 2023 sia nel 2024. Gli itinerari dei prossimi 18 mesi prevederanno altre otto nuove destinazioni, tra cui Fort Lauderdale, Taormina, New Orleans, Costa Rica, Bogotà, Johannesburg, Mauritius e Tokyo. I soggiorni durante le Four Seasons Private Jet Experiences saranno negli hotel e nei resort Four Seasons. Nelle località più remote gli ospiti soggiorneranno in strutture di lusso selezionate dal team Four Seasons”, afferma Four Seasons. “Tutti gli itinerari del 2024 si svolgeranno a bordo del nuovo Four Seasons Private Jet, progettato su misura. Il nuovo Airbus A321neo LR è stato completamente personalizzato secondo le rigorose specifiche di Four Seasons, con il contributo del feedback dei passeggeri e offre la cabina più spaziosa della sua classe, con 48 posti e una configurazione che garantisce un comfort ancora maggiore. L’equipaggio di volo esperto include un Concierge dedicato, un Executive Chef e un medico. Sia nei servizi a terra che in volo, il team di Four Season offre un’esperienza impeccabile dalla prenotazione fino al ritorno a casa”, prosegue Four Seasons. “Dalla pianificazione del viaggio ai trasferimenti, dai bagagli ai documenti di viaggio, ogni singolo particolare è curato nel dettaglio, consentendo agli ospiti di concentrarsi sul piacere del viaggio. Four Seasons Private Jet Experience è gestita dal leader del settore dei viaggi in jet privato TCS World Travel, che si dedica alla realizzazione di esperienze di viaggio coinvolgenti per i viaggiatori moderni di tutto il mondo. Il volo è gestito da Titan Airways”, conclude Four Seasons.

JETBLUE VACATIONS E UBER OFFRONO FREE VOUCHERS PER AEROPORTI SELEZIONATI – JetBlue Travel Products, una sussidiaria di JetBlue Airways, ha annunciato un programma pilota con Uber, che offre ai clienti JetBlue Vacations che hanno prenotato pacchetti volo + hotel per Orlando, Fort Lauderdale o Las Vegas un buono gratuito di $20 con Uber per i trasferimenti aeroportuali. JetBlue Vacations ha collaborato con Uber for Business, il braccio aziendale di Uber, a questo programma per offrire un’esperienza confortevole e agevole ai viaggiatori. La nuova offerta si aggiunge ai vantaggi esistenti di JetBlue Vacations che sono standard, incluso l’imbarco anticipato sui voli, una bevanda alcolica a bordo gratuita (21+) e l’accesso all’assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. “Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti ancora più opportunità di risparmiare sulla loro prossima vacanza con Uber”, ha affermato Andres Barry, President, JetBlue Travel Products. “Il nostro lavoro con Uber riflette il nostro obiettivo di aggiungere ancora più valore all’esperienza del cliente e, nei prossimi due mesi, la speranza è di espandere il programma a molte altre destinazioni domestiche”. “In Uber for Business aiutiamo organizzazioni come JetBlue Vacations a trattare ogni cliente come un VIP, offrendo esperienze di viaggio elevate in ogni fase del loro viaggio”, ha affermato Susan Anderson, Global Head of Uber for Business. I clienti possono usufruire del buono da $20 quando prenotano qualsiasi pacchetto JetBlue Vacations per Orlando, Fort Lauderdale o Las Vegas entro il 31 gennaio 2023, per viaggiare in qualsiasi momento.