Eurocontrol: il 2022 per l’aviazione europea è stato l’anno della ripresa

Eurocontrol informa: “Il 2022 è stato l’anno in cui l’aviazione europea ha resistito alla tempesta, chiudendo l’anno con 9,3 milioni di voli: 3,1 milioni in più rispetto allo scorso anno, anche se ancora 1,8 milioni in meno rispetto al 2019.

Ciò rappresenta un solido 83% del traffico del 2019, raggiunto nonostante il picco di Omicron all’inizio dell’anno e l’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio, che continua ad avere enormi impatti socioeconomici su tutti gli aspetti dell’economia europea, inclusa l’aviazione. Nonostante questi due shock, tuttavia, il traffico è costantemente tornato all’86% del 2019 da maggio, con livelli di traffico mensili simili da allora”.

“L’EUROCONTROL Analysis Paper analizza i numeri per tracciare tale ripresa nell’intero 2022 per ogni aspetto dell’aviazione europea, rivelando che al di sotto dei numeri globali esiste un’ampia variazione di traffico tra compagnie aeree, aeroporti, ANSP e Stati. A guidare la ripresa delle compagnie aeree nel 2022 sono stati i vettori low cost, complessivamente all’85% del 2019 con due top performer in Ryanair (109% del 2019) e Wizz Air (114%); mentre i principali aeroporti europei hanno faticato per lo più a recuperare oltre l’83% del traffico del 2019, Istanbul iGA ha aperto la strada al primo posto con circa il 100% dei livelli 2019 per la maggior parte dell’anno; a livello statale, alcuni dei paesi europei più piccoli o classici delle destinazioni turistiche si sono dimostrati i più resilienti nel riprendersi vicino o addirittura oltre i livelli pre-pandemia.

Mentre ci avviciniamo al 2023 e oltre, siamo fiduciosi che la ripresa continuerà a rafforzarsi man mano che i problemi di capacità e personale verranno progressivamente affrontati, anche se a un ritmo leggermente più lento di quanto ci aspettassimo prima della guerra in Ucraona. Prevediamo che nel 2023 il traffico totale raggiungerà il 92% dei livelli pre-COVID, con il pieno recupero dalla pandemia nel 2025″, prosegue Eurocontrol.

“I numeri sono tornati a favore dell’aviazione. Le previsioni sulla domanda repressa erano corrette e le persone hanno mostrato il loro desiderio di riprendere il volo mentre la pandemia è tornata sotto controllo, con picchi estivi del 90% o più. C’è ancora una notevole volatilità e la ripresa è disomogenea tra i settori, ma le compagnie aeree e gli aeroporti sono stati in grado nel 2022 di ricostruire i propri bilanci e continuare a investire.

Guardando al futuro, il 2023 rappresenterà la sfida più grande in termini di gestione dei problemi di capacità e riduzione dei ritardi che il network ha dovuto affrontare in oltre un decennio. I ritardi e la puntualità devono migliorare su tutta la rete man mano che ci avviciniamo ai livelli di traffico pieno e la connettività con l’Europa e in particolare con l’Estremo Oriente è ancora notevolmente in ritardo rispetto ai livelli pre-pandemia. I piani per rendere l’aviazione sostenibile devono accelerare se vogliamo raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di sostenibilità.

Tuttavia, e nonostante la tragedia in corso in Ucraina, il nostro settore ha dimostrato la sua resilienza e siamo ottimisti per il futuro, con il traffico aereo europeo destinato a riprendersi completamente entro il 2025″, afferma Eamonn Brennan, Director General, EUROCONTROL.

“Avvicinarsi ai livelli di traffico pre-pandemia non sarà facile in un contesto di problemi riguardanti la supply chain, possibili azioni sindacali, indisponibilità dello spazio aereo, colli di bottiglia del settore, aumento della domanda e cambiamenti del sistema. Tutto ciò significa che il 2023 sarà un anno estremamente impegnativo per il network e richiederà sforzi formidabili da parte dell’EUROCONTROL Network Manager e di tutti gli attori operativi per far fronte alle crisi di capacità e contenere i ritardi”, conclude Eurocontrol.

Un nuovo anno per l’aviation innovation

L’Innovation Hub di EUROCONTROL ripercorre ciò che è stato fatto nel 2022 e ciò che è previsto per il 2023.

“Attraverso l’EUROCONTROL Air Transport Innovation Network, l’EUROCONTROL Innovation Hub’s network per lo sviluppo di soluzioni e servizi digitali agili che si adattano alle esigenze degli stakeholder, il 2023 sembra destinato a vedere un’ampia gamma di nuovi user-driven innovation projects.

Nel 2023 verrà lanciata una nuova ondata di progetti per affrontare le reali sfide operative delle parti interessate, nonché proseguirà il lavoro in corso sui progetti di innovazione degli anni precedenti.

In programma anche una nuova edizione dell’Innovation MeetUp, l’evento nato lo scorso anno per condividere esperienze e individuare sinergie e nuove partnership tra gli attori dell’European air transport innovation ecosystem. Per promuovere la nostra connessione con il mondo accademico, lanceremo la seconda edizione dell’innovation competition per le università”, afferma Eurocontrol.

“Come parte del nostro lavoro di ricerca, giocheremo un ruolo chiave in vari SESAR 3 projects che inizieranno nella seconda parte dell’anno. Inoltre, stiamo partecipando alle attività del Digital Sky Demonstrator insieme a un gran numero di partner europei, guidando U-ELCOME (U-space European Common Deployment project), e contribuendo ai BURDI (BeNe U-space Reference Design Implementation) e HERON (Highly Efficient Green Operations) projects.

Nel 2023, lavoreremo al nostro simulator modernisation programme per beneficiare delle sinergie con lo sviluppo della iNM (integrated Network Management) Digital Platform, che ci consentirà di soddisfare la futura domanda di servizi e stare al passo con i nuovi concetti di ricerca che dovranno essere convalidati.

Per quanto riguarda i droni, stiamo supportando gli Stati nell’esecuzione di airspace risk assessments per l’introduzione dell’U-space (riguardo l’introduzione dell’U-Space nell’UE leggi anche qui). Nel 2022 abbiamo assistito Estonia, Israele, Portogallo, Lituania e Danimarca e all’inizio del 2023 inizieremo a sostenere la Spagna. A seguito di seminari di successo che affrontano i requisiti dell’U-space regulatory package fornito a Türkiye nel 2022, una nuova serie inizierà nel 2023 per Bulgaria, Repubblica Ceca, Montenegro, Serbia e altri”, prosegue Eurocontrol.

“Inoltre, siamo molto entusiasti di creare il nostro Drone Center of Excellence. Questo ospiterà le operazioni del Parisian drone test corridor, la cui apertura è prevista per il 2023 in preparazione dei Giochi olimpici di Parigi, e diventerà per noi una base per sostenere gli Stati membri in iniziative locali/nazionali simili. Il Centro ospiterà anche un UTM (Uncrewed Traffic Management) simulator che stiamo sviluppando in collaborazione con Airbus”, conclude Eurocontrol.

(Ufficio Stampa Eurocontrol)