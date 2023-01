IATA: l’Air Cargo Demand diminuisce a novembre

IATA ha pubblicato i dati di di novembre 2022 per i global air cargo markets, mostrando che la domanda si è attenuata a causa del persistere di venti contrari.

“La domanda globale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è diminuita del 13,7% rispetto a novembre 2021 (-14,2% per le operazioni internazionali). La capacità (misurata in available cargo tonne-kilometers, ACTK) è stata inferiore dell’1,9% a novembre 2021. Questa è stata la seconda contrazione su base annua dopo la prima dell’ultimo mese (ottobre) da aprile 2022. La international cargo capacity è diminuita dello 0,1% rispetto a novembre 2021.

Rispetto ai livelli pre-COVID-19 (novembre 2019), si è registrata una minore contrazione della domanda complessiva (-10,1%), mentre la capacità è diminuita dell’8,8%.

È necessario notare diversi fattori nell’ambiente operativo. I nuovi export orders globali, un indicatore anticipatore della cargo demand, sono rimasti stabili in ottobre. Per le principali economie, i nuovi export orders stanno diminuendo, tranne che in Germania, Stati Uniti e Corea del Sud, dove sono cresciuti.

Il commercio mondiale di beni è cresciuto del 3,3% in ottobre. Dato l’indebolimento della air cargo demand, ciò suggerisce che il maritime cargo ne sia stato il principale beneficiario.

Il dollaro USA si è fortemente apprezzato, aumentando la pressione sui costi poiché molti di essi sono denominati in dollari USA. Ciò include il carburante per aerei, che è già a livelli elevati”, afferma IATA.

“Le air cargo performance si sono attenuate a novembre, la tradizionale alta stagione. La resilienza di fronte alle incertezze economiche è dimostrata con una domanda relativamente stabile su base mensile. Ma i segnali di mercato sono contrastanti. Novembre ha presentato diversi indicatori con potenziale al rialzo: i prezzi del petrolio si sono stabilizzati, l’inflazione è rallentata e c’è stata una leggera espansione dei beni scambiati a livello globale. Ma la riduzione degli ordini di esportazione a livello globale e l’aumento dei casi di COVID in Cina sono motivo di attento monitoraggio”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

I vettori europei hanno registrato una diminuzione del 16,5% dei cargo volumes a novembre 2022 rispetto allo stesso mese del 2021. Si tratta di un miglioramento della performance rispetto a ottobre (-18,8%), grazie ai nuovi ordini di esportazione più forti in Germania. Le compagnie aeree della regione continuano ad essere le più colpite dalla guerra in Ucraina. Anche gli elevati livelli di inflazione, in particolare in Türkiye, hanno influito sui volumi. La capacità è diminuita del 6,6% a novembre 2022 rispetto a novembre 2021.

(Ufficio Stampa IATA)