News Brevi – 09.01.2023

ETIHAD AIRWAYS E’ ALLA RICERCA DI NUOVI CABIN CREW – Etihad Airways continua la sua campagna di reclutamento globale, alla ricerca di persone di talento che amino esplorare il mondo offrendo al contempo un servizio clienti di fama mondiale. “Con l’aumento della domanda di viaggi, Etihad continua a crescere e assumerà candidati in tutte le città di tutto il mondo per tutto gennaio. Etihad ha un cabin crew team diversificato composto da oltre 150 nazionalità, che attualmente vola verso 64 destinazioni in tutto il mondo. L’equipaggio di cabina avrà sede nella città di Abu Dhabi, nota per la sua calda ospitalità e cultura. La città è riconosciuta per la sua sicurezza, le spiagge meravigliose, i ristoranti pluripremiati e la vita notturna, con infinite opportunità a portata di mano per esplorare attività artistiche, di intrattenimento e di stile di vita. L’equipaggio di cabina riceve alloggi completamente arredati ad Abu Dhabi, uno stipendio competitivo, un’assicurazione medica e vantaggi di viaggio per loro e per i loro amici e familiari. Avranno anche sconti su cibi e bevande e attività ricreative nei vivaci dintorni della capitale degli Emirati Arabi Uniti”, afferma Etihad Airways. La Dr Nadia Bastaki, Chief Human Resources, Organisational Development & Asset Management Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Se sei interessato a una carriera di volo, non c’è posto migliore per iniziare che qui. Coloro che verranno selezionati potranno sperimentare culture diverse, visitare destinazioni meravigliose e far crescere la loro carriera all’interno di Etihad. In Etihad, crediamo che il nostro personale debba avere lo stesso senso di cura che offriamo ai nostri clienti”. Chiunque sia interessato a viaggiare per il mondo per lavoro può portare il proprio CV agli open day. I candidati selezionati saranno invitati per un colloquio il giorno successivo. I candidati prescelti godranno di un programma di formazione completo ad Abu Dhabi. Questi gli open day: Kuala Lumpur, Malaysia: Grand Millennium Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia. CV Drop on January 10 from 9AM to 6PM, Assessment Day January 11 – Abu Dhabi, UAE: Al Raha Beach Hotel – Channel Street. CV Drop on January 16 from 9AM to 6PM, Assessment Day January 17 – Dublin, Ireland: Radisson Blu St. Helen’s Hotel. CV Drop on January 17 9AM to 6PM. Assessment Day January 18 – Bratislava, Slovakia: Sheraton Bratislava Hotel. CV Drop on January 24 from 9AM to 6PM. Assessment Day January 25 – Istanbul, Turkey: Radisson Blu Hotel, Istanbul. CV Drop on January 25 from 9AM to 6PM. Assessment Day January 26 – Madrid, Spain: Melia Madrid Princesa CV Drop on January 30 from 9AM to 6PM. Assessment Day January 31.

EMIRATES RILEVA UN AUMENTO DEL 154% DEI PASTI VEGANI – Emirates informa: “Dalle sue origini nel Regno Unito nel 2014, il concetto di “Veganuary”, un’iniziativa di un mese che promuove la dieta vegana, ha continuato a suscitare interesse tra la popolazione in generale. Infatti, Emirates ha notato un aumento del 154% dei pasti vegani serviti a bordo tra il 2021 e il 2022, con oltre 280.000 pasti a base vegetale consumati nell’ultimo anno. Attualmente Emirates offre più di 180 ricette per i passeggeri vegani o per coloro che cercano un pasto salutare a bordo e serve pasti vegani dagli anni ’90. Inizialmente, i requisiti vegani erano focalizzati su rotte specifiche come Addis Abeba dove i pasti vegani sono richiesti in determinati periodi dell’anno, o in tutto il subcontinente indiano. Negli ultimi anni, tuttavia, i piatti vegani hanno rapidamente guadagnato popolarità sulle rotte statunitensi, australiane, europee e britanniche, con Emirates che ha notato un notevole aumento dell’interesse per i piatti vegani nell’ultimo decennio. Le rotte che mostrano un recente crescente interesse per i pasti vegani includono Beirut, Il Cairo e Taiwan. Le opzioni vegane possono essere ordinate e preordinate a bordo e nelle lounge Emirates. I clienti possono richiedere pasti vegani su tutti i voli Emirates e in tutte le classi di viaggio fino a 24 ore prima della partenza. Tuttavia, sulle rotte ad alta richiesta, vengono forniti anche pasti a base vegetale come parte delle opzioni del menu principale”. “Emirates ha investito nello sviluppo di un nuovo menu vegano di First e Business Class nel 2022. Ha trascorso un anno nello sviluppo di Emirates Flight Catering, una struttura in espansione con sede all’aeroporto internazionale di Dubai, che ospita 11.000 dipendenti e serve fino a 225.000 pasti al giorno, la più grande flight catering facility al mondo con chef internazionali di 69 nazionalità diverse. Un gruppo di chef di Emirates Flight Catering altamente qualificati ed esperti ha lavorato a stretto contatto con i nutrizionisti per identificare gli ingredienti dei piatti popolari esistenti, che possono essere adattati a un’offerta vegana senza compromettere il sapore. Si sono anche concentrati sulla fusione di sapori e ingredienti provenienti da tutto il mondo per creare un menu che piacerà a tutti i passeggeri del network, non solo ai clienti vegani”, conclude Emirates.

SONIA SANCHEZ PLAZA DIVENTA HEAD OF COMMUNICATIONS DI IBERIA – La giornalista Sonia Sánchez Plaza è la nuova Head of Communication di Iberia. E’ stata Director of Communication, Brand and Sustainability presso Paradores e, più recentemente, Director of the Cabinet of the Secretary of State of the Cabinet of the Presidency of the Government. Oltre alla sua esperienza nel settore del turismo e nel campo istituzionale, Sánchez ha lavorato a lungo nei media. È stata corrispondente politica e reporter speciale su eventi internazionali per Informativos Telecinco e responsabile della politica sul SER network. La giornalista ha una laurea in Scienze dell’Informazione presso la Complutense University in Madrid e un Executive MBA presso IE, e ha completato il CEO programme presso ESADE. Sonia Sánchez si occuperà della comunicazione sia esterna che interna dell’Iberia’s Communications Department e il suo arrivo rafforza e completa il Corporate Department, guidato da Juan Cierco, che è quindi composto dal Marketing and Brand Department, dal Sustainability Department, dal Communications Department, dal Regulatory Compliance and Diversity Department, e Institutional Relations.