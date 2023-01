Qatar Airways lancia le offerte per il nuovo anno

Qatar Airways informa: “Qatar Airways lancia una speciale campagna promozionale in occasione dell’inizio del nuovo anno, offrendo sconti fino al 15% su tutte le sue destinazioni sia in Economy che in Business Class. I passeggeri in partenza dagli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino potranno acquistare biglietti a partire da 489 euro per i viaggi fino al 30 novembre 2023. Pianificare la prossima vacanza sarà quindi ancora più vantaggioso: dalle Maldive al Giappone, dalle Seychelles all’India, allo Sri Lanka fino alla Corea del Sud, ce n’è per tutti i gusti.

Di seguito alcuni esempi delle tariffe promozionali, con partenza dagli aeroporti Roma o Milano:

– Bangkok a partire da 629 €

– Maldive a partire da 789 €

– Tokyo a partire da 699 €

(Tariffe promozionali “a partire da” soggette a termini condizioni, su periodi di viaggio specifici in base alla disponibilità)

Per ulteriori informazioni sulle tariffe promozionali e le destinazioni: https://www.qatarairways.com/it-it/offers/online-promotion.html”.

“Qatar Airways offre anche la possibilità di raddoppiare la propria vacanza approfittando di uno stopover a Doha, per un viaggio ancora più indimenticabile tra natura, tradizioni, arte e cultura. Sono disponibili i pacchetti Discover Qatar, a partire da 14 USD per notte a persona, che comprendono soggiorni fino a 4 notti in hotel, tour ed esperienze da mille e una notte.

Inoltre, aderendo al programma frequent flyer della compagnia aerea, Privilege Club, e viaggiando con Qatar Airways entro il 31 luglio 2024, i passeggeri potranno guadagnare bonus Avios e sbloccare premi esclusivi. Maggiori informazioni su: https://www.qatarairways.com/en-gb/Privilege-Club/join-now.html?promoCode=JOINPC23“, conclude Qatar Airways.

