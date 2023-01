HK Express collabora con Iberia Maintenance per i motori V2500

Iberia Maintenance e HK Express, una consociata interamente controllata dall’Hong Kong home carrier Cathay Pacific, hanno firmato un contratto a lungo termine per la manutenzione di 32 motori V2500 che equipaggiano la flotta Airbus A320ceo e A321ceo del vettore low cost.

“I miglioramenti dell’efficienza, come l’estensione della Engine Repair in-house capability, workscope adjustments per garantire l’ottimizzazione delle shop visit e l’approvvigionamento di Used Serviceable Material (USM) dal mercato, sono stati i principali fattori di differenziazione dell’offerta.

Alla fine del 2012, Iberia Maintenance, con il supporto di International Airlines Group (IAG), ha iniziato a lavorare sull’International Aero Engines (IAE) capability per la manutenzione del motore V2500. Nel 2015 ha ottenuto la licenza di Pratt & Whitney per V2500 engine MRO ed è entrata a far parte del network di IAE, che distribuisce i customers engines per repair and overhaul ai network partners. A quel tempo, Iberia Maintenance divenne il primo non-IAE member workshop a revisionare i V2500“, afferma Iberia.

“L’Iberia Maintenance Engine Shop è specializzato in motori CFM56, V2500 e RB211 e fornisce servizi a una customer base globale di compagnie aeree, OEM e industria in generale, essendo i V2500 più della metà del current workload attuale. Nel mese di ottobre, la società ha ottenuto la licenza per la manutenzione dei motori Pratt & Whitney GTF™. Il primo motore sarà introdotto nel 2023″, prosegue Iberia.

“Siamo molto onorati che HK Express abbia scelto di assegnare a Iberia MRO la manutenzione dei suoi motori V2500. Questo riconoscimento è una testimonianza dell’impegno degli Iberia Maintenance teams a migliorare, mentre continuiamo a sviluppare la nostra offerta di servizi sul V2500, lavorando a stretto contatto con i partner del settore per portare valore reale al cliente”, ha dichiarato Andy Best, Chief Technical Officer at Iberia Maintenance.

“La nostra visione è quella di essere il principale best practice low-cost carrier in Asia. Il team di HK Express cerca sempre la maintenance solution più ottimale basata sui principi guida chiave di agilità, efficienza e semplicità. Ci auguriamo che questa partnership con Iberia Maintenance contribuisca alla nostra visione”, afferma Alan Tang, General Manager, Maintenance and Engineering at HK Express.

“Iberia Maintenance è un fornitore leader di servizi MRO per le IAG Group airlines, gli OEM e l’industria in generale. Possiede Airframe Base maintenance capabilities che coprono tutte le flotte Airbus del gruppo, incluso l’A320neo all’avanguardia. Il suo engine portfolio è specializzato su V2500, CFM56 e RB211, con le piattaforme GTF e LEAP di prossima introduzione e component shops che coprono un’ampia gamma di ATA chapters. Iberia Maintenance supporta i clienti in tutto il mondo e continua ad adattare il proprio modello di business alle mutevoli esigenze del mercato e dei suoi clienti. Iberia Maintenance fornisce i più alti standard di qualità e sicurezza, combinati con un approccio commerciale flessibile e competitivo. I dipendenti Iberia Maintenance ben addestrati ed esperti forniscono MRO services dai principali centri operativi di Madrid e Barcellona.

Membro di Cathay Pacific Group, HK Express ha trasportato oltre 19 milioni di clienti da quando si è convertita in un vettore low cost, un risultato importante che attesta la popolarità della compagnia aerea”, conclude il comunicato.

