easyJet lancia la Big Orange Sale

easyjet informa: “Le feste natalizie sono ormai un ricordo lontano, ma con easyJet non è ancora troppo tardi per concedersi un regalo speciale. Per celebrare l’inizio del nuovo anno, easyJet ha lanciato la Big Orange Sale, mettendo a disposizione dei passeggeri italiani ben 250.000 posti disponibili su voli da e per l’Italia a tariffe scontate al 20%.

Già da oggi, e fino a lunedì 23 gennaio 2023, con easyJet sarà infatti possibile scegliere tra le oltre 225 destinazioni raggiungibili dall’Italia – dalla Grecia alla Croazia e dalle Baleari alle stesse imperdibili bellezze nostrane – per pianificare il prossimo viaggio tra il 1 febbraio e il 30 settembre 2023″.

“Ponti primaverili, weekend alla scoperta di capitali europee e mete esotiche e, certamente, nuove spiagge soleggiate da regalarsi per l’estate in arrivo: con la nuova promozione, easyJet invita i suoi passeggeri a ritrovare ancora una volta l’emozione di viaggiare, e di farlo a tariffe super convenienti.

Per chi non vede l’ora di assicurarsi un posto sotto i primi soli estivi, questo è il momento perfetto per organizzare il prossimo viaggio alla volta delle più belle spiagge italiane, come quelle che abbracciano le coste delle città di Bari, Brindisi, Catania e Palermo. Per coloro che invece preferiscono spingersi oltre i confini nazionali, sono numerosi i paesaggi europei che già ora attendono i vacanzieri italiani, dalle isole greche alle Baleari, passando per la Croazia e il Portogallo.

Ed è proprio a largo del Portogallo che si è estende una delle più belle novità estive che hanno da poco fatto il loro ingresso nel network di easyJet: si tratta di Madeira, l’isola verdeggiante raggiungibile in sole poche ore da Milano Malpensa, il principale hub di easyJet in Europa continentale”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)