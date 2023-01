Emirates svela una nuova A380 livery dedicata al Real Madrid

Emirates, Official Main Sponsor del Real Madrid, ha accolto ieri la squadra di calcio spagnola a bordo di un chartered A380 flight da Madrid a Riyadh. L’iconico double-decker aircraft presentava una nuova livrea con alcuni dei migliori giocatori del club. Il club si è recato nella capitale saudita in vista della semifinale della Supercoppa spagnola contro il Valencia dell’11 gennaio 2023.

“La decal su misura include una foto di gruppo di Nacho Fernández, Dani Carvajal, Thibaut Courtois, Karim Benzema (al centro), Luka Modric, Tony Kroos e Vini Jr e copre più di 125 metri quadrati su ciascun lato dell’aereo. La decal rimarrà sull’aeromobile A380 per cinque mesi, con scheduled services in tutto il mondo, tra cui Londra Heathrow, New York e Melbourne.

Emirates è Official Main Sponsor del Real Madrid dal 2013 e la prima decal con i giocatori del club è apparsa per la prima volta su un A380 di Emirates nel 2015. La compagnia aerea ha recentemente annunciato che rimarrà Official Main Sponsor and Official Airline Partner del Real Madrid fino al 2026, rendendo questa una partnership storica e la più lunga shirt sponsorship nella storia di LaLiga”, afferma Emirates.

“L’ampio portafoglio di sponsorizzazioni di Emirates lo ha reso uno degli airline brands più riconosciuti nel mondo del calcio. La compagnia aerea continua a interagire con i fan di tutto il mondo, a creare esperienze significative e a offrire esperienze di livello mondiale in volo e a terra. I fan del Real Madrid di tutto il mondo possono scattare una foto della nuova A380 decal mentre fa il giro del mondo verso le quasi 40 destinazioni dell’A380 Emirates.

Emirates ha lanciato le operazioni a Madrid nel 2011 e attualmente serve la città con un volo giornaliero utilizzando il suo iconico double-decker A380 aircraft”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)