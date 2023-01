Wizz Air cresce ulteriormente in Italia con tre aeromobili in più a Roma Fiumicino e Milano Malpensa

Wizz Air annuncia oggi un’ulteriore espansione, destinando tre dei suoi nuovi aeromobili Airbus A321neo alle sue basi italiane: due a Roma Fiumicino e uno a Milano Malpensa. L’assegnazione di ulteriori aeromobili consentirà il lancio di quattro nuove rotte, a partire dall’estate 2023 e l’aumento delle frequenze su alcune rotte. I biglietti per le nuove rotte sono già disponibili sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ.

“Wizz Air accresce ulteriormente il suo network dall’Italia fino a raggiungere un totale di 279 rotte, operando la più ampia programmazione di sempre nell’estate 2023 e rafforzando la sua posizione di terza compagnia aerea del Paese.

L’assegnazione di altri due aeromobili alla base di Roma Fiumicino, farà crescere la base Wizz Air, per un totale di 11 aeromobili. L’espansione porterà il numero di rotte della compagnia aerea da Roma ad un totale di 67 nell’estate 2023, incluse le due rotte appena lanciate. I passeggeri potranno ora volare con Wizz Air da Roma a Funchal (Madeira, Portogallo) e Memmingen (Germania). Inoltre, la capacità aggiuntiva permetterà a Wizz Air di aumentare la frequenza dei voli dalla sua base di Roma verso Barcellona (Spagna), Parigi Orly (Francia), Dortmund (Germania) e Praga (Repubblica Ceca).

Milano Malpensa riceverà un ulteriore aeromobile, diventando così una base con sette aerei. Wizz Air introdurrà, infatti, due nuove rotte verso Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) e Madrid (Spagna), a partire da luglio 2023. Con questa espansione la compagnia aerea opererà un totale di 37 rotte da Milano Malpensa verso 22 Paesi in Europa e Medio Oriente.

Quest’estate, Wizz Air lancerà, inoltre, una nuova rotta da Roma a Vilnius (Lituania) operata con i suoi aeromobili con base nella città lituana, per un totale di cinque nuove rotte disponibili per i passeggeri Wizz Air in Italia”, afferma Wizz Air.

Diarmuid Ó Conghaile, amministratore delegato di Wizz Air Malta, ha dichiarato: “Rimaniamo fortemente impegnati sul mercato italiano e ci concentriamo sulla continua espansione della nostra rete di rotte dall’Italia. L’assegnazione di tre ulteriori aeromobili a Roma Fiumicino e a Milano Malpensa ci permette di rafforzare ulteriormente la nostra offerta, dando ai clienti la possibilità di viaggiare verso quattro nuove destinazioni da Roma e Milano. In totale, ora offriamo 279 rotte dall’Italia verso 38 Paesi in Europa e oltre”.

“La continua attenzione di Wizz Air nel fornire ai propri clienti rotte a basso costo e diversificate su tutto il proprio network ha portato la compagnia alla decisione di chiudere la sua base all’aeroporto di Bari. A partire dal 16 febbraio 2023, gli aeromobili attualmente basati lì saranno riassegnati per supportare l’espansione a Roma e Milano. Grazie a queste assegnazioni, nonostante la cancellazione di alcuni voli da Bari, la rete di Wizz Air in Italia cresce di 26 voli per un totale di 2402 voli settimanali.

La compagnia continuerà a volare sull’aeroporto di Bari e a servire i suoi passeggeri con voli da Budapest (Ungheria), Bucarest, Cluj-Napoca, Lasi, Timisoara (Romania), Tirana (Albania), Varsavia, Breslavia (Polonia), assicurando così di poter continuare a servire i suoi fedeli clienti”, conclude Wizz Air.

Nuove rotte Wizz Air dall’Italia

ROMA FIUMICINO – FUNCHAL – Due volte a settimana, dal 6 settembre 2023.

ROMA FIUMICINO – MEMMINGEN – Due volte a settimana, dal 5 settembre 2023.

ROMA FIUMICINO – VILNIUS – Due volte a settimana, dal 4 aprile 2023.

MILANO MALPENSA – MADRID – Tutti i giorni, dal 24 giugno 2023.

MILANO MALPENSA – ABU DHABI – Tutti i giorni, dal 24 giugno 2023.

Aumento delle frequenze Wizz Air dall’Italia

Roma Fiumicino – Barcellona da 11 a 14 voli settimanali.

Roma Fiumicino – Parigi Orly da 7 a 11 voli settimanali.

Roma Fiumicino – Dortmund da 3 a 4 voli settimanali.

Roma Fiumicino – Praga da 7 a 9 voli settimanali.

