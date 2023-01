News Brevi – 10.01.2023

AER LINGUS LANCIA LA PRIMA PROMOZIONE DEL 2023 – Aer Lingus ha annunciato la promozione di gennaio di con sconti fino al 25% per volare in Irlanda. “La primavera del 2023 è il momento giusto per concedersi una pausa e vivere una vacanza indimenticabile in Irlanda immergendosi nella storia e nella cultura della città di Dublino, percorrendo le strade panoramiche lungo la Wild Atlantic Way, scoprendo baie idilliache e spiagge nascoste lungo la costa e immergendosi nella calda accoglienza irlandese. Raggiungere l’Irlanda è semplice con i collegamenti dagli aeroporti italiani di Milano Linate, Milano Malpensa, Venezia, Roma, Napoli, Verona, Pisa, Olbia e Brindisi per la città di Dublino. Le tariffe promozionali sono valide per viaggiare dal 1° febbraio al 15 giugno 2023. Tutte le offerte sono soggette a condizioni e disponibilità e tutte le tariffe includono tasse e spese. I biglietti sono acquistabili fino alla mezzanotte del 16 gennaio 2023. Si applicano termini e condizioni. Per maggiori informazioni e prenotazioni, visitare aerlingus.com”, afferma Aer Lingus.

AEROPORTI DI PUGLIA: DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DI AEROPORTI DI PUGLIA SULLA RIORGANIZZAZIONE DEL NETWORK ITALIANO DI WIZZ AIR – Con riferimento all’annunciata chiusura della base Wizz Air dell’aeroporto ‘Karol Wojtyla’ di Bari (leggi anche qui), il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha dichiarato: “Nella consapevolezza che i vettori si muovono in un contesto di libero mercato e di forte competizione con altri vettori concorrenti, prendiamo atto della decisione di Wizz Air di riorganizzare il proprio network sull’intero mercato italiano. In ogni caso stiamo già operando per ristabilire nel più breve tempo possibile adeguati livelli alternativi di connettività aerea, al fine di garantire le migliori condizioni di servizio per la clientela. In questo contesto, infatti, sono già programmate una decina di nuove rotte che verranno operate da altri vettori alcuni dei quali, come Norwegian e Aer Lingus, presenti per la prima volta in Puglia, alle quali si aggiungeranno le destinazioni servite da vettori storici già presenti sui nostri scali come Ryanair, Volotea e Brussells Airlines”.

SAS: IL TRAFFICO A DICEMBRE 2022 – A dicembre quasi un milione e mezzo di passeggeri hanno volato con SAS, con un incremento del 50% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La capacità di SAS è aumentata del 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rispetto al mese scorso, il numero totale di passeggeri è diminuito del 12% e la capacità è diminuita del 7%. Il load factor a dicembre 2022 è stato del 72%, con un miglioramento di 15 punti percentuali rispetto a dicembre dello scorso anno. “Continuando la tendenza positiva osservata durante l’autunno, il traffico di dicembre è stato di 1,5 milioni di passeggeri, con un aumento di quasi il 50% rispetto a dicembre 2021. Ci stiamo concentrando sull’accelerazione in vista della prevista intensa stagione estiva. Durante il mese abbiamo rilasciato il nostro programma estivo esteso, con 20 nuove rotte e oltre 5.000 voli settimanali verso più di 100 destinazioni”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

IBERIA RICEVE IL SIGILLO DI QUALITA’ ‘MADRID EXCELENTE’ – La Comunità di Madrid ha conferito a Iberia il sigillo di qualità Madrid Excelente, in riconoscimento del suo impegno per la sostenibilità ambientale e sociale, della sua eccellenza nel trattamento dei suoi dipendenti e del servizio clienti, nonché dei suoi progressi nell’innovazione. Il Ministro dell’Economia, delle Finanze e del Lavoro, Javier Fernández-Lasquetty, ha visitato il Centro di Controllo Operativo della compagnia, dove vengono prese le decisioni sulle operazioni quotidiane di Iberia. Durante la visita ha dichiarato: “È un onore per Madrid Excelente che Iberia abbia aderito all’iniziativa. Inoltre, ci ha dato l’opportunità di visitare questo meraviglioso Centro di controllo, dove si capisce molto bene il grande lavoro di gestione dei voli che viene svolto dalla compagnia. L’idea di Madrid Excelente è nata 20 anni fa ed è motivo di orgoglio sapere che tante aziende aderiscono volontariamente a una valutazione esterna, misurando vari criteri, con l’obiettivo finale di migliorare continuamente. Iberia è un chiaro esempio di azienda di riferimento sotto tutti i punti di vista, ed è un piacere assegnare questo sigillo a una compagnia di questo livello “. Questo sigillo viene assegnato dal governo della Comunità di Madrid alle aziende che dimostrano un alto livello di qualità nella loro gestione e che contribuiscono con la loro attività allo sviluppo economico e sociale della regione in cui operano. Iberia è entrata a far parte dell’elenco delle aziende che hanno questo sigillo di qualità per i progressi compiuti nella sostenibilità attraverso, soprattutto, diverse iniziative il cui obiettivo è la riduzione delle emissioni di CO2, oltre che per il suo impegno sociale, che si concretizza in diversi progetti di integrazione e aiuto umanitario. Inoltre, la compagnia ha notevolmente migliorato la qualità dei suoi servizi ai clienti, guidati dalla puntualità, essendo stata riconosciuta come la compagnia aerea più puntuale in Europa nel 2022 (leggi anche qui). Il presidente di Iberia, Javier Sánchez-Prieto, ha evidenziato “Ricevere il sigillo Madrid Excelente è molto importante per noi, perché questa Comunità è anche il cuore della nostra eccellenza operativa. Il nostro scopo è generare prosperità connettendo le persone con il mondo e progredire in modo che la nostra attività sia sempre più sostenibile e abbia un maggiore impatto sociale positivo”.