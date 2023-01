Airports Council International (ACI) World invita le autorità di regolamentazione a supportare la sostenibilità economica degli aeroporti come motori sociali ed economici delle comunità di tutto il mondo, a beneficio dei viaggiatori.

L’invito all’azione sostiene la recente ACI World Resolution Restoring Economic Equilibrium, che esorta i governi a riconoscere il mutato profilo di rischio degli aeroporti in alcune giurisdizioni a causa della pandemia e a fornire supporto normativo per ripristinare l’equilibrio economico per i costi non recuperati, sia come compensazione finanziaria che attraverso futuri diritti aeroportuali.

Segue anche i recenti risultati della Economic Commission of the International Civil Aviation Organization (ICAO), che ha riconosciuto la necessità di una revisione in corso delle politiche ICAO sui diritti per gli aeroporti e i servizi di navigazione aerea (Doc 9082).

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “È fondamentale che i regolatori internazionali e nazionali supportino la sostenibilità economica degli aeroporti come attori cruciali per la salute dell’intero ecosistema dell’aviazione. Il ripristino dell’equilibrio economico degli aeroporti attraverso compensazioni finanziarie o futuri airport charges è necessario per investire nelle infrastrutture necessarie ad accogliere la crescita dei viaggi aerei e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, nonché massimizzare il contributo degli aeroporti agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con effetti socio-economici più ampi”.

“L’impatto della pandemia COVID-19 sul traffico passeggeri aeroportuale ha comportato un calo globale del 61% nel 2020 rispetto al 2019 (passando da 9,2 miliardi di passeggeri nel 2019 a 3,6 miliardi di passeggeri nel 2020). Gli effetti duraturi sui ricavi negli anni successivi al crollo si sono tradotti in riduzioni della spesa in conto capitale. Inoltre, laddove il sostegno finanziario dei governi o altre misure di soccorso erano insufficienti, anche molti aeroporti hanno dovuto rifinanziare le proprie operazioni, creando un onere debitorio crescente.

Un recente rapporto dell’International Air Transport Association (IATA) afferma che sia gli aeroporti che le compagnie aeree hanno la performance economica più debole tra tutti i settori dell’aviazione e tutte le principali industrie globali, sottolineando la necessità di una maggiore collaborazione tra le parti interessate nella creazione di valore per i viaggiatori e le comunità”, afferma ACI World.

“Questo non dovrebbe essere un gioco a somma zero”, ha continuato Luis Felipe de Oliveira. “Come le compagnie aeree e altre parti interessate dell’aviazione, gli aeroporti sono aziende che continuano a essere colpite dall’impatto economico della pandemia, dai costi energetici, dalla carenza di personale e da altre pressioni inflazionistiche avvertite dall’intero settore. Tuttavia, ciò che è unico per gli aeroporti è che devono far fronte a costi fissi elevati indipendentemente dalle condizioni economiche e non hanno lo stesso livello di flessibilità nella gestione della capacità. Con i continui venti contrari economici e il traffico passeggeri globale che prevede una perdita del 27% nel 2022 rispetto al 2019, è necessario trovare un bilanciamento per ripristinare l’equilibrio economico degli aeroporti.

In un regime regolamentato di diritti aeroportuali che non si adeguano alle effettive condizioni del mercato e della domanda, dovrebbe esserci piena consapevolezza del fatto che la formula regolamentata che protegge le compagnie aeree nei periodi favorevoli richiede anche la protezione degli aeroporti nei periodi negativi. Questa asimmetria normativa richiede piena considerazione e riconciliazione nella ripresa post-pandemia. Ciò significa che i costi sostenuti per i servizi aeronautici durante la pandemia devono essere recuperati attraverso oneri e commissioni, soprattutto nei casi in cui il sostegno finanziario dei governi non è stato sufficiente a coprire tali costi. In altre parole, attualmente esiste una discrepanza tra i costi sostenuti e le entrate che devono coprire tali costi”.

“Come le compagnie aeree, ACI World sostiene che dovrebbero essere presi in considerazione nuovi approcci per la supervisione economica per garantire un migliore utilizzo della capacità aeroportuale attraverso prezzi flessibili, la promozione dello sviluppo delle infrastrutture per la connettività, il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, la massimizzazione dei benefici socio-economici e la fornitura di incentivi tariffari per affrontare problemi di congestione, rumore e impatti dei cambiamenti climatici. Tutti questi vantaggi incoraggiano la crescita di un sustainable aviation ecosystem a beneficio dei viaggiatori e delle comunità in tutte le regioni”, conclude ACI World.

(Ufficio Stampa ACI World)