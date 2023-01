ITA Airways lancia una promozione e una campagna pubblicitaria a supporto dell’offerta

ITA Airways informa: “Da oggi fino al 25 gennaio sarà possibile acquistare su tutti i canali di ITA Airways, sito ufficiale, app della compagnia, call center e agenzie di viaggio, offerte imperdibili su tutto il network della Compagnia di bandiera per volare fino al 26 giugno 2023.

Solo per fare qualche esempio, sarà possibile volare nelle destinazioni italiane a partire da 39 euro a tratta, in Europa da 79 euro andata e ritorno e verso gli Stati Uniti a partire da 359 euro, verso l’India a partire da 599 euro, verso le Maldive 699 euro e verso il Giappone a partire da 799 euro sempre andata e ritorno. Per ulteriori informazioni e per conoscere tutte le condizioni di vendite è possibile consultare il sito ita-airways.com“.

“A supporto dell’offerta di ITA Airways è on air da oggi fino al 25 gennaio la campagna tattica Italia sui canali radio, web e social. La pianificazione media prevede oltre 1.500 passaggi radiofonici su principali emittenti nazionali con spot da 30” e una importante presenza digitale su siti e portali di rilievo. La creatività di campagna vuole richiamare il desiderio di viaggiare enfatizzando l’emozione del viaggio e l’accessibilità delle offerte con il concept di un “Viaggio da sogno a un prezzo da sogno”. Visivamente sono state scelte immagini simbolo di alcune destinazioni raggiunte da ITA Airways per rappresentare l’ampiezza del network e delle destinazioni in promozione.

Questa iniziativa testimonia la strategia di ITA Airways di porre il cliente al centro del proprio business, costruendo campagne pubblicitarie e azioni commerciali dedicate ai diversi target di passeggeri per soddisfare ogni singola esigenza”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)