La FAA informa che le operazioni negli Stati Uniti stanno gradualmente riprendendo

La Federal Aviation Administration informa che le normali operazioni di traffico aereo stanno riprendendo gradualmente negli Stati Uniti, dopo l’interruzione durante la notte del FAA Notice to Air Missions (NOTAM) system, che fornisce safety information ai flight crews. Il ground stop è stato rimosso. L’agenzia continua a esaminare la causa del problema iniziale.

In precedenza la FAA aveva informato che stava facendo progressi nel ripristino del suo Notice to Air Missions system a seguito dell’interruzione. Le partenze stavano riprendendo dagli aeroporti di Newark Liberty (EWR) e Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) a causa della congestione del traffico aereo in quelle aree. Gradualmentee le partenze riprenderanno in altri aeroporti dalle 9:00 Eastern Time.

La FAA aveva ordinato alle compagnie aeree di sospendere tutte le domestic departures fino alle 9:00 Eastern Time, per consentire all’agenzia di convalidare l’integrità delle flight and safety information.

A riguardo, Delta informa: “I team Delta stanno collaborando per limitare le cancellazioni e i ritardi dopo che la FAA ha interrotto le partenze negli Stati Uniti questa mattina. Un fare difference waiver per tutti i voli Delta e Delta Connection mercoledì 11 gennaio offrirà ai clienti ulteriore flessibilità per modificare i propri voli, anche se il loro volo non è in ritardo o cancellato.

Delta continuerà a lavorare con la FAA su strategic delay programs in alcuni aeroporti per tutta la giornata. Questi sono necessari per prevenire ulteriori congestioni a terra e per assicurarci di avere abbastanza spazio disponibile ai gate negli aeroporti. A partire dalle 11:00 EST, Delta sta lavorando per recuperare in sicurezza più di 30 diversions e non ha avuto altra scelta che cancellare più di 130 voli Delta e Delta Connection dopo che tutte le altre opzioni erano state esaurite. Il potenziale per ulteriori ritardi e cancellazioni continua.

Ci scusiamo con i nostri clienti per il disagio. Delta rimane in contatto con i nostri partner presso la FAA a tutti i livelli mentre lavoriamo per mitigare l’impatto”.

Anche United informa che FAA ha revocato il ground stop a livello nazionale e ha ripreso le operazioni. “Potrebbero esserci ritardi e cancellazioni mentre lavoriamo per ripristinare il nostro programma. I clienti dovrebbero controllare l’app United o united.com per le informazioni più recenti sul loro volo. United ha attivato un travel waiver per tutti i clienti che devono modificare i propri piani, inclusa l’offerta di rimborsi per i clienti che non desiderano più viaggiare”, afferma United.

