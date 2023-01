Ryanair apre 16 nuove rotte su Roma per la Summer 2023

Ryanair ha annunciato oggi il proprio operativo per l’estate 2023 da/per le sue 2 basi di Roma (Ciampino e Fiumicino), con 16 nuove rotte verso destinazioni di vacanza come Alicante, Faro, Palma e Rabat e località per city break come Cork, Liverpool e Vilnius.

“L’operativo di Ryanair per l’estate 2023 su Roma includerà 15 aeromobili basati (inclusi 2 B737 “Gamechangers” a Ciampino); investimento di 1,5 miliardi di dollari nei 2 aeroporti di Roma: 16 nuove rotte incluse Alicante, Cork, East Midlands, Palma, Rabat e Skiathos (81 rotte totali); aumento frequenze su 16 rotte verso Austria, Francia, Estonia, Grecia, Ungheria, Spagna, Malta, Polonia, Portogallo e Regno Unito”, afferma Ryanair.

“Ryanair opererà oltre 1.000 voli settimanali da/per Roma nell’estate 2023 (+10% di crescita rispetto alla Summer 19), contribuendo alla crescita del turismo inbound e dell’occupazione. Ryanair offre ai suoi clienti la più ampia scelta e le tariffe più basse per le vacanze estive. Questa crescita senza eguali è sostenuta dall’investimento di Ryanair di 1,5 miliardi di dollari negli aeroporti di Ciampino e Fiumicino, con 15 aeromobili basati, supportando oltre 550 posti di lavoro nell’indotto, ben retribuiti, per piloti, personale di cabina ed ingegneri.

Al fine di far crescere il turismo in Italia nel 2023, Ryanair chiede ancora al nuovo Primo Ministro e al suo governo di abolire l’addizionale municipale per tutti gli aeroporti italiani e consentire a Ryanair di offrire ancora più crescita, turismo e posti di lavoro in Italia nel 2023″, prosegue Ryanair.

“I cittadini/visitatori di Roma possono ora prenotare su Ryanair.com una di queste 16 nuove rotte Ryanair per le loro vacanze nel 2023 a partire da soli €29,99 per viaggiare tra febbraio e maggio 2023″, conclude Ryanair.

A Roma, Michael O’Leary di Ryanair ha dichiarato: “In qualità di compagnia no. 1 in l’Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo da Roma per l’estate 2023, con 16 rotte verso Alicante, Faro, Palma e Vilnius offrendo ai cittadini/visitatori di Roma ancora più scelta per fantastiche vacanze estive alle tariffe più basse d’Europa. Con 15 aeromobili basati a Roma per un valore di oltre 1,5 miliardi di dollari, che supportano oltre 550 posti di lavoro altamente retribuiti, Ryanair continua a supportare il turismo, i posti di lavoro e le tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea in Italia”.

16 nuove rotte su Roma per la Summer 2023:

Ciampino: Amman, East Midlands, Liverpool, Rabat, Tangeri.

Fiumicino: Alicante, Asturias, Cork, Dublino, Faro, Gdansk, Memmingen, Palma, Skiathos, Spalato, Vilnius.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)