Delta Air Lines annuncia i profitti del trimestre di dicembre e dell’intero anno 2022

Delta Air Lines ha comunicato oggi i risultati finanziari per il trimestre di dicembre e l’intero anno 2022 e ha fornito le sue previsioni per il trimestre di marzo 2023.

“Le persone di Delta hanno affrontato le sfide del 2022, offrendo affidabilità operativa e prestazioni finanziarie leader del settore, e non vedo l’ora di riconoscere i loro risultati con oltre 500 milioni di dollari in profit sharing payments il mese prossimo”, ha affermato Ed Bastian, Delta’s chief executive officer. “Mentre ci avviciniamo al 2023, il contesto del settore per i viaggi aerei rimane favorevole e Delta è ben posizionata per offrire guadagni significativi e una crescita del free cash flow. Prevediamo di aumentare le entrate del 2023 dal 15 al 20% e migliorare i costi unitari anno su anno, supportando una prospettiva di utili per l’intero anno da $5 a $6 per azione e tenendoci sulla buona strada per raggiungere più di $7 di utili per azione nel 2024”.

December Quarter 2022 GAAP Financial Results

Operating revenue pari a $13,4 miliardi, operating income pari a $1,5 miliardi. Pre-tax income: $1,1 miliardi.

December Quarter 2022 Adjusted Financial Results

Operating revenue pari a $12,3 miliardi, 8% in più rispetto al December quarter 2019, operating income pari a $1,4 miliardi. Pre-tax income: $1,2 miliardi.

Full Year 2022 GAAP Financial Results

Operating revenue pari a $50,6 miliardi, operating income pari a $3,7 miliardi, con operating margin del 7,2%. Pre-tax income pari a $1,9 miliardi. Earnings per share: $2,06. Operating cash flow pari a $6,4 miliardi.

Full Year 2022 Adjusted Financial Results

Operating revenue pari a $45,6 miliardi, 2% inferiore al full year 2019, operating income pari a $3,6 miliardi, con operating margin del 7,8%. Pre-tax income pari a $2,7 miliardi. Earnings per share: $3,20. Operating cash flow pari a $6,2 miliardi, free cash flow pari a $244 milioni.

$9,4 miliardi in liquidità e adjusted net debt di $22,3 miliardi alla fine dell’anno.

“Le operazioni leader del settore e il servizio best-in-class fornito dai nostri dipendenti hanno portato a forti punteggi di soddisfazione del cliente e all’aumento della preferenza per il brand nel 2022”, ha affermato Glen Hauenstein, presidente di Delta. “Per l’anno in corso abbiamo realizzato adjusted revenue per 45,6 miliardi di dollari, un aumento di 19 miliardi di dollari rispetto all’anno precedente, con una record unit revenue performance. Lo slancio continua nel 2023, con forti tendenze della domanda, e prevediamo che le March quarter adjusted revenue saranno dal 14 al 17% superiori rispetto al 2019, con una capacità inferiore dell’1%”.

Delta ha annunciato che i suoi 90.000 dipendenti il prossimo mese saranno nuovamente premiati con un profit sharing significativo – oltre $500 milioni – per la prima volta dal 2019.

“Dal 2007, Delta riconosce i propri dipendenti con industry-leading profit-sharing payments. Il Delta’s 2019 employee profit-sharing payout è stato di $1,6 miliardi. Nel 2021 non abbiamo registrato un full-year profit, ma abbiamo riportato un utile per la seconda metà dell’anno. Coerentemente con la nostra filosofia di condividere il nostro successo, Delta ha emesso uno special profit-sharing payment di circa $100 milioni”, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)