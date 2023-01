News Brevi – 13.01.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE CON C-130J DA LECCE A ROMA CIAMPINO – È atterrato nel primo pomeriggio di ieri sull’aeroporto di Roma-Ciampino un velivolo da trasporto C-130J della 46^ Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare con a bordo una neonata di soli 4 mesi in imminente pericolo di vita per la quale si è reso necessario il trasporto dall’aeroporto militare di Lecce-Galatina, sede del 61° Stormo allo scalo romano. La piccola paziente era ricoverata presso l’Ospedale Cardinale Panico di Tricase (LE) quando, a causa dell’aggravarsi delle condizioni cliniche, si è reso necessario l’immediato trasferimento all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. A richiedere il trasporto aereo d’urgenza è stata la Prefettura di Lecce, cui ha fatto seguito l’ordine di decollo da parte del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) che ha attivato uno degli equipaggi dell’Aeronautica Militare in prontezza d’allarme per questa tipologia di interventi. Nello specifico, si è reso necessario l’utilizzo di un C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa idoneo ad imbarcare direttamente l’ambulanza con a bordo la specifica strumentazione sanitaria necessaria al trasferimento della piccola paziente. Dopo lo sbarco sull’aeroporto romano di Ciampino, l’ambulanza si è diretta verso l’ospedale pediatrico di Roma mentre il velivolo ha fatto ritorno alla base stanziale di Pisa per riprendere il servizio di prontezza H24. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche anche marginali per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CONTINUITA’ TERRITORIALE: ITA AUTORIZZATA ALLA VENDITA DEI BIGLIETTI SULLE ROTTE TRA CAGLIARI E ROMA E MILANO – L’Assessorato regionale dei Trasporti ha autorizzato la compagnia ITA Airways alla vendita dei biglietti per le rotte in continuità territoriale Cagliari-Roma Fiumicino e Cagliari-Milano Linate. “È un passaggio fondamentale che con un mese di anticipo rispetto alla scadenza del 16 febbraio prossimo consentirà a tutti in tempi brevissimi di poter prenotare i biglietti per i voli in continuità da e per lo scalo cagliaritano, in attesa che le rotte vengano aggiudicate definitivamente. Come previsto dalla normativa europea di settore, ai passeggeri sarà garantita la riprotezione qualora l’assegnazione finale delle rotte dovesse mutare. A breve procederemo ad autorizzare la vendita dei biglietti anche per i voli da e per l’aeroporto di Olbia”, commenta l’assessore dei Trasporti, Antonio Moro.

JETBLUE ANNUNCIA NUOVE ROTTE GRAZIE ALLA NORTHEAST ALLIANCE – JetBlue ha annunciato che una serie di nuove rotte lanciate quest’anno, molte delle quali rese possibili grazie alla sua Northeast Alliance (NEA) con American Airlines, sono in vendita, offrendo più concorrenza e nuove scelte per i clienti nelle focus city della compagnia aerea di New York e Boston. JetBlue sta anche portando avanti la sua strategia sulla costa occidentale con l’introduzione di una nuova rotta internazionale a Los Angeles. “La Northeast Alliance continua a fornirci nuove opportunità per sbloccare un potenziale di crescita ancora maggiore a New York e Boston, con ulteriori vantaggi per i clienti di tutta la nostra rete mentre introduciamo nuovi voli in mercati in cui per troppo tempo i viaggiatori hanno avuto poca o nessuna concorrenza”, ha affermato Dave Clark, head of revenue and planning, JetBlue. “Allo stesso tempo, stiamo introducendo nuovi voli altrove nella nostra rete per crescere sulla costa occidentale, come parte dei nostri più ampi piani di crescita per il 2023”. Nei tre principali aeroporti di New York, la NEA effettuerà più di 500 partenze giornaliere nel 2023, oltre a quasi 200 partenze giornaliere a Boston. Finora la NEA ha portato a circa 50 nuove rotte da JFK, LGA, BOS ed EWR; aumento delle frequenze su oltre 130 rotte esistenti; 90 rotte non-stop con capacità aumentata; 17 nuove rotte internazionali lanciate. I nuovi voli di JetBlue dall’aeroporto LaGuardia di New York (LGA) includono: Daily Schedule tra New York (LGA) e Atlanta (ATL); Daily Schedule tra New York (LGA) e Bermuda (BDA): Daily Schedule tra New York (LGA) e Hyannis (HYA); Daily Schedule tra New York (LGA) e Nassau (NAS). Da Newark Liberty International Airport (EWR): Saturday Only Schedule tra Newark (EWR) e Aruba (AUA); Daily Schedule tra Newark (EWR) e Montego Bay (MBJ). Da Boston Logan International Airport (BOS): Daily Schedule tra Boston (BOS) e Vancouver (YVR). Al di fuori dell’ambito della NEA, JetBlue sta portando avanti in modo indipendente la sua strategia presso Los Angeles (LAX). Il nuovo servizio per tutto l’anno tra LAX e Puerto Vallarta, Messico (PVR) decollerà quest’estate. Nel 2023, JetBlue opererà servizi tra Los Angeles e 20 destinazioni non-stop e offrirà più di 40 partenze giornaliere.

CONDOR SI SPOSTA AL TERMINAL 7 AL JFK DI NEW YORK – Condor Airlines ha trasferito le sue operazioni all’aeroporto internazionale John F. Kennedy (JFK) di New York dal Terminal 1 (T1) alla sua nuova sede nel Terminal 7 (T7) a partire dal 5 gennaio. Condor si unirà al suo vettore partner, Alaska Airlines, nel T7. Condor partecipa al Mileage Plan di Alaska. Condor sarà anche più vicina all’altra sua compagnia aerea partner statunitense, JetBlue e al suo nuovo Terminal 6 (T6), quando aprirà nel 2025. Condor offre connettività senza soluzione di continuità con i voli Alaska e JetBlue al suo servizio non-stop da JFK al suo hub di Francoforte, con collegamenti successivi in tutta Europa e oltre. Condor serve attualmente JFK con voli diretti per Francoforte quattro volte a settimana (lunedì, giovedì, venerdì, sabato) e a partire da maggio offrirà un servizio giornaliero. Condor inizierà a far volare il suo nuovo aereo A330neo a JFK entro la fine dell’anno. Anche una lounge business class aggiornata, “Lounge @T7”, farà parte delle nuove offerte. Condor offrirà l’accesso gratuito alla Lounge @T7 ai suoi passeggeri di classe business. Condor accoglierà i suoi ospiti al JFK in un’area check-in ampliata nella zona E del T7, con banchi check-in separati per le classi business, premium ed economy. “Non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti a New York JFK presso la nostra nuova struttura al Terminal 7”, ha affermato Christian Schmitt, Chief Operations Officer e Accountable Manager, Condor. “New York è uno dei nostri principali gateway negli Stati Uniti, con un servizio non-stop tutto l’anno per il nostro hub di Francoforte”.

AIR CANADA: OTTIME PERFORMANCE DURANTE LA STAGIONE DELLE VACANZE INVERNALI – Air Canada ha fatto grandi preparativi per la stagione delle vacanze invernali, che è in genere uno dei periodi di punta dell’anno per i viaggi. “Quest’anno si prevedeva che più di 2 milioni di clienti volassero con il vettore, che ha iniziato a prepararsi all’inizio dell’autunno. Per dicembre 2022, Air Canada aveva 35.681 dipendenti, con un aumento di oltre 1.000 rispetto a dicembre 2019, prima della pandemia, quando aveva 34.653 dipendenti. Nonostante avesse più personale, il vettore ha operato meno capacità a dicembre 2022, all’85% della sua capacità di dicembre 2019. Air Canada aveva più persone nella compagnia aerea per operare meno voli, rendendo disponibili più risorse per cliente rispetto a prima della pandemia. Sebbene il rigido clima invernale in tutto il Nord America abbia interrotto tutte le modalità di viaggio, Air Canada ha operato ininterrottamente per tutto il periodo. Dal 22 dicembre all’8 gennaio, ha effettuato circa 17.000 voli, con una media di quasi 1.000 voli giornalieri o circa una partenza ogni 90 secondi al giorno. Il tasso di completamento giornaliero è stato del 91,5% e il tasso di completamento internazionale è stato del 98,3%. Ha trasportato 2,18 milioni di clienti e tutti hanno viaggiato in sicurezza”, afferma Air Canada. “Le interruzioni invernali possono comportare un aumento dei bagagli in ritardo per motivi sia interni che esterni al controllo del vettore, ma Air Canada ha consegnato i bagagli ai propri clienti con una percentuale del 97,3%. Questo tasso è migliorato al 98,7% negli ultimi giorni. Riconoscendo l’impatto del meteo sul sistema di trasporto aereo, Air Canada ha volontariamente implementato una politica di riprenotazione durante le vacanze. Ciò ha offerto ai clienti che desideravano modificare i propri voli la possibilità di farlo gratuitamente. Inoltre, ha consentito ai clienti che non volevano più volare di cancellare il proprio volo per qualsiasi motivo e ricevere un rimborso completo. Per coloro i cui voli sono stati cancellati, Air Canada, secondo la sua normale politica, ha offerto un rimborso completo o in alternativa ha offerto di riprenotare, sebbene a causa degli elevati volumi di clienti tali opportunità fossero limitate. Tuttavia, durante il picco di maltempo dal 23 al 27 dicembre, più di 107.000 clienti i cui voli sono stati cancellati sono stati riprenotati con successo. Il vettore ha operato 324 voli extra, mettendo a disposizione 45.000 posti per i clienti i cui voli sono stati cancellati”, conclude Air Canada.

NORWEGIAN VINCE TRE PREMI AL GRAN TRAVEL AWARD – Il Grand Travel Award è stato istituito nel 1995 e tiene una cerimonia di premiazione annuale per il Norwegian travel trade. I voti sono espressi dai dipendenti di tutto il settore dei viaggi e del turismo. La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì sera a Oslo. Il CEO di Norwegian Geir Karlsen è stato premiato come Leader of the Year. Dopo aver ricevuto il premio, il CEO di Norwegian, Geir Karlsen, ha dichiarato: “È davvero un onore ricevere questo premio. Devo, tuttavia, condividerlo con tutti i miei colleghi in Norwegian. La forte unità tra i reparti, le nazionalità e le nostre basi è essenziale ed è il motivo per cui possiamo fornire un prodotto di prima classe ai nostri clienti”. “Norwegian è la più grande compagnia aerea norvegese e uno dei principali vettori low cost in Europa con oltre 4.000 dipendenti. Dalle sue basi in Norvegia e in altre città europee, la compagnia aerea offre un’ampia rete di rotte tra i paesi nordici verso destinazioni in tutto il continente. Secondo la on-time performance review di Cirium per il 2022, Norwegian è stata la compagnia aerea più puntuale nei paesi nordici e tra le migliori in Europa”, afferma Norwegian. Parlando alla cerimonia di premiazione, il Norwegian’s Director of Corporate Sales, Ståle Zahl, ha dichiarato; “Un grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno votato. Siamo veramente grati per il riconoscimento. Ciò significa che i clienti che hanno scelto di volare con noi e tutti coloro che lavorano nel settore del turismo apprezzano la nostra vasta rete di rotte, i nostri prezzi convenienti e, non da ultimo, la nostra puntualità. Nonostante le numerose sfide nel 2022, abbiamo dimostrato di essere tra i migliori della categoria in termini di puntualità e sappiamo che questo è molto importante per i nostri clienti”. Nel 2022 Norwegian ha celebrato il suo 20° anniversario e ha trasportato oltre 300 milioni di passeggeri.

AIR CANADA ANNUNCIA IL RITIRO DI LUCIE GUILLEMETTE – Air Canada ha annunciato oggi il ritiro di Lucie Guillemette, Executive Vice President and Chief Commercial Officer. La signora Guillemette, responsabile delle strategie commerciali della compagnia aerea, andrà in pensione alla fine di aprile 2023, ponendo fine a una carriera di grande successo che ha toccato cinque decenni presso la compagnia di bandiera canadese. Air Canada ha inoltre annunciato oggi una struttura dirigenziale riallineata che entrerà in vigore con la partenza della signora Guillemette. Mark Nasr, Senior Vice President, Products, Marketing and eCommerce, diventerà Executive Vice President Marketing and Digital, and President of Aeroplan. Mark Galardo, Senior Vice President, Network Planning and Revenue Management, diventerà Executive Vice President, Revenue and Network Planning, inclusa la responsabilità di Air Canada Vacations. Le nuove nomine entreranno in vigore il 1° maggio 2023. “A partire dal suo primo lavoro come agente di call center, Lucie ha contribuito in ogni fase della sua straordinaria carriera di 36 anni al progresso di Air Canada. È una leader che ha ispirato i suoi team e tutti i dipendenti con la sua passione per il servizio clienti, il suo profondo rispetto personale per i suoi colleghi e il suo impegno incrollabile per il successo della nostra compagnia”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive of Air Canada. Nel 2017 la signora Guillemette è stata riconosciuta dal Women’s Executive Network come una delle 100 donne più potenti nel mondo degli affari del Canada nella categoria Corporate Executive.

L’F-35 EFFETTUA IL PRIMO VOLO CON TR-3 – Un developmental test team del 461st Flight Test Squadron ha condotto il primo volo di un F-35 nella Technology Refresh 3 (TR-3) configuration il 6 gennaio, presso la Edwards Air Force Base, in California. “Questo è un risultato significativo per il programma F-35″, ha affermato l’Air Force Lt. Gen. Mike Schmidt, program executive officer, F-35 Joint Program Office. “TR-3 è l’F-35 critical computer processing electronics upgrade che continuerà a fornire a tutti i nostri piloti le capacità di cui hanno bisogno. C’è ancora molto lavoro da fare e sono fiducioso che i nostri partner del settore e il team governativo porteranno a termine il lavoro”. TR-3 fornisce la potenza computazionale per supportare le Block 4 capabilities per l’F-35, tra cui: new sensor suites, long-range precision weapons, improved electronic warfare features, powerful data fusion, increased cross-platform interoperability. TR-3 aggiorna in modo significativo core processing power and memory capacity, il che consentirà all’F-35 di eseguire un software avanzato ricco di capacità all’avanguardia. “Il primo volo di oggi è un passo importante per abilitare le capacità future e garantire che l’F-35 rimanga senza rivali in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di continuare la collaborazione con il JPO e i partner del settore per fornire TR-3″, ha affermato Bridget Lauderdale, Lockheed Martin vice president and general manager, F-35 Program. Il programma TR-3 ha superato le sfide di complessità tecnica con hardware e software ed è ora sulla buona strada per fornire capacità agli Stati Uniti e ai suoi alleati a partire dal 2023. Le lezioni apprese nell’esecuzione del programma TR-3 saranno applicate all’intero Block 4 modernization program.