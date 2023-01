Leonardo: la Royal Navy riceve l’ultimo AW101 Mk4/4a Merlin

Leonardo informa: “Il Ministero della Difesa britannico (UK MOD) ha ricevuto attraverso la Royal Navy l’ultimo elicottero AW101 Mk4/4a Merlin nell’ambito del Merlin Life Sustainment Programme, che prevedeva l’aggiornamento di 25 AW101 Merlin Mk3/3a.

Le modifiche all’aeromobile includono una nuova avionica e l’ottimizzazione per operazioni navali comprendente coda e pale del rotore principale ripiegabili per consentirne l’utilizzo da parte delle unità navali.

In considerazione della necessità di rimpiazzare i vecchi Sea King Mk 4 Commando, nel 2014 i Merlin furono trasferiti alla Royal Navy e le cellule furono sottoposte a un programma di aggiornamento al nuovo standard Mk 4. Nel loro nuovo ruolo presso la Commando Helicopter Force (CHF) della Royal Navy, i Merlin opereranno da unità anfibie fornendo supporto alle attività dei Royal Marines”.

“Essenziali le modifiche al rotore principale e alla coda e che permettono agli aeromobili ora di operare dalle nuove portaerei britanniche classe “Queen Elizabeth” e dalle navi da sbarco classe “Albion”.

Per garantire migliori capacità operative è stata fondamentale l’integrazione di un nuovo processore tattico che fornisce all’equipaggio informazioni specifiche per un’efficace valutazione degli scenari operativi. Sfruttando le tecnologie sviluppate per l’elicottero AW159 Wildcat, il sistema è totalmente integrato nel cockpit e può essere aggiornato dall’equipaggio in tempo reale.

L’aggiornamento ha introdotto anche un moderno cockpit con cinque display multifunzione, che possono presentare mappe in movimento con sovrapposizione di simboli tattici, immagini fornite dalla telecamera elettro-ottica, o informazioni sui motori e sui sistemi elettrici dell’aeromobile. L’elicottero, inoltre, è stato dotato di un nuovo sistema che consente il dispiegamento rapido delle Forze Speciali (SF) attraverso il portellone della cabina principale, aprendo così la strada a un nuovo ruolo per l’elicottero a supporto di questo tipo di operazioni”, prosegue Leonardo.

Il Colonnello Mark Johnson dei Royal Marines, a capo della CHF, ha dichiarato: “Il Merlin Mark 4 – comunemente denominato Commando Merlin – sta rivoluzionando le capacità della CHF. Ha già dato prova di essere un elemento decisivo per consentire alla Royal Navy di ottenere risultati strategici: contribuire alla sicurezza del Regno Unito, consentire al Gruppo d’Attacco basato su portaerei di lanciare gli F-35 dal mare e trasportare le Forze Speciali britanniche nelle aree costiere. Inoltre, è stato già rischierato con successo in tutto il mondo, in tutti gli ambienti operativi. Non vedo l’ora di guidare lo sviluppo e l’integrazione di questo elicottero nella Royal Navy e nei Royal Marines nel 2023 e oltre”.

Adam Clarke, Managing Director di Leonardo Helicopters UK, ha così commentato: “Questo programma ha visto industria e governo collaborare strettamente, lavorando insieme per sviluppare idee e mettere in campo tutte le loro capacità per il successo della missione. Gli sforzi collettivi di tutti i soggetti coinvolti forniranno alla CHF un elicottero Merlin all’avanguardia, con nuova avionica e interventi minimi per l’ottimizzazione all’impiego in ambiente navale, oltre a dispositivi di addestramento sintetico di ultima generazione a supporto delle missioni”.

“Il primo volo dell’AW101 Merlin i-Mk3 ha avuto luogo il 24 marzo 2015 e la consegna del primo esemplare è avvenuta sette mesi dopo. L’Autorizzazione Operativa Iniziale è stata dichiarata il 24 marzo 2016, con una settimana di anticipo sulla data prevista, alla consegna del settimo e ultimo elicottero. La piena capacità operativa del programma è prevista per la fine del 2024. Il primo volo del Merlin MK4 è avvenuto presso gli stabilimenti Leonardo di Yeovil, il 24 ottobre 2016″, conclue Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: Leonardo – Royal Navy)