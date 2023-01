Emirates espande il suo A380 network con la ripresa dei servizi per Birmingham, Glasgow e Nizza

Emirates ha annunciato che amplierà le operazioni con l’A380, con il ritorno dell’aeromobile a Glasgow (26 marzo 2023), Nizza (1 giugno 2023) e Birmingham (1 luglio 2023). La compagnia aerea ha anche annunciato che riprenderà il suo secondo servizio giornaliero per Stansted a partire dal 1° maggio 2023, utilizzando il suo aereo Boeing 777-300ER equipaggiato con il suo ‘Game Changer’ First Class product. Con il ritorno del secondo volo giornaliero per Stansted, Emirates aumenterà le sue operazioni verso Londra con 11 voli giornalieri, di cui sei al giorno per Londra Heathrow e tre volte al giorno per Gatwick. La compagnia aerea continua ad espandere la propria rete globale e ad aumentare la capacità in linea con la crescente domanda di viaggi.

“Emirates attualmente opera la sua ammiraglia A380 in 40 destinazioni in tutto il mondo. Entro la fine di questa estate, il popolare aereo servirà quasi 50 destinazioni, ripristinando quasi il 90% del network A380 pre-pandemia della compagnia aerea.

Emirates è il più grande operatore di Airbus A380, con oltre 80 aeromobili attualmente in servizio attivo. La compagnia aerea ha lanciato per la prima volta le operazioni con A380 a Birmingham nel 2016, a Nizza nel 2017 e a Glasgow nel 2019.

Il primo A380 di Emirates completamente ristrutturato nell’ambito del programma di retrofit da 2 miliardi di dollari della compagnia aerea è stato implementato all’inizio di questo mese sul servizio Dubai-Londra Heathrow, con la cabina Premium Economy e gli ultimi interni di cabina Emirates (leggi anche qui). La compagnia aerea prevede inoltre di aumentare le sue four-class A380 operations con cabine Premium Economy verso più di 35 destinazioni in 20 paesi entro marzo 2024″, afferma Emirates.

“L’A380 di Emirates è amato dai clienti per le sue cabine spaziose e confortevoli, la tranquillità e le caratteristiche uniche a bordo come l’Onboard Lounge e la First Class Shower Spa. I clienti possono anche godere del pluripremiato intrattenimento in volo ice con oltre 5.000 canali di intrattenimento on-demand tramite gli schermi più grandi del settore in tutte le cabine.

I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, presso l’ufficio vendite Emirates o tramite agenti di viaggio”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)