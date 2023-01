SAS raggiunge accordi con altri due lessors

SAS annuncia di aver raggiunto accordi con due ulteriori lessors, che rappresentano complessivamente 13 aeromobili, per modificare i termini degli aircraft and equipment lease agreements esistenti. Con questi accordi, SAS conclude le trattative con i suoi lessors come parte del chapter 11 process. In totale, SAS ha raggiunto accordi con 15 lessors, in rappresentanza di 59 aeromobili. Attraverso i contratti di leasing modificati, SAS prevede di ottenere risparmi sui costi annuali previsti di almeno 1,0 miliardi di corone svedesi in riduzione delle spese di leasing degli aeromobili e degli annual cash flow items relativi al finanziamento degli aeromobili.

Ciò costituisce un passo importante nel raggiungimento dei 7,5 miliardi di corone svedesi in risparmi sui costi annuali entro l’anno fiscale 2026 nell’ambito del piano SAS FORWARD. I nuovi contratti di leasing modificati sono soggetti all’approvazione da parte dell’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York e alla conferma e all’entrata in vigore del piano di riorganizzazione nel chapter 11 process.

Nell’ambito del piano di trasformazione di SAS, SAS FORWARD, la compagnia ha fissato un obiettivo di riduzione dei costi annuali di 7,5 miliardi di corone svedesi entro l’anno fiscale 2026, rispetto alla base di costo annuale per l’anno fiscale 2019.

Gli accordi annunciati oggi, con Air Lease Corporation e Jackson Square Aviation, rappresentano 13 velivoli in totale, tra cui un velivolo wide body e dodici velivoli narrow body, oltre ad alcuni equipaggiamenti ad essi correlati. Con questi accordi, SAS conclude le trattative con i lessors come parte del chapter 11 process, avendo raggiunto accordi con 15 lessors in totale, che rappresentano 59 aeromobili in totale, inclusi sette wide body e 52 narrow body.

Anko van der Werff, President and Chief Executive Officer of SAS, afferma: “Siamo lieti di annunciare che abbiamo raggiunto un passo importante nel nostro chapter 11 process, avendo concluso i negoziati con gli aircraft lessors. Attraverso questi accordi, prevediamo di raggiungere le nostre riduzioni mirate dei costi relativi al leasing annuale degli aeromobili e ai costi di finanziamento, il che costituisce un importante progresso nel raggiungimento dei nostri obiettivi generali nel piano SAS FORWARD. Siamo grati ai nostri lessors per aver lavorato in modo costruttivo con noi. Continuiamo a fare progressi nel nostro percorso di trasformazione e nel diventare una compagnia aerea più competitiva”.

