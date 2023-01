News Brevi – 16.01.2023

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO D’URGENZA IN SICILIA CON ELICOTTERO HH-139B – Si è svolto nel pomeriggio di ieri il trasporto sanitario d’urgenza, dall’ospedale civico di Palermo all’Ospedale pediatrico San Vincenzo di Taormina, effettuato con un elicottero HH-139B dell’82° Centro CSAR dell’Aeronautica Militare. Il trasporto è stato poi coordinato dal Rescue Coordination Centre (RCC), la struttura operativa del Comando delle Operazioni Aerospaziali che supervisiona e coordina varie tipologie di missioni, tra cui il trasporto sanitario d’urgenza. Il volo d’urgenza è stato richiesto dalla Prefettura di Trapani a seguito dell’aggravarsi delle condizioni del piccolo paziente di nazionalità camerunense, che era in cura presso l’ospedale di Palermo a seguito del ribaltamento in mare dell’imbarcazione sulla quale si trovava, insieme alla famiglia, diretta verso le coste siciliane dall’Africa. Una volta giunto a Taormina, intorno alle 19:30, il bimbo è stato trasferito in ambulanza presso l’Ospedale pediatrico San Vincenzo, per ricevere le cure necessarie. L’aeromobile militare ha fatto poi rientro all’aeroporto di Trapani dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa. L’85° Centro C.S.A.R. è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche difficoltose. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi anche dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ATR STATEMENT SULL’INCIDENTE AVVENUTO IERI IN NEPAL – ATR informa: “ATR è stata informata di un incidente avvenuto in Nepal che ha coinvolto un ATR 72-500. I nostri primi pensieri sono con tutte le persone colpite da questo evento. Gli specialisti ATR sono pienamente impegnati a supportare sia l’indagine che il cliente”.

TOSCANA AEROPORTI: NEL 2022 TRANSITATI OLTRE 6,7 MILIONI DI PASSEGGERI – Nel 2022 il Sistema Aeroportuale Toscano ha registrato 6.722.846 passeggeri, in crescita del 137% sul 2021. “Nonostante la diffusione della variante Omicron ad inizio anno, i risultati dei mesi successivi hanno consentito al Sistema Aeroportuale Toscano di chiudere il 2022 con l’81,4% dei volumi del 2019, anno record per Toscana Aeroporti. Un recupero addirittura superiore si è osservato per i movimenti aerei, 68.893, che hanno raggiunto l’87,3% dei livelli pre-pandemia. In particolare, nel 2022 i passeggeri sui voli nazionali hanno raggiunto l’87,9% dei passeggeri domestici del 2019 mentre quelli internazionali, storicamente prevalenti nel Sistema Aeroportuale Toscano e maggiormente penalizzati dalle limitazioni agli spostamenti, il 79,4% del numero dei passeggeri pre-pandemia. In forte aumento anche il load factor dei voli di linea (+11,7 punti percentuali), passato dal 68,4% del 2021 all’80,1% del 2022 e in deciso avvicinamento al dato (83,9%) del 2019. Significativo anche il risultato del cargo che, con 14.907 tonnellate di merce trasportata nel 2022, si è attestato ad un +13,1% rispetto ai volumi del 2019. Per l’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa, nel 2022 sono 4.493.847 i passeggeri transitati, con un aumento del 124,8% rispetto al 2021 e un recupero dell’83,4% sull’anno pre-covid del 2019. Per l’Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, sono 2.228.999 i passeggeri transitati nel 2022 dallo scalo, con una crescita del 166,0% rispetto al 2021 e un recupero del 77,6% dei volumi di traffico del 2019. A tal riguardo, si ricorda la chiusura dello scalo di Firenze nei mesi di febbraio e marzo 2021 per gli interventi di manutenzione delle infrastrutture di volo”, afferma Toscana Aeroporti.

L’AEROPORTO DI PALERMO CHIUDE UN ANNO RECORD – L’Aeroporto di Palermo informa: “Con 7,1 milioni di passeggeri, l’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo segna un altro record e archivia il 2022 come l’anno migliore di sempre: cresce il traffico voli e passeggeri rispetto al 2019, periodo pre-pandemia, e volano i risultati economici, segno che la Gesap, la società di gestione dell’aeroporto, e la comunità aeroportuale hanno reagito bene per superare oltre due anni complessi e caratterizzati dalla pandemia. Il 2022 si è chiuso con l’aumento del traffico passeggeri (+1,4%). L’aeroporto ha raggiunto la quota di 7.100.000 di viaggiatori e +1,9% di voli (52.008). La media dei passeggeri per volo è stata di 136, raggiungendo quella del 2019. Molto bene il traffico internazionale: 27% sul totale passeggeri (quasi 2 milioni). Il 2019 si è chiuso con il 26%. Le prime cinque compagnie per volume di traffico sono: Ryanair, ITA, easyJet, WizzAir e Volotea. Novità rilevanti per quanto riguarda i nuovi voli per la prossima stagione estiva (marzo-ottobre 2023). L’ultimo annuncio riguarda il tanto atteso collegamento diretto con Istanbul di Turkish Airlines a partire dal 5 maggio (4 frequenze); ritorna la compagnia Air Malta che riprende così i voli da e per Malta (fino a 4 frequenze); il volo verso Nizza di easyJet (3 frequenze); la tratta da e per Copenaghen con Norwegian; Firenze, Tolosa e Santorini con Volotea; Parma con Ryanair”.

LUFTHANSA TECHNIK TURBINE SHANNON ESPANDE LE SUE OPERAZIONI – La società irlandese Lufthansa Technik Turbine Shannon (LTTS) sta espandendo la propria attività e le proprie strutture in risposta alla crescente domanda del mercato. Con un nuovo edificio nella Free Zone di Shannon che copre 2.000 metri quadrati e dotato di tecnologia all’avanguardia, l’azienda sta aumentando la sua capacità. Offrirà nuovi prodotti per CFM56 and V2500 turbine engines che equipaggiano gli aeromobili Boeing 737 e Airbus A320. Le operazioni inizieranno nella nuova struttura nel primo trimestre del 2023, offrendo nuovi posti di lavoro altamente qualificati nella regione centro-occidentale dell’Irlanda. “Questo è un traguardo molto speciale per Lufthansa Technik Turbine Shannon, che festeggia i suoi 30 anni di attività in Irlanda”, afferma Michael Malewski, CEO and Managing Director of LTTS. “Siamo lieti di aggiungere una manufacturing operation allo Shannon Aviation Services Cluster. La regione ospita le MRO activities di Lufthansa Technik sin dagli anni ’90 ed è fantastico contribuire alla sua espansione. Con questo impegno in un promettente segmento di attività miriamo a migliorare valore per il nostro crescente elenco di clienti”. Dopo aver subito un forte calo dell’attività durante la crisi Covid-19, LTTS ha già creato oltre 100 posti di lavoro. L’espansione consentirà all’azienda di crescere nei prodotti per i quali vi è una forte domanda nel prossimo futuro. LTTS, membro del Lufthansa Technik’s EPAR network (Engine Parts & Accessories Repair), è specializzata nella riparazione di componenti per high pressure and low pressure turbines per motori aeronautici CFMI, IAE e GE. L’azienda è stata originariamente fondata nel 1992, oggi impiega uno staff di oltre 250 persone e dispone di circa 8.000 metri quadrati di superficie disponibile presso la sede esistente a Shannon Smithtown.

DELTA CONTINUA A INVESTIRE NELLO UTAH E A SALT LAKE CITY – Il Delta Center sta tornando nello Utah. La compagnia aerea assumerà i diritti di denominazione per il principale premier sports and entertainment center dello Utah, che ospita l’Utah Jazz e più di 320 serate di eventi ogni anno, a partire da luglio 2023, come parte di una partnership pluriennale tra le due organizzazioni. Questo accordo è un ritorno a casa per Delta, che richiama l’apertura originale dell’arena nel 1991, quando la compagnia aerea deteneva i diritti sul nome come parte della sua prima sponsorizzazione con l’NBA franchise. Nell’ambito dell’accordo a lungo termine, Delta fungerà da compagnia aerea ufficiale di Utah Jazz, aggiungendosi al suo attuale ruolo di partner ufficiale della squadra. Delta deterrà inoltre numerosi diritti di sponsorizzazione e branding con il team, inclusi i media e l’ospitalità. Delta e Utah Jazz continueranno a collaborare per sostenere i programmi della comunità in tutto lo stato, dove attualmente vivono, lavorano e prestano servizio quasi 5.000 persone Delta. “Oggi celebriamo un nuovo capitolo nella lunga storia tra Delta, Utah Jazz e la comunità di Salt Lake City”, ha dichiarato il CEO di Delta, Ed Bastian. Alla fine dell’estate 2020 è stato inaugurato il nuovo aeroporto di Salt Lake City, compreso un nuovo Concourse A accanto a un Delta Sky Club aggiornato. Delta opera da Salt Lake City un solido elenco di 475 voli giornalieri verso 88 destinazioni in tutto il mondo, comprese destinazioni come Amsterdam, Londra e Parigi. “Delta è un partner strategico dell’aeroporto internazionale di Salt Lake City da oltre 60 anni e siamo orgogliosi di intraprendere un altro accordo che dimostra il nostro impegno nei confronti dello Utah”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta.

L’FC BAYERN MUNICH A DOHA CON QATAR AIRWAYS PER IL 2023 WINTER CAMP – Qatar Airways, official Airline Partner of FC Bayern Munich, ha dato il bentornato alla squadra a Doha, per il loro 2023 Winter Training Camp. Dal 6 al 12 gennaio, alcuni dei nomi più noti del calcio europeo si sono allenati intensamente mentre i campioni di calcio tedeschi in carica hanno tenuto diverse attività per celebrare la partnership, che ha portato alla ripresa della stagione regolare 2022-2023. Guidati dal team manager Julian Nagelsmann, 21 giocatori del Bayern Monaco hanno viaggiato con Qatar Airways da Monaco a Doha per un ritiro di 6 giorni. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Nel dicembre 2022 Qatar Airways ha svolto un ruolo chiave come Official Airline durante la FIFA World Cup Qatar 2022™, operando quasi 14.000 voli durante il torneo. Con l’inizio del 2023 stiamo guadagnando slancio, dando il benvenuto ai nostri partner del FC Bayern Monaco. Le condizioni meteorologiche ideali del Qatar e le strutture all’avanguardia forniscono le condizioni perfette affinché i campioni tedeschi siano preparati per le sfide future e siamo orgogliosi di aver avuto un ruolo nel loro successo nel corso degli anni”. I Platinum members del Privilege Club di Qatar Airways hanno avuto un’esclusiva sessione di incontro con i membri senior della squadra del Bayern Monaco, dove hanno avuto la possibilità di conoscere i giocatori attraverso un’esperienza che ha incluso anche la consegna di una maglia autografata da i giocatori. Inoltre, i Loyalty Program – Student Club members hanno potuto osservare da vicino alle sessioni di allenamento della squadra. Qatar Airways collabora con il Bayern Monaco dal 2018. Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport.

JETBLUE ANNUNCIA LA DATA DELL’ADDITIONAL PREPAYMENT AGLI AZIONISTI SPIRIT – JetBlue Airways informa: “Come annunciato in precedenza, in relazione all’Accordo e al Piano di fusione, datato 28 luglio 2022, tra JetBlue Airways Corporation, Sundown Acquisition Corp. e Spirit Airlines, Inc., JetBlue ha fissato il 25 gennaio 2023 come record date per il January 2023 prepayment agli azionisti di Spirit di $0,10 per azione Spirit (January 2023 Additional Prepayment), con pagamento del January 2023 Additional Prepayment da effettuarsi il 31 gennaio 2023”.

ROLLS-ROYCE TESTA UN MTU ENGINE CON 100% IDROGENO – Rolls-Royce annuncia di aver condotto con successo test su una 12-cylinder gas variant dell’mtu Series 4000 L64 engine alimentato con 100% hydrogen fuel. I test, svolti dalla business unit Power Systems, hanno mostrato ottime caratteristiche in termini di efficienza, performance, emissioni e combustione. Questi test segnano un altro passo importante verso l’introduzione commerciale di soluzioni a idrogeno per soddisfare la domanda dei clienti per un’energia più sostenibile. La prima installazione di motori mtu alimentati al 100% a idrogeno è già prevista per l’enerPort II lighthouse project nel porto interno tedesco di Duisburg. Il dott. Jörg Stratmann, CEO di Rolls-Royce Power Systems, ha affermato: “Vediamo l’idrogeno come uno degli elementi centrali della transizione energetica. Può essere utilizzato sia per lo stoccaggio dell’energia in eccesso sia come combustibile, non solo per i motori, ma anche per le celle a combustibile e gli impianti di cogenerazione, per generare elettricità e calore a impatto climatico zero”. Per diversi mesi, il motore a gas mtu è stato sottoposto a test al banco e miglioramenti continui in termini di efficienza, performance, emissioni e combustione utilizzando il 100% di idrogeno come carburante. Con l’idrogeno verde, questi motori mtu potranno essere utilizzati in futuro a zero emissioni di CO2. Per i motori a gas già installati, Rolls-Royce offre una soluzione di conversione. Andrea Prospero, ingegnere di Rolls-Royce responsabile dello sviluppo dei motori a idrogeno, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dei rapidi progressi. Le bassissime emissioni del motore sono ben al di sotto dei severi limiti dell’UE, non è richiesto alcun post-trattamento dei gas di scarico”. Come parte del suo programma di sostenibilità, Rolls-Royce sta riallineando il portafoglio di prodotti di Power Systems verso carburanti più sostenibili e nuove tecnologie che possono ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra.