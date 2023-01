Emirates espande le sue operazioni in Cina e riprende i servizi passeggeri per Shanghai e Beijing

Emirates intensificherà le sue operazioni in Cina in risposta alla forte domanda di viaggi, aumentando la connettività ai suoi gateway di Guangzhou, Shanghai e Pechino, mentre il paese riapre i suoi confini e allenta le restrizioni all’ingresso legate al COVID.

Emirates riprenderà i servizi passeggeri per Shanghai a partire da due voli settimanali operati da un aeromobile Airbus A380 dal 20 gennaio 2023, con il volo EK302 in partenza da Dubai a Shanghai senza scalo e il volo EK303 che effettuerà una breve sosta a Bangkok prima di tornare a Dubai. Questo servizio aumenterà la frequenza fino a quattro voli settimanali operati da un Boeing 777-300ER a tre classi dal 2 febbraio 2023.

Durante questo periodo, il volo Emirates EK302 partirà da Dubai alle 03:45 e arriverà a Shanghai alle 15:40. Il volo di ritorno, EK303, partirà da Shanghai alle 17:40 e arriverà a Bangkok alle 21:45, prima di decollare dalla capitale thailandese alle 23:20 e arrivare a Dubai alle 03:20 del giorno successivo.

Emirates rafforzerà ulteriormente la sua rotta Dubai-Shanghai dal 1° marzo 2023 con un servizio giornaliero non-stop. Il volo Emirates EK304 partirà da Dubai alle 09:15 e arriverà a Shanghai alle 21:05. Il volo di ritorno EK303 partirà da Shanghai alle 23:00 e arriverà a Dubai alle 05:20 del giorno successivo.

Riguardo Guangzhou, attualmente Emirates opera un volo diretto (EK362) da Dubai a Guangzhou e un volo di ritorno da Guangzhou a Dubai via Bangkok (EK363), quattro volte a settimana.

A partire dal 1° febbraio 2023, la compagnia aerea aumenterà i servizi tra Dubai e Guangzhou con EK362/EK363 operanti come voli giornalieri non-stop con l’A380. Il volo Emirates EK362 partirà da Dubai alle 10:45 e arriverà a Guangzhou alle 21:45. Il volo di ritorno EK363 partirà da Guangzhou alle 00:15 e arriverà a Dubai alle 05:15.

Operato da un Boeing 777-300ER a tre classi, il volo Emirates EK308/EK307 tornerà nella capitale cinese Beijing (Pechino) con un servizio giornaliero non-stop da Dubai, a partire dal 15 marzo 2023. Il volo Emirates EK308 lascerà Dubai alle 10:50 e arriverà a Pechino alle 22:20. Il volo di ritorno, EK307, partirà da Pechino alle 00:40 e arriverà a Dubai alle 05:00.

Ciò porterà le operazioni della compagnia aerea sul mercato fino a 21 voli settimanali, offrendo una maggiore scelta e flessibilità sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti e contribuendo alla ripresa del turismo cinese.

I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, sull’Emirates App o tramite agenzie di viaggio. I viaggiatori sono inoltre incoraggiati a verificare i requisiti di ingresso più recenti.

“Emirates serve la Cina da quasi due decenni e ha stabilito la sua presenza nel mercato cinese attraverso partnership strategiche e un impegno continuo nei confronti della comunità locale durante la pandemia. Emirates offre ai viaggiatori una maggiore connettività a 24 punti domestici via Guangzhou, Pechino e Shanghai, oltre a 6 punti regionali via Guangzhou attraverso la sua partnership con China Southern Airlines, fornendo contemporaneamente ai clienti della sua compagnia aerea partner l’accesso a 6 destinazioni nelle Middle East and Africa regions. I viaggiatori possono inoltre beneficiare degli interline agreements esistenti di Emirates con Air China, China Eastern e Cathay Pacific per accedere a un numero ancora maggiore di città domestiche cinesi.

I viaggiatori che volano con Emirates possono vivere la migliore esperienza in volo con un’esperienza culinaria senza eguali, menu a più portate di ispirazione regionale sviluppati da un team di chef pluripremiati integrati da un’ampia selezione di bevande premium. I clienti possono rilassarsi con oltre 5.000 canali di contenuti di intrattenimento globale attentamente curati con film, programmi TV, musica, podcast, giochi, audiolibri e altro ancora con ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento in volo di Emirates”, afferma Emirates.

“L’esperienza dell’A380 Emirates rimane molto ricercata dai viaggiatori, offrendo 14 First Class suites, 76 lie-flat seats in Business Class e 426 sedili dal design ergonomico in Economy Class. I clienti che viaggiano da e per Guangzhou possono godere delle sue cabine spaziose e confortevoli, dei prodotti esclusivi offerti ai viaggiatori e delle migliori esperienze in volo come l’Onboard Lounge, le First Class suites e la Shower Spa.

I clienti che viaggiano da e per Shanghai e Pechino possono beneficiare del servizio pluripremiato di Emirates e dei prodotti leader del settore a bordo del Boeing 777-300ER a tre classi della compagnia aerea, che offre 8 private suites in First Class, 42 lie flat seats in Business Class e 304 spaziosi sedili in Economy Class”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)