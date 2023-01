Emirates raddoppia i servizi per Brisbane

Emirates continua il ripristino delle operazioni in Australia con l’introduzione di un servizio giornaliero aggiuntivo per Brisbane. Questo avviene mentre la compagnia aerea celebra i 20 anni di servizio a Brisbane, uno dei quattro gateway australiani di Emirates nella sua rete globale.

A partire dal 1° giugno 2023, Emirates opererà il secondo volo giornaliero da e per Brisbane con un Boeing 777-300ER. Il volo Emirates EK430 decolla da Dubai alle 02:30 e arriva a Brisbane alle 22:20. Il volo di ritorno, EK431, parte da Brisbane alle 02:50 e arriva a Dubai alle 11:00 ora locale. La compagnia aerea attualmente serve Brisbane con un volo giornaliero con A380.

Il servizio aggiuntivo significa che Emirates tornerà a operare ai livelli pre-pandemia a Brisbane. L’espansione aumenterà la capacità attraverso Brisbane di oltre un quarto di milione di posti all’anno in entrambe le direzioni.

Barry Brown, Divisional Vice President Australasia, Emirates, ha dichiarato: “Il nostro secondo servizio giornaliero per Brisbane inizia mentre celebriamo con orgoglio 20 anni di volo verso lo stato del sole. Questo servizio non solo soddisferà la domanda degli australiani che desiderano viaggiare all’estero, ma accoglierà anche più viaggiatori e turisti da Dubai e attraverso la nostra rete globale per godersi il Queensland.

Il servizio aggiuntivo combinato con il nostro servizio A380 giornaliero per Brisbane significa che Emirates offrirà quasi 12.000 posti da e per Brisbane ogni settimana. Questa è un’altra importante pietra miliare nella ripresa della nostra capacità australiana e riafferma il nostro impegno di lunga data per volare in Australia. Non vediamo l’ora di accogliere più australiani a bordo per godersi l’esperienza Emirates”.

“Questo è un enorme voto di fiducia nel mercato di Brisbane e del Queensland. Raddoppia efficacemente la capacità di Emirates tra le due città, offrendo più posti per i principali mercati mediorientali ed europei. In termini di ricostruzione di ciò che è stato perso dal covid, questo è un importante mattone”, afferma Gert-Jan de Graaff, CEO di Brisbane Airport Corporation.

Con la frequenza aggiuntiva che inizierà a Brisbane il 1° giugno 2023, Emirates opererà 49 voli settimanali verso l’Australia, sostenendo il rilancio del turismo e rafforzando le opportunità commerciali, fornendo ai viaggiatori un accesso ancora maggiore da e per l’Australia.

Emirates serve l’Australia da oltre 25 anni, trasportando oltre 40 milioni di passeggeri da e per Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth e altre destinazioni tramite il suo hub di Dubai dal 1996.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)