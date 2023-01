Iberia porta il suo nuovo A350 al FITUR

Iberia presenterà al FITUR alcune delle principali novità che i suoi clienti potranno godere quest’anno. Lo stand di 600 m2 della compagnia aerea offrirà esperienze su larga scala ai suoi visitatori e includerà anche uno spazio in cui verranno firmati diversi accordi, principalmente con l’America Latina.

“Gran parte dello stand sarà dedicata al nuovo A350 di Iberia. Iberia è stata la prima compagnia aerea a prendere in consegna gli aeromobili A350 con il nuovo standard Airbus. Si tratta di aerei di nuova generazione, dotati delle più moderne tecnologie e progettati per volare con la massima efficienza. Vantano miglioramenti operativi, sono costruiti con i materiali più sostenibili sul mercato e dotati di motori Rolls-Royce Trent XWB, riducendo i consumi e le emissioni del 35%. Questi aeromobili offrono ai passeggeri più spazio e privacy in tutte le classi – Economy, Premium Economy e Business – oltre a connettività all’avanguardia, intrattenimento a bordo e nuovi ambienti di illuminazione (leggi anche qui).

I visitatori del FITUR potranno provare i nuovi sedili in uno spazio che simula la cabina dell’aereo, gustare uno spuntino che presenta alcune delle nuove opzioni di pasto e vedere in prima persona l’ultimo intrattenimento in volo, che incorpora la più recente tecnologia Panasonic, con schermi con risoluzione 4K, che ora sono più grandi nelle cabine Economy Premium ed Economy, e l’accoppiamento Bluetooth delle cuffie wireless”, afferma Iberia.

“Lo stand disporrà di una flight simulation cabin in cui chiunque lo desidera potrà prendere il controllo di un aereo virtuale per qualche minuto. Con l’aiuto di un professionista avranno l’opportunità di provare la sensazione di pilotare un aereo.

Lo stand comprenderà anche diverse sale riunioni, una caffetteria e un’area merchandising.

La sostenibilità è uno dei pilastri di Iberia come dimostra il fatto che lo stand della compagnia aerea, per il quarto anno consecutivo, è realizzato con materiali sostenibili, inclusi tessuti riciclati e piante viventi. Inoltre, in questa edizione Iberia vuole evidenziare il suo impatto sociale positivo, esemplificando come l’attività di Iberia Group contribuisca al benessere sociale, alla generazione di ricchezza e occupazione e al mantenimento della connettività della Spagna e dei suoi residenti con il resto del mondo”, prosegue Iberia.

“Iberia è leader nella connettività con l’America Latina, una regione che è ancora una volta uno dei principali impegni della compagnia aerea nel 2023. Con 18 destinazioni in 16 paesi e circa 260 voli settimanali, al FITUR la compagnia aerea rafforzerà ulteriormente i legami con questa regione, che è al centro della sua strategia aziendale.

Con questo in mente, Iberia terrà incontri con più di una dozzina di paesi dell’America Latina, come Perù, Costa Rica, Colombia, Argentina, Repubblica Dominicana, Panama, Uruguay, Cile e Messico. Firmerà inoltre diversi accordi con la regione, tra cui un accordo con il Guatemala, paese ospite di questa edizione del FITUR, che sarà firmato dal presidente del paese, Alejandro Giammattel, e dal CEO di Iberia, Javier Sánchez-Prieto.

Come ogni anno, lo stand Iberia si trova nel padiglione 10, stand C-02, ingresso nord”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)