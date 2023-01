L’EASA pubblica la dodicesima edizione dell’European Plan for Aviation Safety

Nell’European Plan for Aviation Safety (EPAS), l’EASA identifica regolarmente i principali rischi per la sicurezza e altri problemi che interessano l’European aviation system e definisce le azioni necessarie per mitigarli.

“Questa edizione dell’EPAS copre un periodo di tre anni più breve, dal 2023 al 2025, e stabilisce priorità mirate per quel periodo. L’intenzione è quella di creare un focus migliore e quindi anche un’implementazione più rapida e agevole. L’ambizioso obiettivo dell’EPAS di “mantenere collettivamente il pre-pandemic high aviation safety level durante la fase di ripresa e migliorare la safety post-recovery“ rimane invariato in questa edizione.

Tuttavia, questa edizione di EPAS è pubblicata in un momento in cui il settore è ancora colpito da shock esterni, i più visibili dei quali sono stati la pandemia COVID-19 e l’invasione russa dell’Ucraina. Le priorità strategiche sono state quindi riviste, mirando a promuovere un ‘safe, secure, sustainable and resilient aviation system’, in grado di far fronte a eventi dirompenti di qualsiasi tipo. La crisi COVID-19 ha anche dimostrato che safety, security, health safety e altri rischi non possono più essere gestiti isolatamente. La collaborazione tra domini è vitale a livello globale, europeo e nazionale per ridurre al minimo i rischi di ogni tipo. EPAS sostiene la creazione di un quadro abilitante, promuovendo le capacità di identificare e gestire i rischi interdipendenti consentendo una migliore visibilità e migliorando la comprensione di tali rischi per definire la risk management strategy più efficace”, afferma EASA.

“Le priorità strategiche dell’EPAS per la protezione dell’ambiente continuano a sostenere l’attuazione del Green Deal europeo, che fissa l’obiettivo ambizioso per l’UE di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Con la sostenibilità che diventa un imperativo per il business, l’EPAS rimane determinante per garantire un approccio integrato alla pianificazione e programmazione delle azioni, in modo che le soluzioni di sostenibilità non vadano a scapito della sicurezza”, conclude EASA.

(Ufficio Stampa EASA)