News Brevi – 17.01.2023

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO D’URGENZA DA CAGLIARI A MILANO – Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi, martedì 17 gennaio, il trasporto sanitario d’urgenza da Cagliari a Milano effettuato con un velivolo da trasporto Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare in favore di una neonata di poco più di un mese e mezzo di vita. Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno per questo genere di necessità. Il Falcon 900 del 31° Stormo una volta giunto sull’aeroporto di Cagliari ha imbarcato la culla termica dove era la piccola paziente ed è immediatamente decollato alla volta dell’aeroporto di Milano. Una volta giunto sullo scalo aeroportuale lombardo, la neonata è stato trasferito in ambulanza presso Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Policlinico San Donato. Il velivolo militare ha fatto poi rientro sull’aeroporto di Ciampino dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASYJET LANCIA IN UK NUOVE ROTTE PER L’ESTATE 2023 – easyJet ha annunciato che aggiungerà undici nuove rotte al suo network nel Regno Unito per l’estate 2023. I pacchetti vacanze easyJet sono disponibili su tutte le nuove rotte. Da nove aeroporti in tutto il Regno Unito, oggi sono in vendita più di 200.000 posti extra sui voli su nuove rotte verso alcune delle destinazioni turistiche più popolari in Europa, tra cui le famose isole greche di Santorini e Chania, la Corsica e Lisbona, nonché Antalya e Izmir in Turchia. Comodi collegamenti urbani verranno lanciati per Amsterdam da Southend, da Glasgow a Lisbona e da Birmingham a Napoli per la prima volta quest’estate, mentre un nuovo servizio da Manchester a Parigi Orly opererà tutto l’anno. La compagnia aerea offrirà ancora una volta voli da Londra Gatwick ad Ancona, con un servizio bisettimanale operante il lunedì e il venerdì, fornendo una gamma ancora più ampia di opzioni per i passeggeri che viaggiano dal sud dell’Inghilterra, che desiderano esplorare più affascinanti dell’Italia costa adriatica. I voli sono in vendita da oggi su easyJet.com o tramite l’app. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare ancora più nuove rotte dal Regno Unito e di operare verso nuove destinazioni per la prima volta quest’estate, in modo da poter offrire ai nostri clienti una gamma ancora più ampia di fantastiche rotte per spiagge e città in tutta Europa, Nord Africa e Medio Oriente da esplorare e godere. Rimaniamo impegnati a rafforzare la nostra impareggiabile rete a corto raggio e a fornire collegamenti convenienti per i nostri clienti in tutto il Regno Unito, il tutto con tariffe di grande valore e la calorosa accoglienza per cui il nostro equipaggio è famoso”. I voli da Londra Gatwick ad Ancona opereranno due volte alla settimana il lunedì e il venerdì a partire dal 26 giugno. I voli da Birmingham a Napoli opereranno due volte alla settimana il mercoledì e il sabato a partire dal 1° aprile. Maggiori info sui nuovi voli in Italia a questo link.

AERONAUTICA MILITARE: NUOVI STRUMENTI E TECNICHE PER LA MISURA DELLE PRECIPITAZIONI PRESSO IL CENTRO TECNICO PER LA METEOROLOGIA – Giovedì 12 gennaio, presso il Centro Tecnico per la Meteorologia (CTM) di Vigna di Valle, si è tenuto un workshop per illustrare le attività che verranno sviluppate nel corso dell’anno 2023 relativamente al Centro di Eccellenza (CdE) “Benedetto Castelli” per lo studio dell’intensità delle precipitazioni. Il CdE nasce da una collaborazione tra l’Aeronautica Militare e l’Università di Genova ed è stato formalmente riconosciuto dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) come Lead Centre on Precipitation Intensity nel 2010. Il CTM, che gestisce il campo di misura pluviometrico, ha implementato per il CdE un sistema di gestione per la qualità e ha modernizzato i sistemi di acquisizione ed archiviazione dei dati, uniformandoli agli standard della Forza Armata e recependo in tal modo le indicazioni dell’OMM relative alla conduzioni di centri similari in tutto il mondo. I temi affrontati hanno riguardato, oltre ai cambiamenti di tipo tecnico-organizzativo implementati, anche i recenti risultati sullo studio delle prestazioni di strumenti di misura delle precipitazioni di tipo non catching, in grado di misurare e classificare il tipo di idrometeora durante una precipitazione atmosferica a seconda del diametro e velocità di caduta al suolo. Infine, nell’ambito del progetto INCIPIT (progetto coordinato dall’INRiM per lo sviluppo della riferibilità metrologica e dei metodi di taratura per pluviometri non catching), è stata illustrata una procedura per la calibrazione di questa innovativa tipologia di strumenti di misura. Il workshop, che si è tenuto in una cornice che prelude le celebrazioni per il centenario dell’Aeronautica Militare, si è poi concluso con una sessione operativa in campo per l’installazione e configurazione di due strumenti i cui dati raccolti saranno utili alla comunità scientifica per una migliore comprensione dei fenomeni di precipitazione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR: RESCUE FARES A 29,99 EURO – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato una tariffa di salvataggio (rescue fares) a partire da €29,99 per i viaggiatori italiani colpiti dalla cancellazione da parte di Wizz Air delle rotte da Milano Malpensa a Palermo e Brindisi a partire dal 5 febbraio, oltre alla cancellazione già effettuata sulla rotta da Roma Fiumicino a Catania. I clienti italiani che hanno prenotato voli su queste rotte possono ora viaggiare su uno degli oltre 40 voli settimanali di Ryanair da Palermo a Milano, sugli oltre 30 voli settimanali da Brindisi a Milano o sugli oltre 50 voli settimanali da Roma a Catania a partire da 29,99 euro”.

EASYJET NOMINA IL NUOVO GROUP PEOPLE DIRECTOR – easyJet annuncia che Jane Storm entrerà a far parte di easyJet come Group People Director in primavera. Jane succederà a Ella Bennett, che ha deciso di lasciare easyJet dopo quasi cinque anni nella compagnia aerea. Jane entrerà a far parte di easyJet da Saga Group, dove attualmente è Chief People Officer. Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Sono davvero lieto che Jane entrerà a far parte di easyJet. Jane ha esperienza di lavoro in aziende internazionali di plc e porta con sé forti capacità di trasformazione e acume commerciale, insieme a una forte attenzione alla cultura, al talento e alla pianificazione. Vorrei anche cogliere l’occasione per ringraziare Ella per il suo enorme contributo, impegno e passione negli ultimi cinque anni in easyJet”.

EMBRAER SIGLA CONRATTO CON VORTEX AIRCRAFT SERVICES PER LA PIATTAFORMA BEACON – Embraer ha firmato un contratto con Vortex Aircraft Services per l’utilizzo di Beacon, la maintenance coordination platform che collega risorse e professionisti per un più rapido ritorno in servizio degli aeromobili. Vortex Aircraft Services, una società con sede negli Stati Uniti specializzata in aircraft on ground (AOG) and scheduled maintenance events, utilizzerà Beacon per migliorare il coordinamento della manutenzione e la reattività ai servizi AOG, semplificare la comunicazione sugli eventi di manutenzione di tutti i tipi di modelli di aeromobili, aumentare la produttività del team e l’efficienza, migliorarare lo scambio di conoscenze, semplificando i flussi di lavoro. “Come piattaforma indipendente dalla flotta, Beacon è un partner ideale per Vortex, un’azienda che fornisce servizi di manutenzione e riparazione su un’ampia gamma di aeromobili di diversi original equipment manufacturers. Ogni minuto conta nell’aviazione. Beacon aiuterà Vortex a migliorare la propria efficienza di coordinamento riguardo AOG events and field maintenance, a promuovere una collaborazione più efficace e mantenere i propri standard elevati di risposta rapida agli eventi di manutenzione critici”, ha affermato Marco Cesarino, Head of Beacon. Con l’onboarding di Vortex, Beacon sta espandendo la sua presenza nell’U.S. maintenance and repair market, integrando gli standard Vortex per l’eccellenza del servizio sia per i clienti dell’aviazione commerciale che privata. “Crediamo fermamente nel rafforzamento della qualità del lavoro e della risposta per i nostri clienti. La piattaforma Beacon è in linea con la nostra visione di espansione a Charlotte, NC, che rimane una posizione strategica per Vortex e i suoi clienti come hub per i vettori aerei e tutte le operazioni che viaggiano attraverso il sud-est degli Stati Uniti. Entrando a far parte di Beacon, continuiamo a rendere più dinamico il nostro rapporto tra noi e i nostri clienti”, ha dichiarato Luis Osuna, Director of Maintenance.

BOMBARDIER ANNUNCIA I RISULTATI PRELIMINARI DEL FY2022 – Bombardier ha presentato oggi i risultati finanziari preliminari del 2022, evidenziando le aree per le quali prevede di superare la guidance per l’intero anno. La società pubblicherà i risultati del quarto trimestre e dell’intero anno 2022 come previsto il 9 febbraio 2023. Bombardier attende ricavi pari a circa $6,9 miliardi, superando la guidance 2022 di $6,5 miliardi. Adjusted EBITDA circa $930 milioni (guidance $825 milioni), adjusted EBIT circa $510 milioni (guidance $375 milioni). EBIT atteso di circa $535 milioni. I risultati preliminari dell’intero anno includono un full-year 2022 unit book-to-bill di circa 1,4, una crescita del portafoglio ordini su base annua pari a circa $14,8 miliardi. 123 gli aeromobili consegnati (guidance: 120 aeromobili).

UNITED APRE IL SUO RINNOVATO INFLIGHT TRAINING CENTER A HOUSTON – United ha aperto oggi a Houston il suo più grande Inflight Training Center, una struttura di 56.000 piedi quadrati che include nuove aule, ulteriori cabin and door trainers e uno state-of-the-art aquatic center che presenta una piscina e una finta fusoliera per esercitarsi nell’evacuazione sicura dell’aereo nell’improbabile caso di un atterraggio in acqua. La deputata Sheila Jackson Lee e il sindaco di Houston Sylvester Turner si sono uniti al CEO di United, Scott Kirby, durante un evento cerimoniale di taglio del nastro a Houston per aprire ufficialmente il nuovo centro di formazione. Il progetto di espansione da 32 milioni di dollari ha più che raddoppiato lo spazio di formazione disponibile e supporta il piano della compagnia aerea di assumere e formare un totale di 15.000 persone nel 2023, inclusi 4.000 assistenti di volo. United prevede di formare più di 600 assistenti di volo al mese presso la struttura di Houston recentemente ampliata e il progetto di espansione è un altro esempio dell’attenzione di United sugli investimenti a lungo termine in infrastrutture, strumenti e tecnologia per supportare il suo piano di crescita United Next e l’impegno continuo a Houston. “I migliori assistenti di volo del settore meritano la migliore e più moderna struttura di addestramento del paese”, ha dichiarato il CEO di United, Scott Kirby. “Questo progetto di espansione è l’ennesimo esempio di un investimento che sosterrà i nostri dipendenti, migliorerà ulteriormente la nostra capacità di fornire un ottimo servizio e preparerà United al successo nel 2023 e oltre”. Gli assistenti di volo United seguiranno un corso di formazione di sei settimane e mezzo presso la struttura di Houston e poi torneranno ogni 18 mesi per rimanere aggiornati sulle loro qualifiche. Il campus comprende spazi per l’addestramento, un auditorium da oltre 400 posti e una sala per le comunicazioni dove i tirocinanti possono esercitarsi con gli annunci a bordo. “United continua a essere un grande partner e leader nella città di Houston, collegando gli abitanti di Houston al mondo e investendo in progetti infrastrutturali vitali che aiutano a migliorare l’esperienza di viaggio per milioni di viaggiatori”, ha affermato il sindaco Turner. “Mi congratulo con United per l’apertura del suo Inflight Training Center, una testimonianza della forza lavoro della regione e dell’ambiente favorevole al business”. United opera da oltre 70 anni dal suo hub presso il George Bush Intercontinental Airport (IAH). La compagnia aerea mantiene una presenza di uffici aziendali in centro e è il principale vettore del George Bush Intercontinental/Houston Airport (IAH), con circa 400 voli al giorno e più voli diretti per l’America Latina e i Caraibi rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea.

ANA ANNUNCIA ACCORDO CON ITOCHU E RAVEN SR PER L’ACQUISIZIONE DI SAF – All Nippon Airways (ANA) ha firmato un Memorandum of Understanding (MOU) con ITOCHU Corporation e Raven SR Inc. per la produzione e l’approvvigionamento di sustainable aviation fuel (SAF). Raven SR, proprietaria della tecnologia brevettata Steam/CO2 Reforming per la conversione di vari tipi di rifiuti locali in idrogeno rinnovabile e combustibili puliti, sta per avviare la commercializzazione produzione di idrogeno nel 2024. Raven SR prevede di iniziare la produzione di SAF in California entro il 2025, con aumenti annuali incrementali fino a 200.000 tonnellate entro il 2034. La fornitura sarà prodotta da Raven SR presso impianti previsti per i principali mercati globali negli Stati Uniti e in Europa. “Come parte delle nostre strategie di transizione climatica, ANA si impegna a essere un leader del settore con i nostri impegni ambientali. Questo annuncio con ITOCHU e Raven SR sarà di grande importanza e sosterrà i nostri obiettivi di riduzione del carbonio a medio e lungo termine”, ha affermato Hideo Miyake, Executive Vice President at ANA overseeing Procurement. “Non vediamo l’ora di lavorare insieme in modo collaborativo su questo importante imperativo aziendale di essere attenti all’ambiente e sviluppare soluzioni locali che siano utili per ridurre la nostra impronta di carbonio”. ANA Group ha fissato l’obiettivo di sostituire almeno il 10% del suo carburante per aerei con SAF entro l’anno fiscale 2030 e di diventare carbon neutral entro l’anno fiscale 2050.

ANA ANNUNCIA IL FLIGHT SCHEDULE PER IL FY2023 – ANA HOLDINGS INC. ha annunciato il suo programma di volo per l’anno fiscale 2023 (FY2023). In risposta alle nuove tendenze della domanda e alla ripresa dal COVID-19, ANA HD sta perseguendo misure trasformative per passare a un nuovo modello di business. Per tutto l’anno fiscale 2022, nel tentativo di rispondere alla ripresa della domanda, ANA HD ha ripristinato costantemente la rete che era stata temporaneamente ridimensionata durante la pandemia. Per le rotte domestiche, ANA e Peach prevedono di aumentare nell’anno fiscale 2023 la capacità in ASK rispetto all’anno fiscale 2022, sulla base della forte ripresa della domanda. ANA utilizzerà aeromobili di grandi dimensioni come il Boeing 777 che ha ripreso le operazioni lo scorso anno e introdurrà in modo flessibile voli aggiuntivi. Peach adeguerà la propria rete per migliorare la redditività rispondendo al contempo all’aumento della domanda. Le due compagnie aeree supporteranno il network del gruppo facendo leva sui punti di forza di ciascun brand. Per le rotte internazionali, ANA Group costruirà in modo proattivo la propria rete per soddisfare la domanda di viaggi da e per il Giappone, che dovrebbe continuare ad aumentare dal 2022, con l’allentamento delle restrizioni di viaggio. In risposta al previsto aumento della domanda commerciale, rotte come la rotta Seattle-Haneda, che sono state temporaneamente operate da/per l’aeroporto di Narita per soddisfare la domanda di collegamento tra l’Asia e il Nord America, opereranno da/per Haneda. Inoltre, la rotta Haneda-Monaco riprenderà le operazioni con 3 voli settimanali, mentre la rotta Narita-Bruxelles riprenderà il servizio regolare con 2 voli settimanali e la rotta Haneda-Sydney opererà un totale di 14 voli settimanali con 2 voli giornalieri a partire dall’orario estivo 2023. ANA prevede inoltre di riprendere la rotta Narita-Perth dal programma invernale del 2023 e, valutando accuratamente le fluttuazioni della domanda e mantenendo la flessibilità, continuerà ad annunciare aggiornamenti del programma di volo su base mensile. In previsione di una graduale ripresa della domanda soprattutto per i visitatori stranieri in Giappone, Peach opererà la rotta Kansai-Bangkok su base giornaliera a partire dal programma estivo 2023. Per le rotte cargo, ANA massimizzerà l’utilizzo dei suoi 11 freighter attraverso la sua rete. Con il ritorno dei voli passeggeri, ANA utilizzerà lo spazio cargo sugli aerei passeggeri per massimizzare la redditività del Gruppo.

IATA COMPLETA LA REVISIONE 2023 DEGLI IATA MANUALS – IATA ha annunciato di aver completato la revisione annuale dei suoi air transport industry manuals for cargo, ground handling, and operations, incorporando così gli aggiornamenti apportati a molti degli standard del settore nell’ultimo anno. Queste revisioni riflettono l’impegno del settore per migliorare ulteriormente la sicurezza, introdurre operazioni più sostenibili, nonché migliorare l’esperienza dei passeggeri e la movimentazione delle merci. Esempi di queste modifiche includono: Revised Dangerous Goods Regulations; Updated Standard Procedures for Preloading Advanced Cargo Information (PLACI) Manual; Updated boarding guidance for passengers with reduced mobility along with the loading of mobility aids; Amendments to handling procedures for the carriage of pet animals; Advice on the design and use of Ground Service Equipment (GSE) anti-collision systems (Enhanced GSE). “L’aviazione è un settore unico con la sua impronta globale che copre operazioni dai mega-hub, attraverso aeroporti regionali a aeroporti piccoli e persino remoti. Tuttavia, gli stessi standard e le stesse procedure devono essere applicati in tutto il mondo, al fine di mantenere operazioni regolari e un elevato livello di sicurezza. I manuali IATA sono i materiali di riferimento, che riflettono accuratamente gli standard globali concordati, a cui l’industria si attiene”, ha affermato Frederic Leger, IATA’s Senior Vice President for Commercial Products and Services. Le principali parti interessate nella catena del valore dell’aviazione si affidano agli standard IATA per garantire operazioni solide ed efficienti. I manuali IATA si basano sulle raccomandazioni elaborate da organismi di definizione degli standard come l’ICAO e altri gruppi di lavoro del settore. In totale sono stati effettuati più di 350 aggiornamenti alle edizioni 2023. IATA, in collaborazione con i suoi membri, definisce gli standard del settore sin dalla sua fondazione nel 1945 e da oltre 60 anni vengono pubblicati manuali su vari argomenti. Un numero crescente di manuali è stato reso disponibile in formato digitale, oltre alle tradizionali versioni cartacee.