Lockeed Martin collabora con l’industria australiana per il supporto dell’F-35

Lockheed Martin ha assegnato un contratto del valore di oltre 1,6 milioni di dollari australiani a BAE Systems Australia per creare un magazzino regionale per sostenere gli F-35. Il magazzino si trova insieme alla Royal Australian Air Force Base Williamtown nel New South Wales ed è destinato allo stoccaggio di ricambi per le operazioni dell’F-35 in Australia e nell’Indo-Pacifico.

“La creazione di un regional warehousing and distribution network per l’Indo-Pacifico aumenterà la resilienza operativa dell’F-35 per l’Australia e gli operatori regionali dell’F-35, comprese le forze statunitensi schierate nell’Indo-Pacifico”, ha affermato Warren McDonald, Lockheed Martin Australia Chief Exevcutive. “Il magazzino regionale creerà circa 20 posti di lavoro immediati come parte di un percorso di crescita verso più di 500 posti di lavoro a lungo termine per il mantenimento dell’F-35 nei prossimi anni”.

Il magazzino dell’F-35 a Williamtown è un nodo logistico chiave nel Global Sustainment System (GSS) per l’F-35 program, per il quale Lockheed Martin è prime contractor.

“Sono lieto che stiamo espandendo il nostro contributo al programma F-35 attraverso l’attivazione dell’Indo-Pacific regional warehouse”, afferma il BAE Systems Australia Managing Director of Defence Delivery, Andrew Gresham. “Aiuta a proteggere la regione come hub aerospaziale importante a livello nazionale”.

“La partecipazione dell’Australia al programma F-35 continua a fornire vantaggi significativi all’industria della regione e alla più ampia economia nazionale. Ad oggi, oltre 3 miliardi di dollari australiani in contratti di produzione e supporto dell’F-35 sono stati assicurati da più di 70 aziende australiane, che si prevede aumenteranno di diverse volte durante la durata del programma e che impiegano più di 3.000 australiani.

In qualità di F-35 original equipment manufacturer and sustainment prime, Lockheed Martin utilizza l’analisi avanzata dei dati per ottimizzare la prontezza delle flotte F-35 globali, regionali e dei singoli paesi. Ciò garantisce che nei vari magazzini della rete logistica dell’F-35 siano conservate scorte di ricambi adeguate in risposta alle mutevoli priorità e tempi operativi.

La crescente portata e profondità delle capacità di supporto dell’F-35 in Australia conferisce all’F-35 una maggiore resilienza operativa mentre la flotta continua ad espandersi. Con le forze statunitensi e alleate combinate, entro il 2035, l’F-35 avrà una presenza permanente di oltre 300 persone nell’Indo-Pacifico”, conclude Lockeed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Md80.it)