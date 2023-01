Prendono il via cinque nuovi progetti di ricerca EASA

L’EASA ha assegnato contratti per cinque nuovi progetti di ricerca, finanziati dall’Horizon Europe research and innovation programme dell’Unione Europea. I contratti sono stati conclusi a seguito di bandi di gara lanciati nel 2022 e l’EASA, in qualità di contract manager, lavorerà fianco a fianco con i project leaders nominati.

I progetti riguardano i seguenti temi di ricerca:

New treatments and diagnostic measures for cardiovascular diseases (CaVD), per studiare l’impatto dell’uso di nuovi equipaggiamenti e trattamenti in condizioni di volo. Lo studio porterà a raccomandazioni per l’aggiornamento dei cardiovascular requirements in linea con gli ultimi sviluppi medici.

Diabetes mellitus (DM), per valutare la possibilità di un uso sicuro di nuove misure diagnostiche e trattamenti nell’ambiente aeronautico per alleviare i fitness requirements for pilots/air traffic controllers con Diabete Mellito.

MODEL-SI (Digital Transformation – Case Studies for Aviation Safety Standards – Modeling and Simulation), per esplorare combinazioni di metodologie per fornire flight load envelopes and load distributions pratici e affidabili, per eVTOL(electric Vertical Take-Off and Landing) in supporto di airworthiness certification activities.

VIRTUA (Digital Transformation – Case Studies for Aviation Safety Standards – Virtualization), per studiare i potenziali benefici e i vincoli dell’implementazione delle blockchain technologies, considerando le diverse parti interessate coinvolte nella gestione di parti e componenti degli aeromobili.

DATAPP (Digital Transformation – Case Studies for Aviation Safety Standards – Data Science Applications), per sviluppare casi di studio nell’ambito di: (1) l’uso di flight training data per supportare l’applicazione di evidence-based/competency-based training concepts; (2) l’applicazione di nuovi metodi analitici e tecniche per fuel management (pre-flight/ in-flight); (3) lo sviluppo di data models per migliorare l’uso di flight data for safety.

I progetti rientrano nelle sei azioni di ricerca che rispondono alle esigenze e ai requisiti di ricerca dell’EASA e degli Stati membri europei relativi all’aviazione civile:

– Lessons-learned from recent accidents / incidents in air transport

– Safety standards for the introduction of key concepts and technologies

– Solutions for runway safety

– Standards supporting the digital transformation of aviation

– Development of new aviation health safety standards Impact of security measures on safety

Ulteriori informazioni sulle EASA research activities sono disponibili sull’EASA website ‘Research & Innovation’: https://www.easa.europa.eu/en/domains/research-innovation.

(Ufficio Stampa EASA)