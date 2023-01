News Brevi – 18.01.2023

RISCATTO FLESSIBILE DELLE MIGLIA ORA DISPONIBILE CON CASH & MILES DI EUROWINGS – Eurowings offre un nuovo servizio per i membri Miles & More per i voli prenotati tramite eurowings.com e l’app Eurowings: grazie a Cash & Miles, il prezzo totale del prossimo viaggio può essere facilmente ridotto utilizzando le award miles accumulate e l’importo residuo può essere pagato con i normali mezzi di pagamento. In questo modo, i passeggeri Eurowings possono beneficiare più rapidamente del loro credito Miles & More invece di dover attendere fino al raggiungimento del numero di miglia richiesto per gli Eurowings award flights. Cash & Miles è già utilizzabile con un saldo del conto Miles & More di 3.000 award miles. Se i partecipanti Miles & More hanno già accumulato un numero sufficiente di miglia, possono utilizzarle anche per saldare l’intero prezzo della prenotazione. Questo vale per tutte le prenotazioni di voli regolari Eurowings sul sito Web Eurowings e nell’app Eurowings. Dopo aver selezionato i voli e aver inserito i dettagli del passeggero e di contatto, i clienti Eurowings vedranno l’opzione Cash & Miles nel booking step Payment. Nelle fasi successive, le award miles raccolte possono essere selezionate e infine riscattate. Se il saldo del conto è di almeno 3.000 award miles, si può utilizzare il dispositivo di scorrimento per selezionare quante miglia si desidera riscattare per la prenotazione del volo. Dopo essere stati reindirizzati all’Eurowings booking step Payment, si può scegliere un metodo di pagamento per completare la prenotazione se le miglia selezionate non coprono completamente il prezzo della prenotazione. Per maggiori informazioni su Cash & Miles, visitare la home page di Eurowings.

IBERIA RICEVE DA CIRIUM IL PREMIO COME COMPAGNIA PIU’ PUNTUALE – Iberia e Iberia Express hanno ricevuto oggi dal Chief Marketing Officer della società di consulenza internazionale Cirium il premio che le accredita come la compagnia aerea di rete e di linea più puntuale in Europa nel 2022 (leggi anche qui). L’evento, che si è tenuto durante la partecipazione della compagnia aerea a Fitur, e al quale hanno partecipato i media e la rappresentanza dei dipendenti, è stato presieduto da Mike Malik, Chief Marketing Officer di Cirium, Javier Sánchez-Prieto, Presidente di Iberia, e Carlos Gómez, amministratore delegato di Iberia Express. Secondo l’On-time Performance Report Cirium, la più rilevante analisi di settore sulla puntualità, Iberia è stata la compagnia aerea più puntuale in Europa nel 2022 e ha anche occupato il gradino più alto del podio per sei mesi consecutivi (da maggio a ottobre) con 85,87 % dei voli puntuali a destinazione, su un totale di 91.154 voli. Iberia Express, da parte sua, ha registrato un tasso di puntualità dell’83,8% negli oltre 35.600 voli operati nel 2022. Con questo, è stata riconosciuta come la low cost più puntuale in Europa e l’ottava nel mondo. “I miei più sinceri ringraziamenti a tutti i dipendenti di Iberia per il loro enorme coinvolgimento in questo grande risultato e grazie anche a Cirium per aver aiutato la comunità aeronautica a controllare, gestire e raggiungere i nostri obiettivi”, ha dichiarato Javier Sánchez-Prieto, presidente di Iberia.

IBERIA INAUGURA IL SUO STAND A FITUR 2023 – All’inaugurazione della 43esima edizione della Fiera Internazionale del Turismo, i Reali di Spagna, accompagnati dal Ministro del Turismo, si sono recati allo stand Iberia e hanno parlato con il presidente della compagnia, Javier Sánchez-Prieto. Quest’anno, Iberia vuole mostrare allo stand, che è stato costruito con materiali sostenibili, il suo impegno per la sostenibilità e l’impatto sociale attraverso storie vere di persone che sono riuscite a migliorare la propria vita grazie a un volo. I visitatori di FITUR potranno testare i sedili del nuovo A350 presso lo stand Iberia, che offrono più spazio e privacy per i passeggeri, e prendere virtualmente il controllo di un aereo. Il presidente di Iberia ha incontrato ieri il presidente del Guatemala, paese partner di FITUR 2023, e rafforzerà i suoi stretti legami con l’America Latina firmando diversi accordi durante la fiera. Inoltre, la compagnia riceverà oggi alle 14:00 il premio per la compagnia aerea più puntuale in Europa nel 2022. Lo stand Iberia alla FITUR si trova nel padiglione 10, stand C-02, ingresso nord (leggi anche qui).

RYANAIR LANCIA UNA RESCUE FARE A 29,99 – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato una tariffa di salvataggio (rescue fare) a partire da €29,99 su 19 rotte per accogliere i viaggiatori italiani interessati dalle cancellazioni di Aeroitalia da/per Milano Bergamo e Firenze per la S23. I clienti italiani che hanno prenotato voli su queste rotte possono ora viaggiare su uno degli oltre 40 collegamenti settimanali di Ryanair da Milano Bergamo o dalla vicina Pisa (per i clienti che avevano prenotato voli da Firenze), per viaggiare nei mesi di febbraio e marzo ’23”.

RYANAIR LANCIA 6 NUOVE ROTTE PER LONDRA PER L’ESTATE 2023 – Ryanair ha annunciato oggi il suo nuovo programma Summer’23 per Londra, operando oltre 180 rotte dagli aeroporti di Londra Stansted, Gatwick e Luton, incluse 6 nuove rotte per Asturie, Belfast, Cornovaglia, Edimburgo, Klagenfurt e Lipsia. Nella Summer ’23, Ryanair opererà oltre 3.000 voli settimanali da/per gli aeroporti di Stansted, Gatwick e Luton con una crescita del 10% rispetto alla Summer ’22. A Londra, il CEO di Ryanair, Michael O’Leary, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di offrire ancora più scelta ai cittadini e ai visitatori di Londra per l’estate ’23. Il nostro programma è cresciuto del 10% rispetto alla scorsa estate, con 3.000 voli settimanali programmati su oltre 180 rotte, incluse 6 nuove destinazioni soleggiate e maggiori frequenze su oltre 30 altre rotte popolari”.

IBERIA: ACCORDO PER PROMUOVERE LA ROTTA TRA LA CORUNA E MADRID – Il sindaco di La Coruña, Inés Rey García, e l’assessore alle relazioni istituzionali, al turismo e alla sicurezza dei cittadini di La Coruña, Juan Ignacio Borrego, hanno incontrato oggi presso la sede di Iberia a Madrid il presidente della compagnia aerea, Javier Sánchez-Prieto. Il Comune di La Coruña e la compagnia aerea hanno un accordo per promuovere il turismo e migliorare la connettività tra l’aeroporto di Alvedro e l’aeroporto di Madrid, che favorisce i viaggi tra le due città, il traffico turistico e anche il collegamento tra La Coruña e oltre 100 destinazioni internazionali di Iberia in Europa, America Latina e Stati Uniti. Nell’ambito del suo impegno a La Coruña, dopo la pandemia, Iberia ha progressivamente dispiegato una maggiore capacità su questa rotta, che è una delle principali rotte che opera in termini di traffico corporate. Per la prossima stagione estiva che inizierà il 25 marzo, Iberia, insieme a Iberia Regional/Air Nostrum, offrirà già un numero maggiore di voli settimanali rispetto all’estate 2019. Nello specifico, la compagnia aerea ha programmato una media di 30 voli settimanali da aprile a ottobre di quest’anno, raggiungendo le 31 frequenze settimanali nei mesi di giugno, luglio e settembre. Ciò significa fino a sei voli giornalieri, coprendo tutte le fasce orarie, consentendo di sfruttare la giornata in entrambe le città e facilitare la migliore connettività con il network di oltre 100 destinazioni internazionali di Iberia. Questo maggior numero di frequenze riflette un chiaro impegno della compagnia aerea, che registra ancora livelli di occupazione sui suoi voli per La Coruña leggermente inferiori a quelli del 2019. Aumentando la sua capacità con la città galiziana, Iberia si impegna a stimolare sia il traffico corporate che il traffico leisure. Oltre all’aumento dei voli tra La Coruña e Madrid, l’accordo di promozione turistica con Iberia prevede diverse azioni per stimolare il traffico su tale rotta, come il lancio di campagne tariffarie, la diffusione della destinazione da diverse prospettive e attraverso vari canali di comunicazione.

LOCKHEED MARTIN LANCIA IL SESTO SATELLITE GPS III – Il sesto satellite Global Positioning System III (GPS III) progettato e costruito da Lockheed Martin è stato lanciato e si sta dirigendo verso la sua orbita operativa a circa 12.550 miglia sopra la Terra, dove contribuirà alla modernizzazione in corso della costellazione GPS della US Space Force. Lo spacecraft GPS III 06 (GPS III SV06) è stato lanciato dalla Cape Canaveral Space Force Station, Florida, a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9 alle 7:24 EST di oggi. Circa 83 minuti dopo il decollo, gli ingegneri della US Space Force e di Lockheed Martin presso il Denver Launch & Checkout Operations Center dell’azienda hanno confermato l’acquisizione del segnale del GPS III SV06 e ora hanno lo spacecraft sotto il loro controllo. GPS III SV06 è il 25th Military-Code satellite introdotto nella costellazione. Il satellite fornirà una tecnologia avanzata per aiutare gli operatori della Space Force nella loro missione fornendo dati di posizionamento, navigazione e temporizzazione (PNT) agli utenti militari e civili di tutto il mondo. Lockheed Martin ha completato la produzione del suo contratto originale GPS III SV1-10, con la Space Force che ha dichiarato SV10 disponibile per il lancio l’8 dicembre 2022. GPS III SV06 si unirà presto a SV01-05 in orbita. I GPS III SV07-10 sono completati e in deposito presso la struttura dell’azienda in attesa che la US Space Force li chiami per il lancio.

DELTA PROSEGUE A MIGLIORARE LE SUE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI A NEW YORK – Delta ha celebrato importanti traguardi riguardo le infrastrutture aeroportuali nel 2022, quando la compagnia aerea ha debuttato con nuovi terminal nei suoi hub di New York-LGA e Los Angeles e ha aperto sei Delta Sky Club nuovi o aggiornati in tutto il mondo. “Ma non abbiamo ancora finito e nel 2023 ci attende un lavoro entusiasmante, tutto parte dell’investimento di oltre 12 miliardi di dollari di Delta negli aeroporti e dell’impegno a trasformare l’esperienza di viaggio a terra e in volo. I clienti Delta a New York City possono aspettarsi di vedere aggiornamenti ed espansioni in entrambi gli hub locali di Delta quest’anno”, afferma Delta. “Mentre Delta continua a rafforzare la sua posizione di leader come vettore globale premium a New York, rimaniamo impegnati a costruire aeroporti che siano comodi, facili da attraversare, parte di un viaggio connesso e senza sforzo”, ha affermato Chuck Imhof, Vice President of New York & Eastern Division Sales. L’ultimo progetto di espansione da 1,5 miliardi di dollari di Delta a New York-JFK è iniziato solo 13 mesi fa, e la compagnia aerea e i suoi partner Port Authority e JFK International Air Terminal hanno lavorato rapidamente per offrire un’esperienza ancora più elevata. A partire dal 14 gennaio, Delta ha ufficialmente trasferito le sue operazioni dal Terminal 2 e consolidato tutte le operazioni al Terminal 4, con 10 nuovi gate ora aperti nel Concourse A, che vanta aree moderne e spaziose. L’updated check-in and baggage drop area utilizza la tecnologia più recente per migliorare l’efficienza. L’espansione del Concourse B, che dovrebbe essere completata entro l’inizio dell’autunno 2023, includerà 28 gate in grado di ospitare vari tipi di aeromobili, un security checkpoint ampliato e una nuova area di ritiro bagagli. I clienti del Delta Sky Club possono aspettarsi l’apertura di una sede di quasi 14.000 piedi quadrati nel Concourse A del T4 quest’estate, con posti a sedere previsti per oltre 200 ospiti. JFK sarà anche il primo aeroporto a ospitare un Club esclusivo per i clienti Delta One, la cui apertura è prevista per l’inizio del 2024. Delta ha aperto il suo Terminal C all’avanguardia a New York-LGA lo scorso giugno e continuano i progressi per completare i due concourse rimanenti entro la fine del 2024. I primi quattro gates del terzo nuovo concourse sono stati aperti ai clienti lo scorso ottobre, mentre i primi quattro gates del quarto e ultimo concourse apriranno entro la fine dell’autunno. Una volta completato, il Terminal C si estenderà su 1,3 milioni di piedi quadrati con 37 gate distribuiti su quattro concourse. Il terminal ottimizzato offrirà l’efficienza di cui i viaggiatori a New York hanno bisogno. LGA ospita anche il più grande Delta Sky Club della compagnia, con posti a sedere per quasi 600 ospiti su 34.000 piedi quadrati. Delta ha iniziato la costruzione di questo progetto durato anni nel 2017, con l’apertura del primo concourse ai clienti nel 2019. La compagnia aerea è stata in grado di accelerare i tempi di costruzione durante la pandemia per consegnare questa struttura ai clienti di New York quasi due anni prima del previsto. L’esclusiva posizione dual-hub di Delta a New York City consente alla compagnia aerea di offrire oltre 470 partenze giornaliere di punta totali verso oltre 120 destinazioni. Quest’estate la compagnia aerea effettuerà il suo più grande programma transatlantico di sempre da JFK, offrendo più di 225 partenze settimanali verso 32 destinazioni come Berlino, Ginevra e Londra-Gatwick, tutte rotte non effettuate prima della pandemia.