Cargolux e GE Aerospace stipulano long term GE9X, GEnx agreements

GE Aerospace e Cargolux annunciano di aver stipulato un long-term support agreement per il GE9X che equipaggerà la nuova flotta Boeing 777-8 Freighter di Cargolux. L’accordo include un multi-year GE TrueChoice service agreement e l’ordine di due motori di scorta.

È stata inoltre concordata una TrueChoice services extension per la flotta Boeing 747-8F di Cargolux, equipaggiata con motori GEnx-2B.

A ottobre Cargolux ha rivelato i piani per sostituire la sua vecchia 747-400 freighter fleet con un ordine per 10 Boeing 777-8F.

“Cargolux si impegna a investire in motori a basso consumo di carburante che emettono significativamente meno CO2”, ha affermato Richard Forson, Presidente e CEO di Cargolux. “Il motore più recente di GE, il GE9X, offre la tecnologia più recente che aiuterà la nostra compagnia aerea a migliorare la sostenibilità aumentando al contempo l’efficienza operativa”.

“Siamo orgogliosi che Cargolux continui a scegliere GE Aerospace per potenziare la sua cargo fleet moderna ed altamente efficiente”, afferma Russell Stokes, President and CEO, Commercial Engines and Services for GE. “Il nostro obiettivo rimane fornire a Cargolux motori eccezionali come il GE9X in termini di tecnologia e performance, oltre a un supporto di livello mondiale”.

Il GE9X è il più potente commercial aircraft engine della storia e il motore GE Aerospace più silenzioso mai prodotto (libbre di spinta per decibel). Offre le emissioni di NOx più basse della sua categoria.

Cargolux è stato il cliente di lancio del GEnx-2B ed è diventato il primo operatore al mondo a volare per un milione di ore con il motore. Rispetto al motore CF6 di GE, il motore GEnx offre un migliramento della fuel efficiency fino al 15%. Come tutti i GE commercial engines, sia il GE9X che il GEnx sono compatibili con qualsiasi blend approvato di sustainable aviation fuel e normale cherosene per jet.

La TrueChoice suite of engine maintenance offerings incorpora una serie di funzionalità e personalizzazioni GE per tutto il ciclo di vita di un motore. Tutte le offerte TrueChoice sono supportate dalle GE data and analytic capabilities e dall’esperienza per aiutare a ridurre gli oneri di manutenzione e le interruzioni del servizio per i clienti.

IHI Corporation, Safran Aircraft Engines, Safran Aero Boosters e MTU Aero Engines AG partecipano al GE9X engine program.

