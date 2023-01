Etihad Airways vola due volte al giorno a Jakarta

Etihad Airways sta aumentando i voli tra Abu Dhabi e Jakarta da giornalieri a doppi voli giornalieri. “Dal 1° ottobre 2023, i viaggiatori possono aspettarsi 14 voli settimanali non-stop tra Abu Dhabi e la capitale indonesiana, offrendo più scelta, flessibilità e convenienza.

I voli saranno operati utilizzando la flotta Etihad di moderni Boeing B787 e B777, offrendo agli ospiti comodi posti a sedere, sistemi di intrattenimento a bordo personali e un servizio attento e premiato”, afferma Etihad Airways.

“Etihad Airways è lieta di potenziare la connettività aerea tra Abu Dhabi e l’Indonesia, una delle economie in più rapida crescita al mondo”, ha affermato Arik De, Chief Revenue Officer, Etihad Airways. “Il nostro nuovo volo è stato ottimizzato per arrivare ad Abu Dhabi al mattino, offrendo ai viaggiatori dall’Indonesia un vantaggio per esplorare le attrazioni della nostra vibrante capitale. Allo stesso tempo, il nostro nuovo servizio sfrutta la nostra relazione recentemente ampliata con Garuda Indonesia per rendere ancora più conveniente per i residenti degli Emirati Arabi Uniti visitare Giacarta o una delle altre 20 destinazioni in tutta l’Indonesia”.

“I collegamenti aerei rafforzati sosterranno la crescita del commercio e del turismo da entrambe le parti e riaffermeranno l’impegno di Etihad a sostenere il turismo inbound”, conclude Etihad Airways.

