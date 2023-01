ICAO: raccomandazioni sul COVID-19 risk management for international air travel

L’ICAO ha emesso raccomandazioni rafforzate per i paesi sul risk management e sull’introduzione di COVID-19 related national air travel requirements.

“Rilasciato in un nuovo ICAO bulletin dal suo Collaborative Arrangement for the Prevention and Management of Public Health Events in Civil Aviation, o ‘CAPSCA’ programme, la guidance è progettata per aiutare i paesi a mantenere la connettività aerea, adottando misure prudenti e evidence-based per mitigare i rischi di trasmissione SARS-CoV-2″, afferma ICAO.

“Questo nuovo bollettino ICAO sottolinea chiaramente che, man mano che sempre più Stati revocano le restrizioni transfrontaliere relative al COVID-19 per i viaggiatori aerei, è importante per una maggiore air travel connectivity e una migliore facilitazione ovunque che le restrizioni relative alla pandemia siano introdotte e mantenute solo sulla base di un evidence-based risk management e seguendo le World Health Organization (WHO) and ICAO recommendations and guidance”, ha commentato l’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar. “Questo approccio contribuisce a migliorare i viaggi, il turismo, il commercio e le economie”.

Le raccomandazioni CAPSCA iniziano con i principi che i paesi dovrebbero prendere in considerazione prima di introdurre air travel requirements e relative mitigazioni.

“In questo bollettino si rileva la necessità di valutazioni del rischio regolari e approfondite, basate su prove e indicatori comparabili, oltre a valutare le risorse sanitarie pubbliche applicabili sia negli Stati di partenza che in quelli di destinazione, assicurando una buona comunicazione tra le diverse parti interessate coinvolte e bilanciando il rischio per la salute pubblica con la necessità di continuare i servizi”, ha sottolineato l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano. “Tutte queste priorità sono state evidenziate dalla ICAO Council’s CART recommendation, che ha aiutato l’aviazione a riprendersi dalla pandemia, e i principi rimangono altrettanto rilevanti oggi mentre affrontiamo queste nuove varianti”.

“Vengono fornite ulteriori raccomandazioni su come i paesi possono mitigare i rischi riguardo il COVID-19 nel trasporto aereo, anche attraverso una maggiore vaccinazione globale.

La guidance esamina anche le attuali varianti COVID-19 che circolano a livello globale, fornisce suggerimenti su come mantenere le frontiere aperte e garantire il riconoscimento del personale di volo e di altri professionisti chiave dell’aviazione civile come lavoratori essenziali ed esplora le considerazioni che devono essere valutate dai paesi al momento di decidere se implementare strategie di test”, prosegue ICAO.

“Il nostro lavoro attraverso la CAPSCA collaboration è importante e strettamente supportato dall’OMS”, ha aggiunto il segretario generale Salazar. “Queste raccomandazioni hanno tenuto conto dei numerosi fattori che i governi nazionali devono ora considerare in termini di misure sanitarie per i viaggi aerei”.

“I diversi fattori rilevati nelle raccomandazioni includono tra l’altro l’attuale ampia variazione geografica delle varianti circolanti di SARS-CoV-2 e dei livelli di vaccinazione, altri agenti patogeni respiratori che presentano rischi, l’evoluzione dei casi di COVID-19, il numero di decessi paese per paese e le capacità dei public health systems di gestire nuovi focolai di COVID in aggiunta al normale carico di lavoro”, conclude ICAO.

