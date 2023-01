Eurowings vola di nuovo ai livelli pre-Covid con 140 destinazioni

Eurowings informa: “I clienti possono includere nei loro piani di prenotazione l’intero Eurowings flight schedule da fine marzo a fine ottobre. La selezione comprende 37 paesi, oltre 140 destinazioni e più di 380 rotte: la compagnia aerea offre ai suoi ospiti un allettante programma di voli per l’estate 2023 che segue senza soluzione di continuità la stagione dei viaggi 2019, prima dell’inizio della pandemia. Grecia, Italia e Spagna rimangono le tre destinazioni di vacanza più popolari e offrono tutte un’ampia gamma di scelte: 16 travel regions in Grecia, 15 in Italia e 14 in Spagna possono essere raggiunte con voli diretti dalla Germania operati dalla controllata Lufthansa. Maiorca è collegata con quasi 400 voli a settimana”.

“Nuove aggiunte al programma dalle cinque maggiori basi Eurowings in Germania:

Da Berlino Eurowings volerà un totale di circa 30 destinazioni dirette, con circa 20 voli settimanali per Maiorca. Nuovi collegamenti con: Alicante, Antalya, Göteborg, Graz, Helsinki, Ibiza, Copenhagen, Larnaca, Malaga, Nizza, Porto, Rodi e Zante. Voli più frequenti per Maiorca e Stoccolma (undici volte a settimana).

Da Dusseldorf vi saranno un totale di 116 destinazioni dirette, con fino a 65 voli settimanali per Maiorca. Nuove rotte: Bergen (fino a due voli settimanali) e Tangeri (una volta alla settimana). Voli più frequenti per Creta (nove volte a settimana).

Da Colonia Eurowings volerà un totale di 81 destinazioni dirette, con fino a 47 voli settimanali per Maiorca. Nuovo collegamento: fino a quattro voli settimanali per Valencia. Voli più frequenti per Barcellona (13 volte a settimana), Roma (nove volte a settimana), Kos e Rodi (sette volte a settimana), Alicante e Málaga (cinque volte a settimana), Antalya e Stoccolma (quattro volte a settimana) e Burgas (due volte a settimana).

Da Amburgo vi saranno un totale di 51 destinazioni dirette, con fino a 35 voli settimanali per Maiorca. Nuovo collegamento: quattro voli settimanali per Graz. Voli più frequenti per Faro (cinque volte a settimana) e Malaga (quattro volte a settimana).

Da Stoccarda Eurowings volerà un totale di 75 destinazioni dirette, con fino a 41 voli settimanali per Maiorca. Nuovo collegamento: quattro voli settimanali per Stoccolma”, prosegue Eurowings.

“I passeggeri Eurowings dalla Germania non sono gli unici a poter contare su un’ampia varietà di offerte. Anche i passeggeri provenienti da Repubblica Ceca, Svezia e Austria potranno scegliere tra una selezione più ampia nell’estate del 2023. Dodici destinazioni di vacanza e città saranno accessibili da Graz nel nuovo programma. Da Praga, il programma includerà 18 rotte in futuro: Ginevra, Rodi e Corfù sono nuove destinazioni. In futuro, Eurowings collegherà anche la capitale svedese con Roma e Stoccarda”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)