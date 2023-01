L’Embraer Phenom 300MED riceve le certificazioni FAA e EASA

Il Phenom 300MED ha ricevuto il Supplemental Type Certificate (STC) dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti e dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA). Il Phenom 300MED è una Medevac solution unica per i velivoli della Phenom 300 series, il light jet più venduto al mondo, per dieci anni consecutivi. L’STC è stato eseguito presso il Service Center di Embraer a Fort Lauderdale, in Florida, e sarà operato dal cliente di lancio, l’on-demand charter operator Grandview Aviation.

“Siamo lieti di annunciare la certificazione del Phenom 300MED da parte della FAA e dell’EASA”, ha dichiarato Marsha Woelber, Vice-President of Worldwide Executive Jets Customer Support & Aftermarket Sales, Embraer Service & Support. “La soluzione Medevac offre un valore superiore, beneficiando di un prodotto leader di mercato come la Phenom 300 series, combinando le sue capacità uniche con una medical solution completa”.

“I Phenom 300MED aeromedical interior sono stati specificati da Embraer e sviluppati e certificati dall’engineering services provider umlaut, parte di Accenture, utilizzando Aerolite equipment. Aerolite ha sviluppato l’Intensive Care Unit (ICU) appositamente per il Phenom 300MED. Secondo i requisiti di certificazione, umlaut ha condotto un evacuation test per confermare che due pazienti completamente disabili potevano essere evacuati.

La Medevac solution, disponibile per aeromobili nuovi e in servizio, è installata esclusivamente dall’Embraer Services & Support organization, garantendo la massima qualità, affidabilità ed esperienza di servizio direttamente dal produttore.

Il Phenom 300MED beneficia dell’eredità della piattaforma che presenta best-in-class cabin pressurization, bassi costi operativi, elevata mission flexibility, avionica all’avanguardia, oltre alle sue speed and range capabilities. Con una best-in-class cabin altitude di 6.600 piedi, i passeggeri e l’equipaggio godono di più ossigeno in cabina. Questa caratteristica equivale a un’esperienza di volo più salutare, essenziale per il personale medico e la cura del paziente”, afferma Embraer.

“Embraer e umlaut hanno sviluppato una serie completa di alternative di configurazione per il Phenom 300MED. Queste alternative di configurazione includono una o due barelle, la possibilità di trasportare un’incubatrice e equipaggiamenti medici aggiuntivi. L’aereo presenta anche hospital-grade trim and finishing. Come purpose-built Medevac solution, creata in collaborazione con le aziende leader del settore, il Phenom 300MED è progettato per essere configurato rapidamente e facilmente per soddisfare le diverse esigenze sia degli operatori sanitari che dei pazienti. L’aeromobile è inoltre progettato pensando all’agilità, in grado di passare da un interno executive a un interno Medevac in appena 5 ore.

Il velivolo si distingue ulteriormente per l’integrazione degli Aerolite medical equipment. Aerolite è leader in progettazione, ingegneria, produzione e installazione di Air Medical interiors. Con oltre 500 interni Medevac consegnati, l’azienda offre la combinazione ideale di equipaggiamenti per la missione”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)