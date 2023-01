News Brevi – 19.01.2023

AERONAUTICA MILITARE: VISITA DI UNA DELEGAZIONE DELL’ARABIA SAUDITA PRESSO L’ISTITUTO DI MEDICINA AEROSPAZIALE DI ROMA – Nei giorni scorsi, una delegazione del Corpo Sanitario delle Forze Armate dell’Arabia Saudita ha effettuato una visita presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale (IMAS) di Roma finalizzata all’osservazione, comprensione e studio delle procedure di selezione e delle visite mediche effettuate presso l’Istituto. L’incontro è iniziato con l’accoglienza da parte del Brigadier Generale Fabio Morgagni, Direttore dell’IMAS di Roma, a cui hanno fatto seguito alcuni briefing con i quali sono state tratteggiate le fasi della selezione medica dei piloti militari. Sono stati poi illustrati il funzionamento, la storia, le abilità e le competenze dell’Istituto, nonché le capacità operative di tutto il Servizio Sanitario dell’Aeronautica Militare. A seguire è stata effettuata una visita conoscitiva della struttura e degli ambulatori dell’Istituto, con una presentazione delle attività degli specialisti e della strumentazione diagnostica in uso. Le Scuole di Volo dell’Aeronautica Militare e l’iter selettivo medico e pratico hanno da tempo attirato l’attenzione dell’Arabia Saudita, che è sempre stata particolarmente interessata alle attività di formazione e selezione dei piloti. Da diversi anni tale azione è concretizzata con l’istruzione di cadetti piloti della Royal Saudi Air Force presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, la Scuola di Volo del 70° Stormo di Latina, del 61° Stormo di Galatina e l’adempimento dei rigorosi controlli medici presso gli IMAS di Roma e Milano (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

REGIONE SARDEGNA: AL VIA PROCEDURA NEGOZIATA PER LE ROTTE IN CONTINUTIA’ TERRITORIALE SU ALGHERO – L’assessorato regionale dei Trasporti ha avviato la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto aereo in continuità territoriale con compensazione per le rotte Alghero-Roma Fiumicino e Alghero-Milano Linate. La gara si concluderà il 31 gennaio prossimo e si svolgerà tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT. “Abbiamo mantenuto l’impegno di avviare la procedura negoziata nel più breve tempo possibile – commenta l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro – in tempo utile per consentire allo scalo di Alghero di contare sui voli in continuità territoriale anche dal 17 febbraio prossimo”.

SINERGIA TRA REGIONE MOLISE E AEROPORTO DI FOGGIA – Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha incontrato questa mattina a palazzo Vitale il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. Tema dell’incontro, che si inquadra nella proficua collaborazione istituzionale tra le due Regioni, consolidata dai rapporti di stima reciproca tra i presidenti Emiliano e Toma, le prospettive della connessione con l’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia, lo scalo più vicino al Molise. “Ci siamo confrontati sull’opportunità di valutare attentamente il potenziale interesse del territorio molisano ai servizi di collegamento offerti dall’infrastruttura aeroportuale di Foggia”, ha detto il presidente Toma a margine dell’incontro, cui hanno partecipato anche il direttore commerciale Aviation di Aeroporti di Puglia, Nicola Lapenna, e il direttore del IV Dipartimento della Regione Molise, Manuel Brasiello. Dal 30 settembre 2022, la compagnia Lumiwings ha dato il via a regolari collegamenti di linea su Milano Malpensa e, nei primi giorni di dicembre, anche su Torino. A questi, a partire dalla primavera, si aggiungeranno i voli su Verona e Catania. “I collegamenti tra l’aeroporto di Foggia e il Molise significano sviluppo, turismo e sinergie istituzionali”, ha aggiunto in proposito il presidente della Regione Molise. “Abbiano accolto con grande piacere l’invito del governatore Toma. L’occasione è stata utile per conoscersi e illustrare il progetto legato allo sviluppo dell’aeroporto di Foggia, ma soprattutto per valutare come tale infrastruttura possa contribuire alla crescita di un territorio a noi vicino. Abbiamo inoltre recepito le richieste che ci sono state poste dal presidente per conto della Regione. Rispetto alle stesse, abbiamo garantito il nostro impegno affinché possano avere quanto prima un riscontro positivo”, ha aggiunto il presidente di AdP, Antonio Maria Vasile. Toma e Vasile hanno sottolineato come l’incontro di oggi rappresenti il primo passo verso una collaborazione sempre più stretta. Seguiranno nuovi confronti per individuare opportunità di sviluppo in grado di apportare benefici concreti al territorio e ai cittadini molisani e al servizio offerto dallo scalo di Foggia.

NUOVA NOMINA PER JETBLUE AIRWAYS – JetBlue ha annunciato oggi la nomina di Gregg Brown come nuovo vice president, technical operations della compagnia aerea. Brown, che entrerà a far parte di JetBlue il mese prossimo, supervisionerà la manutenzione, i materiali, l’ingegneria, la qualità e altre funzioni operative del vettore. Riporterà a Warren Christie, head of safety, security, fleet operations, airports and JetBlue University. Brown vanta oltre trent’anni di esperienza, di recente ha ricoperto il ruolo di vice president, technical operations presso Spirit Airlines, dove guida le funzioni di manutenzione e supply chain della compagnia aerea. “La vasta esperienza nelle operazioni tecniche di Gregg sarà preziosa mentre continuiamo a far crescere la nostra flotta e la nostra rete”, ha affermato Christie. “Giocherà un ruolo importante nel riunire i nostri membri dell’equipaggio e partner commerciali in questo prossimo capitolo per JetBlue”. Brown ha aggiunto: “Sono entusiasta di unirmi a JetBlue per guidare un incredibile team di professionisti durante un periodo di crescita ed espansione per la compagnia aerea”. William Cade, che ha guidato le operazioni tecniche dal 2018, si ritira da JetBlue dopo quasi 40 anni nel settore aereo.

DELTA NOMINATA TOP U.S. AIRLINE OF 2022 DAL WALL STREET JOURNAL – Dopo un anno impegnativo di ripresa e ricostruzione operativa guidata dai suoi dipendenti, Delta Air Lines è stata nominata Top U.S. Airline of 2022 dal Wall Street Journal nel suo annual airline scorecard rankings pubblicato mercoledì. Il Journal tiene traccia di sette importanti operazioni e metriche dei clienti tra nove compagnie aeree statunitensi. La rete di Delta ha ottenuto il primo posto per il secondo anno consecutivo. “Con il rapido ritorno della domanda dei clienti e il nostro programma, il personale di Delta è rimasto fedele alla promessa del nostro brand di gestire la compagnia aerea più affidabile, in sicurezza”, ha affermato John Laughter, E.V.P and Chief of Operations. “L’impegno e la collaborazione dei nostri team dopo gli adeguamenti di metà anno hanno contribuito a mantenere la nostra posizione di compagnia aerea leader in America e ci hanno preparato per un inizio positivo del 2023”. WSJ ha classificato le compagnie aeree in base a metriche oggettive sulle performance del settore e ai dati del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti. Delta si è classificata al primo posto in assoluto e in tre delle sette categorie, inclusi on-time arrivals, completion factor and involuntary bumping. Delta si è inoltre classificata al secondo posto in preventing extreme delays e lowest U.S. Department of Transportation complaints.

EMIRATES CELEBRA IL CAPODANNO LUNARE – Emirates informa: “Mentre il periodo del capodanno lunare prende il via dal 22 gennaio al 5 febbraio, i passeggeri possono abbracciare la fortuna e l’abbondanza della stagione con menu curati nelle lounge Emirates di Dubai, Singapore e Bangkok, film di successo a bordo e offerte speciali al duty free di EmiratesRED. Nelle sette lounge Emirates di Dubai il 22 gennaio, il primo giorno del capodanno lunare, saranno servite prelibatezze per la colazione nelle lounge di First e Business Class. Anche nelle Emirates lounge di Singapore e Bangkok, i passeggeri possono gustare piatti tipici. Tutti i passeggeri Emirates sono invitati a usufruire delle lounge Emirates. I clienti First Class e Business Class possono accedere gratuitamente a tutte le lounge, così come i soci Skywards Silver, Gold e Platinum. Gli altri passeggeri possono provare la lounge a partire da 125 USD, usufruendo dei servizi fino a quattro ore prima del volo. A bordo di Emirates, i passeggeri che festeggiano il capodanno lunare possono esplorare una varietà di contenuti con un massimo di 23 film in mandarino e 14 in cantonese tra cui scegliere nei mesi di gennaio e febbraio, disponibili anche con sottotitoli in inglese. Per coloro che celebrano il capodanno vietnamita, ci sono 6 film vietnamiti tra cui scegliere. Poiché i regali svolgono un ruolo importante negli auguri del capodanno lunare, i passeggeri Emirates possono approfittare delle offerte speciali per lo shopping con EmiratesRED e acquistare due fragranze per ottenere uno sconto di 15 USD. I passeggeri possono inoltre risparmiare fino al 15% acquistando due prodotti della stessa marca”.

PRATT & WHITNEY APRE IL NUOVO INDIA ENGINEERING CENTER (IEC) – Pratt & Whitney, un’azienda di Raytheon Technologies, oggi ha aperto ufficialmente le porte del suo nuovo India Engineering Center (IEC) a Bangalore. La struttura si trova insieme all’India Capabilities Center (ICC) di Pratt & Whitney, che è stato aperto nel 2022 per fornire supporto integrato alla supply chain globale, e ai Collins Aerospace engineering and global operations centers recentemente inaugurati. L’IEC, progettato per soddisfare la certificazione LEED Platinum, migliora ulteriormente la presenza combinata di Raytheon Technologies in India di oltre 5.000 dipendenti e facilita la collaborazione tra le attività dell’azienda. “Il mercato indiano dell’aviazione sta crescendo a un ritmo rapido e Bangalore è un hub per tale crescita”, ha affermato Geoff Hunt, senior vice president, Engineering, Pratt & Whitney. “Il lavoro condotto presso l’IEC da alcune delle menti migliori e più brillanti dell’India, sosterrà la tecnologia all’avanguardia che guiderà il futuro del volo”. Più di 50 dipendenti hanno ora sede nella struttura all’avanguardia, con altri 450 posti di lavoro da occupare nei prossimi quattro anni. Il lavoro svolto presso l’IEC comprenderà elementi come aero and mechanical and control systems per vari prodotti nell’ampio portafoglio di large and small commercial engines di Pratt & Whitney. Si estenderà anche all’intero ciclo di vita del prodotto, dallo sviluppo al supporto sul campo. “L’IEC si integrerà completamente con la nostra impronta ingegneristica globale esistente in Canada, Porto Rico e Polonia per far progredire la tecnologia di livello mondiale come il geared turbofan e altre sustainable propulsion solutions”, afferma Paul Weedon, vice president, Engine Development, Pratt & Whitney Canada Corp. “Il team IEC sarà fondamentale per migliorare le commercial engine performance, estendere il time on wing, ridurre i costi operativi delle compagnie aeree e diminuire il consumo di carburante”. L’apertura dell’IEC illustra ulteriormente la lunga storia di investimenti di Raytheon Technologies in India. Con oltre 1.500 motori e auxiliary power units in servizio, Pratt & Whitney ha una delle impronte più grandi per qualsiasi produttore di motori in India. I motori GTF di Pratt & Whitney equipaggiano più di 180 A320neo e A321neo e hanno consentito alle compagnie aeree indiane di risparmiare oltre 1 miliardo di dollari dall’entrata in servizio. Altri investimenti significativi nel paese includono l’India Customer Training Center all’avanguardia di Pratt & Whitney a Hyderabad e la sua collaborazione di ricerca e sviluppo con l’Indian Institute of Science, Bangalore. L’India è importante per la crescita globale e la strategia di investimento di Raytheon Technologies, e l’infrastruttura avanzata e il pool di talenti contribuiranno a guidare i contributi del paese come leader globale nel settore aerospaziale e della difesa.

IATA LANCIA I 2023 AIR CARGO INNOVATION AWARDS – L’International Air Transport Association (IATA) ha lanciato la quarta edizione degli IATA Air Cargo Innovation Awards per riconoscere nuove soluzioni, concetti e idee che contribuiscono alla digitalizzazione, alla sostenibilità e alla sicurezza della logistica aerea. “L’innovazione è la chiave per lo sviluppo, la sostenibilità e il successo dell’air cargo industry e ci impegniamo a riconoscere e sbloccare il suo potenziale. L’ultima edizione degli IATA Air Cargo Innovation Awards supporta questo obiettivo con oltre 20.000 dollari USA ai vincitori. L’immaginazione è l’unico limite alla gamma di idee che possono essere presentate. Sulla base delle nostre passate competizioni, ci aspettiamo di vedere una pletora di soluzioni creative “, ha affermato Brendan Sullivan, Global Head of Cargo, IATA. Per riconoscere la creatività delle start-up e degli innovatori che spesso guidano la trasformazione del settore, onorando al contempo il lavoro di aziende affermate, gli IATA Air Cargo Innovation Awards 2023 hanno due categorie separate: Start-ups and innovators (aziende di nuova costituzione, privati e piccole imprese con meno di 25 dipendenti); Corporate participants. Le persone/aziende partecipanti interessate devono verificare i criteri di ammissibilità dettagliati e inviare le candidature entro le 24:00 (CET) del 27 febbraio 2023. Le candidature saranno valutate da una giuria indipendente composta da esperti del settore, accademici e dirigenti delle principali società di logistica, in base al concetto, all’innovazione, al contributo alle priorità del settore e alla probabilità di raggiungere il successo. La giuria selezionerà il vincitore della corporate category e i tre finalisti per la start-up & innovators category. I tre finalisti di quest’ultima categoria saranno invitati a presentare i loro progetti al 2023 IATA World Cargo Symposium (WCS) il 27 marzo a Istanbul, Turchia. I delegati voteranno quindi per la loro innovazione preferita e i vincitori saranno premiati durante la cerimonia di chiusura del WCS.