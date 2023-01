La LEAP engine fleet raggiunge 25 milioni di ore di volo

Nelle scorse settimane la famiglia di motori LEAP ha raggiunto 25 milioni di engine flight hours in poco più di sei anni di servizio. “Da quando sono entrati in servizio nel 2016, i LEAP-1A e LEAP-1B si sono combinati per equipaggiare circa 2.300 aeromobili con 165 operatori. In quel lasso di tempo, il motore LEAP ha consentito agli operatori di risparmiare oltre 17 milioni di tonnellate di emissioni di CO2.

I LEAP engine fleet leaders hanno già raggiunto più di 18.000 ore di volo e più di 10.000 cicli”, afferma CFM International.

“La famiglia di motori LEAP ha raggiunto uno dei più rapidi accumuli di ore di volo nella storia dell’aviazione commerciale”, ha affermato Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International. “Siamo grati ai clienti che hanno raggiunto questo traguardo. Il nostro obiettivo per i prossimi 25 milioni di ore e oltre è continuare a mantenere i nostri impegni per far volare i nostri operatori”.

“Il primo Airbus A320neo con motore LEAP-1A è entrato in servizio con Pegasus Airlines nell’agosto 2016. Il Boeing 737 MAX con motore LEAP-1B è seguito a maggio 2017, entrando in servizio con Malindo Air. Entrambe le flotte hanno un dispatch reliability rate superiore al 99,95%.

L’avanzato motore CFM LEAP continua a stabilire nuovi standard di settore per fuel efficiency and asset utilization, fornendo un consumo di carburante migliore dal 15 al 20%, nonché un significativo miglioramento del rumore rispetto ai motori della generazione precedente.

I motori LEAP hanno effettuato con successo multiple demonstration flights con 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF) e CFM sta supportando le iniziative del settore per approvare e adottare 100% SAF. Tutti i prodotti CFM sono compatibili con i 50% SAF blends attualmente approvati.

Oltre alle applicazioni commerciali Airbus A320neo e Boeing 737 MAX, il motore LEAP equipaggia anche l’Airbus ACJneo e i Boeing BBJ family business jets”, conclude CFM International.

(Ufficio Stampa CFM International)